Halo 3: Umfrage: Halo Remake im 2006-E3-Stil – ja oder nein?

25 Jahre Xbox, 25 Jahre Halo! Das Jahr 2026 wird ein Fest für Xbox-Spieler und somit möchten wir zusammen mit euch ein bisschen in der Vergangenheitherumkramen und euch eine neue Umfrage vorstellen.
Könntet ihr euch vorstellen, ein neues Halo oder ein Remake zu spielen – mit der Grafik und Atmosphäre, wie sie der Master Chief im allerersten Halo-3-E3-Trailer 2006 hatte?
Damals hat der legendäre E3-Trailer 2006 bei Halo-Fans für offene Münder gesorgt: Lichtstimmung, Details, Atmosphäre – das ganze Paket. Jetzt interessiert uns:
- Team Fortsetzung: Ja, her damit – ein neues Halo mit genau diesem Look!
- Team Remake/Remaster: Alte Kampagne, neue Optik – das wäre perfekt.
- Team Beides: Neuer Teil + Remake, warum nicht?
- Team Nein: Der Stil war cool, aber die Serie sollte weiter nach vorne schauen.
- Team dabei: „Ich würde es sofort spielen!“
Also, XboxDynasty-Community: Wie würdet ihr entscheiden?
22 Kommentare
Team Nein! Ich schließe mich da absolut der Begründung von ShadowTerror90 an!
Muss nicht sein. 343 hat bewiesen, das sie den master Chief und Protagonisten nicht tragen können. Es gibt noch genügend andere Storys die interessanter sind als Remakes. Orbiter war’s, Grund Aufstände, Team 7 Komplott, Harvester usw.
Nach Wirtschaftlichen Kennziffern ist der Master unter 343 erfolgreicher als unter Bungie. Auch wenn Halo 3 nach wie vor unerreicht bleibt.
Was aus Bungie geworden ist, ist auch bekannt. Der masterchief ist bei den Halo Studios definitiv in besseren Händen. 🙂
Eins der besten Spiele aller Zeiten.
Klar würde man sich ein Remake sofort holen.
Gebt mir einfach den Multiplayer auf Playstation und verdient an mir Geld.
Nues Halo auf jeden Fall. Remake muss nicht sein.
Die sollen sich gefälligste was Neues einfallen lassen.
Team Nein. Bin generell kein Fan von dem zur Zeit aufgewärmten Gulasch vieler Spielereihen
Nein, das brauche ich nicht. Remakes werden meist nur kurz gespielt und verlieren schnell ihre Spieler, wie man beispielsweise bei Gears Reloaded sehen kann.
Es wäre daher besser, etwas Neues zu entwickeln.
Team Halo ist mir egal 😀
Die Bungie Games waren noch Klassiker, die kann man gern mit aktueller Technik remaken.
Alles danach konnte nicht wirklich überzeugen und hat der Marke Halo geschadet.
Der alte Glanz ist verflogen und es ist nur noch eine Marke unter vielen.