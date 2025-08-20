Halloween: The Game: Stealth-Spiel zum ikonischen Horrorfilm enthüllt

Im Jahr 2026 erscheint Halloween: The Game, ein atmosphärisches Horror-Videospiel, das auf dem Kultfilm Halloween von John Carpenter aus dem Jahr 1978 basiert.
Das Spiel wurde mit einem Weltpremieren-Trailer auf der Future Games Show vorgestellt und erscheint für PC, PlayStation und Xbox.
Entwickelt wird es mit der Unreal Engine 5 und bietet sowohl einen Einzelspieler- als auch einen Mehrspielermodus. Ihr erlebt eine düstere und spannungsgeladene Spielwelt, in der Stealth-Mechaniken im Vordergrund stehen. Ziel ist es, sich vor dem ikonischen Serienkiller Michael Myers zu verstecken oder ihn zu jagen – je nach Spielmodus und Perspektive.
Dazu haben wir die ersten Screenshots in der Halloween: The Game-Galerie für euch.
Hier ein kleiner Vorgeschmack:
5 Kommentare
Ich mag die Filme sehr, aber ein Spiel hätte es für mich nicht gebraucht. 😁
Uns fragt ja keiner 😆
Das Freitag der 13 Spiel war damals ganz geil. Auch wenn es auf der Xbox in einem technisch katastrophalen Zustand war
Holy Shit, was für ein heftiger Gänsehaut-Trailer. Der Soundtrack ist und bleibt einfach der Wahnsinn. Dazu noch Dr. Loomis, der über Michael während dem Trailer redet. Das ist aus dem Original aus 1978. Einfach nur genial. Wird sowas von vorbestellt. Erst Pinhead, jetzt Michael Myers. Ein Traum für Filmfans😎😎😎
Halloween ist kult.
Alle Teile mehrfach gesehen. Behalte ich mal im Blick. 🙂