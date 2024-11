Halo 2: Entwickler feiern 20. Geburtstag

Der zweite Teil der Halo-Saga feiert im November seinen 20. Geburtstag. Halo 2 wurde am 9. November 2004 in Nordamerika veröffentlicht. In Europa und Japan folgte der Launch am 11. November nur zwei Tage später.

Aus gegebenem Anlass zollt Halo Studios (ehem. 343 Industries) auf Xbox Wire dem Vermächtnis des Spiels Tribut.

So könnt ihr in Halo Infinite die Delta-Arena-Playlist spielen. Sie enthält kultige Karten aus dem Multiplayer von Halo 2. Dass die Karten komplett mit demselben authentischen Gameplay nachgebaut wurden, das von dieser Ära inspiriert wurde, macht sie dabei zu etwas Besonderem. Die Playlist wird heute verfügbar sein.

Noch kultiger dürfte die Halo 2-Demo sein, die damals auf der E3 2003 gezeigt wurde. Die Demo mit Inhalten, die es gar nicht in das fertige Spiel geschafft haben, könnt ihr via Steam Workshop als Mod für die Halo: The Master Chief Collection herunterladen und zum ersten Mal überhaupt spielen.

Schaut euch den Artikel auf Xbox Wire an, wo ihr von den Entwicklern mehr über die Karten der Delta-Arena samt Bildern erfahrt sowie zur E3-Demo.