Halloween: The Game: Singleplayer-Modus mit Michael Myers enthüllt

Halloween: The Game wurde im Rahmen der Future Games Show: Summer Showcase 2026 mit einem neuen Trailer präsentiert, der erstmals den Einzelspieler-Story-Modus des Spiels in den Fokus rückt. Die Enthüllung zeigt eine deutlich erzählerischere Ausrichtung des Projekts, das sich weiterhin als asymmetrisches Stealth-Horror-Spiel versteht.

Entwickelt wird das Spiel von IllFonic in Zusammenarbeit mit Gun Interactive sowie den Partnern Compass International Pictures und Further Front. Die digitale Version ist ab sofort vorbestellbar.

Die Standard Edition wird für 39,99 US-Dollar angeboten, während die Deluxe Edition für 59,99 US-Dollar erhältlich ist. Diese enthält neben dem Hauptspiel einen exklusiven Michael-Myers-Skin, zwei exklusive Zivilisten-Charaktere sowie weitere zusätzliche Inhalte.

Der neue Trailer liefert einen ersten Einblick in die Vorgeschichte von Michael Myers und zeigt seine Flucht aus dem Smith’s Grove Sanitarium. Die Handlung führt direkt in die Ereignisse, die schließlich in der legendären Halloween-Nacht 1978 münden. Spieler übernehmen dabei die Rolle von „The Shape“ und erleben die Ereignisse aus der Perspektive des Boogeyman selbst.

Der Einzelspieler-Modus ist in sechs Kapitel unterteilt und verfolgt Michael Myers’ Weg durch bekannte und neue Schauplätze in Haddonfield. Dr. Sam Loomis begleitet die Ereignisse mit seinen Beobachtungen und beschreibt, wie Myers seine ikonische Identität entwickelt – inklusive Overall, Maske und seinem charakteristischen Küchenmesser.

Die Inszenierung setzt stark auf filmische Zwischensequenzen, nachgestellte Kameraeinstellungen und eine Horror-Ästhetik, die sich eng am Originalfilm orientiert. Gleichzeitig erweitert das Spiel die bekannte Vorlage um neue spielerische Elemente und Perspektiven, wodurch Haddonfield sowohl vertraut als auch neuartig wirkt.

Gameplay-seitig bleibt der Sandbox-Ansatz erhalten. Als Michael Myers können Spieler ihre Opfer beobachten, verfolgen und auf unterschiedliche Weise ausschalten. Dabei geht es sowohl um geduldiges Vorgehen aus dem Schatten als auch um schnelle, brutale Aktionen, wenn die Situation eskaliert und die Polizei aufmerksam wird.

Jedes Kapitel bietet zusätzliche Herausforderungen und Collectibles. Diese schalten neue Kill-Optionen (Executions), Szenarien, Hintergrundgeschichten sowie exklusive kosmetische Inhalte für den Mehrspielermodus frei. Zusätzlich stehen mehrere Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, die sowohl narrative Spieler als auch Hardcore-Horror-Fans ansprechen sollen.

„Halloween ist einer der ikonischsten Horrorfilme aller Zeiten. Deshalb war für uns klar: Wenn wir Spieler hinter diese Maske setzen, müssen wir dem Original gerecht werden“, erklärt Jared Gerritzen, Chief Creative Officer bei IllFonic.

Das Team habe bekannte Kameraeinstellungen rekonstruiert, sich an der Originalmusik orientiert und Haddonfield detailgetreu umgesetzt, um die Atmosphäre des Films einzufangen.

Gleichzeitig betont er, dass die Spieler selbst entscheiden können, wie sie Michael Myers verkörpern – ob geduldig, brutal, methodisch oder auf andere Weise. Das Ziel sei es, die ikonische Figur spielerisch neu interpretierbar zu machen, ohne die Vorlage zu verlieren.

Halloween: The Game erscheint am 8. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und Epic Games Store.