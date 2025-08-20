Halloween: The Game: Stealth-Spiel zum ikonischen Horrorfilm enthüllt

Im Jahr 2026 erscheint Halloween: The Game, ein atmosphärisches Horror-Videospiel, das auf dem Kultfilm Halloween von John Carpenter aus dem Jahr 1978 basiert.

Das Spiel wurde mit einem Weltpremieren-Trailer auf der Future Games Show vorgestellt und erscheint für PC, PlayStation und Xbox.

Entwickelt wird es mit der Unreal Engine 5 und bietet sowohl einen Einzelspieler- als auch einen Mehrspielermodus. Ihr erlebt eine düstere und spannungsgeladene Spielwelt, in der Stealth-Mechaniken im Vordergrund stehen. Ziel ist es, sich vor dem ikonischen Serienkiller Michael Myers zu verstecken oder ihn zu jagen – je nach Spielmodus und Perspektive.

Dazu haben wir die ersten Screenshots in der Halloween: The Game-Galerie für euch.

Hier ein kleiner Vorgeschmack: