Halloween: The Game: Physische Collector’s Edition und neues Haddonfield-Gebiet vorgestellt

Halloween: The Game erscheint auch als physische Standard- und Collector’s Edition. Gleichzeitig wurde die neue Karte Orange Grove Estates vorgestellt.

Für Halloween: The Game wurden neue Details zu den physischen Editionen sowie eine weitere Karte vorgestellt. Das asymmetrische Stealth-Horrorspiel von IllFonic erscheint sowohl als Standard Edition als auch als Limited Collector’s Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X.

Die Standard Edition enthält neben dem Spiel ein exklusives Poster sowie einen vorzeitigen Zugriff auf den Michael-Myers-Clown-Skin und zwei kosmetische Gegenstände für Zivilisten.

Die Limited Collector’s Edition bietet zusätzlich eine exklusive Shape Jump-Actionfigur von Trick or Treat Studios, ein Lentikularbild, ein weiteres exklusives Poster sowie einen frühzeitigen Zugriff auf die Michael-Myers-Samhain- und Clown-Skins, vier kosmetische Gegenstände für Zivilisten und weitere Inhalte, die zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden sollen.

Neben den Editionen präsentierten die Entwickler außerdem die neue Karte Orange Grove Estates. Das wohlhabende Viertel von Haddonfield umfasst mehrstöckige Wohnhäuser, weitläufige Gärten, Hecken, einen Spielplatz und einen Basketballplatz. Durch die offene Gestaltung sollen sich neue Möglichkeiten zum Verstecken, Jagen und für die Zusammenarbeit der Spieler ergeben, während größere Sichtlinien sowohl Vorteile als auch Risiken mit sich bringen.

Compass-International-Präsident Malek Akkad erklärte, dass Fans des Films von 1978 die ikonischen Wallace- und Doyle-Häuser in der neuen Karte wiedererkennen werden. Spieler könnten die bekannten Schauplätze erkunden und dabei ihre eigenen Überlebensstrategien entwickeln – entweder auf der Flucht vor Michael Myers oder selbst in der Rolle des legendären Killers.

Auch IllFonics Chief Creative Officer Jared Gerritzen sieht in Orange Grove Estates die bislang ambitionierteste Karte des Spiels. Die offene Umgebung und die mehrstöckigen Häuser würden Spieler dazu zwingen, ihre Bewegungen und Fluchtwege sorgfältig zu planen, unabhängig davon, ob sie als Zivilist oder als Michael Myers unterwegs sind.

Die Vorbestellungen der physischen Editionen sind ab sofort verfügbar.