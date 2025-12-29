Halo 2: Historischer E3 2003 Halo‑Leak erschüttert die Gaming‑Szene

Die vollständige Halo 2 E3 2003 Demo für die originale Xbox ist überraschend im Internet aufgetaucht und sorgt aktuell für großes Aufsehen in der Community.

Die geleakte Version umfasst sowohl die internen Tools und Assets vom 3. Mai als auch einen spielbaren Prototypen vom 11. Mai, der kurz vor der E3‑Präsentation entstanden ist. Diese Materialien bieten einen seltenen Einblick in die Entwicklungsphase eines der bedeutendsten Shooter‑Titel der frühen 2000er‑Jahre.

Der Leak enthält zahlreiche Inhalte, die bisher nur in Entwicklerkreisen bekannt waren oder als verloren galten. Dazu gehören die verworfene Earth‑City‑Demo, mehrere Testkarten und Level‑Prototypen, unbearbeitete Audio‑Dateien, frühe Lean‑Mechaniken, Platzhalter aus Halo: Combat Evolved sowie nie verwendete Covenant‑Designs.

Auch interne Elemente wie das Bungie‑Dog‑Logo und frühe Animationssysteme sind enthalten, die deutlich flüssiger wirken als in späteren Builds.

Die Dateien tauchten gestern anonym auf 4chan auf und wurden inzwischen von mehreren Szenekennern verifiziert und archiviert. Für die Halo‑Community stellt der Leak einen der bedeutendsten Einblicke in die Entwicklungsarbeit von Bungie dar, da die E3 2003 Demo als eines der legendärsten, aber auch am stärksten geskripteten Präsentationsstücke der Seriengeschichte gilt.