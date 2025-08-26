Halloween: The Game: Willkommen in Haddonfield des Slasher-Klassikers

Am 21. August 2025 wurde offiziell bekannt gegeben, dass IllFonic gemeinsam mit Gun Interactive, Compass International Pictures und Further Front an einem neuen asymmetrischen Horror-Spiel arbeitet, das auf dem Filmklassiker Halloween von 1978 basiert.

Die Veröffentlichung ist für das Jahr 2026 geplant. Das Spiel trägt den Titel Halloween: The Game und soll eine interaktive Umsetzung des ikonischen Slasher-Stoffs bieten, bei der ihr entweder als Michael Myers oder als Zivilist in Haddonfield agiert. Ziel der Entwickler ist es, die Atmosphäre und Spannung des Originals authentisch einzufangen und gleichzeitig neue Maßstäbe im Genre zu setzen.

IllFonic übernimmt die Entwicklung und das Publishing, während Gun Interactive als Co-Publisher fungiert. Die Zusammenarbeit mit den ursprünglichen Produzenten des Films, Malek Akkad und Ryan Freimann, ermöglicht eine enge Anbindung an die filmische Vorlage.

Laut Charles Brungardt, CEO von IllFonic, fließen in das Projekt Erfahrungen aus früheren Kooperationen ein, um ein ausgereiftes Spielerlebnis zu schaffen. Wes Keltner, CEO von Gun Interactive, betont die Bedeutung der Partnerschaft und die gemeinsame Leidenschaft für das Franchise.

Charles Brungardt, CEO von IllFonic, erklärt: „Die erneute Zusammenarbeit mit Gun bietet uns die Möglichkeit zu zeigen, wie sich beide Unternehmen seit unserer letzten Zusammenarbeit entwickelt haben. Ich freue mich darauf, die Lektionen, die wir seitdem gelernt haben, bei der Markteinführung dieses Spiels umzusetzen. Und die Zusammenarbeit mit Malek Akkad und Ryan Freimann, den Originalproduzenten der Filme, Compass und Further Front hat uns erstaunliche Einblicke und Anleitungen für diese Quintessenz der Horror-IP gegeben.“ Wes Keltner, CEO von Gun Interactive, fügt hinzu: „Als Chuck mir diese Möglichkeit zur Mitarbeit anbot, habe ich nicht gezögert. Es ist aufregend, diese beiden Teams wieder zusammenzubringen, und es hilft sicherlich, dass wir an einem der größten Horrorfilme arbeiten. Wir sind immer bereit, einen Freund wie IllFonic zu unterstützen.“ „Diese Welt den Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, ist für das gesamte Entwicklerteam von IllFonic extrem aufregend“, sagt Jared Gerritzen, Chief Creative Officer bei IllFonic, „Wir können es kaum erwarten, weitere Informationen zu veröffentlichen, während wir auf die Veröffentlichung im Jahr 2026 hinarbeiten!“

Das Spiel wird sowohl einen Einzelspieler-Modus als auch asymmetrischen Multiplayer bieten. In der Rolle von Michael Myers könnt ihr durch bekannte Schauplätze wie das Myers-Haus schleichen, Telefonleitungen durchtrennen und Bewohner jagen. Als Zivilist versucht ihr, andere zu warnen und die Polizei zu verständigen. Die Entwickler legen besonderen Wert auf Stealth-Mechaniken, strategisches Vorgehen und eine dichte Atmosphäre, die durch einen vom Original inspirierten Soundtrack unterstützt wird.