Halloween: The Game: Singleplayer-Modus mit Michael Myers enthüllt

Halloween: The Game wurde im Rahmen der Future Games Show: Summer Showcase 2026 mit einem neuen Trailer präsentiert, der erstmals den Einzelspieler-Story-Modus des Spiels in den Fokus rückt. Die Enthüllung zeigt eine deutlich erzählerischere Ausrichtung des Projekts, das sich weiterhin als asymmetrisches Stealth-Horror-Spiel versteht.
Entwickelt wird das Spiel von IllFonic in Zusammenarbeit mit Gun Interactive sowie den Partnern Compass International Pictures und Further Front. Die digitale Version ist ab sofort vorbestellbar.
Die Standard Edition wird für 39,99 US-Dollar angeboten, während die Deluxe Edition für 59,99 US-Dollar erhältlich ist. Diese enthält neben dem Hauptspiel einen exklusiven Michael-Myers-Skin, zwei exklusive Zivilisten-Charaktere sowie weitere zusätzliche Inhalte.
Der neue Trailer liefert einen ersten Einblick in die Vorgeschichte von Michael Myers und zeigt seine Flucht aus dem Smith’s Grove Sanitarium. Die Handlung führt direkt in die Ereignisse, die schließlich in der legendären Halloween-Nacht 1978 münden. Spieler übernehmen dabei die Rolle von „The Shape“ und erleben die Ereignisse aus der Perspektive des Boogeyman selbst.
Der Einzelspieler-Modus ist in sechs Kapitel unterteilt und verfolgt Michael Myers’ Weg durch bekannte und neue Schauplätze in Haddonfield. Dr. Sam Loomis begleitet die Ereignisse mit seinen Beobachtungen und beschreibt, wie Myers seine ikonische Identität entwickelt – inklusive Overall, Maske und seinem charakteristischen Küchenmesser.
Die Inszenierung setzt stark auf filmische Zwischensequenzen, nachgestellte Kameraeinstellungen und eine Horror-Ästhetik, die sich eng am Originalfilm orientiert. Gleichzeitig erweitert das Spiel die bekannte Vorlage um neue spielerische Elemente und Perspektiven, wodurch Haddonfield sowohl vertraut als auch neuartig wirkt.
Gameplay-seitig bleibt der Sandbox-Ansatz erhalten. Als Michael Myers können Spieler ihre Opfer beobachten, verfolgen und auf unterschiedliche Weise ausschalten. Dabei geht es sowohl um geduldiges Vorgehen aus dem Schatten als auch um schnelle, brutale Aktionen, wenn die Situation eskaliert und die Polizei aufmerksam wird.
Jedes Kapitel bietet zusätzliche Herausforderungen und Collectibles. Diese schalten neue Kill-Optionen (Executions), Szenarien, Hintergrundgeschichten sowie exklusive kosmetische Inhalte für den Mehrspielermodus frei. Zusätzlich stehen mehrere Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, die sowohl narrative Spieler als auch Hardcore-Horror-Fans ansprechen sollen.
„Halloween ist einer der ikonischsten Horrorfilme aller Zeiten. Deshalb war für uns klar: Wenn wir Spieler hinter diese Maske setzen, müssen wir dem Original gerecht werden“, erklärt Jared Gerritzen, Chief Creative Officer bei IllFonic.
Das Team habe bekannte Kameraeinstellungen rekonstruiert, sich an der Originalmusik orientiert und Haddonfield detailgetreu umgesetzt, um die Atmosphäre des Films einzufangen.
Gleichzeitig betont er, dass die Spieler selbst entscheiden können, wie sie Michael Myers verkörpern – ob geduldig, brutal, methodisch oder auf andere Weise. Das Ziel sei es, die ikonische Figur spielerisch neu interpretierbar zu machen, ohne die Vorlage zu verlieren.
Halloween: The Game erscheint am 8. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und Epic Games Store.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich frag mich gerade ob das nicht für bestimmte Personen der beste Stalker Simulator sein wird.
Bei jedem anderen „Schleichspiel“ schleicht man sich an Bösewichte, Gangster, Monster usw vorbei oder um sie zu killen, hier gehts um Unschuldige, im Grunde dasselbe Problem wie damals bei Hatred, nur das hier bisher keiner Aufschreit.
Verschreie es bitte nicht. Die Belehrungen der ganzen Gutmenschen gehen mir nur auf den Sack. Es ist ein Halloween Spiel und man jagt und killt unschuldige, passend zu den Filmen
Also alles gut 😎😎😎
So da möchte ich mal als Gutmensch endlich meine Belehrung nur für dich abgeben 🙃 du kannst doch nicht unschuldige…bla bla bla …. einfach so umbringen….bla bla bla….und das auch noch gut finden…bla..bla…bla……😂😂😂😂
Ähm Hallo? Ich töte wen ich will und wann ich will in dem Spiel. Wenn dich das stört dann ziehe doch auf eine einsame Insel. Da bist du allein ohne die bösen konservativen Menschen und da kannst du dein langweiliges Gutmenschen Dasein alleine genießen.
So, jetzt habe ich’s dir gegeben😆😆😆
😱 wie kannst du nur 😂😂😂
Alles gut. Dann wird einfach eine öffentlich wirksame Mitteilung herausgegeben, in welcher Michael Myers von nun an als neurodiverser, veganer Wal-Retter mit Laktose Intoleranz deklariert wird.
Problem gelöst.
Ja genau 😂
Würde mich nicht wundern wenn einige damit daherkommen würden. Allein schon aus political correctness. Ich kaufe Halloween: The Game allein schon weil es so herrlich Oldschool ist.
Bring die Entwickler nicht noch auf dumme Ideen 🙃.
Ich glaube die eher fantastisch angehauchte Slasher-Geschichte lässt es easy durchkommen, es ist aber nicht so als hättest du da keinen Punkt 😅
Oh oh endlich. Schaue ich gleich rein danke. Bin gespannt 🤗🤗🤗
Ich bin sehr gespannt auf das Spiel.
Ich bin Fan der Filme, hoffentlich wird es gut
Geiler Trailer. Gänsehaut pur, allein schon wegen dem Soundtrack. Wann kann ich vorbestellen?🤗
Schon jetzt mir ist die Vorbestellung gestern aufgefallen 😅 ich bin noch unschlüssig 🤔
Ach wo hast du es gesehen? Bei der Xbox habe ich nichts gesehen🤔
Release also im September, wer hätte das gedacht?
Hab ich Bock drauf,kann aber irgendwie nicht glaube das die Prüfstelle das so durchgehen lässt.
Man beobachtet unschuldige um die dann abzuschlachten?👀
Da kommt doch bestimmt noch was hier in Deutschland.🤣
Irgendwie verliere ich das Interesse, will mich nicht abholen.
Macht nichts, dann holt Mike Myers eben dich ab 🤪
Der rennt vor mir weg 👊.
Endlich mal ein sp. Zeit wirds
Hm. Nicht so meins.
Hätte lieber ein Singleplayer-Spiel von Mike Meyers 😬
Sehr, sehr gut. Wird selbstverständlich direkt vorbestellt. 👍