Halo 3: Alpha-Szenen aus der Projektentwicklung geleakt

In einem neuen Leak gibt es einige Szenen aus der Projektentwicklung von Halo 3 zu sehen. Wer genau hinschaut, sieht in einem Entwurf, dass es möglich war, um Ecken zu spähen, genauer gesagt sich um Ecken zu lehnen.

Selbst Joseph Staten meldete sich zu diesem Leak zu Wort und sagte: „Ah, Erinnerungen! Auch wenn wir beschlossen, dass Eckenspicken nicht zur Fantasie und zum Spielfluss eines Spartaners mit Superkräften passte, war dies einer der vielen Inspirationskerne für H3 ODST. Ich erinnere mich, wie ich mit Bertone sprach und überlegte: ‚Ok, nicht das Richtige für Spartaner. Aber was wäre, wenn du kein Spartaner wärst…?'“

„Und ja, man kann sich in ODST auch nicht anlehnen. In der Konzeptphase haben wir über eine noch langsamere und schleichendere Version des ODST-Kampfes nachgedacht (inspiriert von Rainbow Six, Splinter Cell usw.). Aber aufgrund unserer kleinen Teamgröße und der begrenzten Entwicklungszeit/des begrenzten Budgets war dieser Ansatz nicht möglich.“