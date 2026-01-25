Halo 3: Umfrage: Halo Remake im 2006-E3-Stil – ja oder nein?

25 Jahre Xbox, 25 Jahre Halo! Das Jahr 2026 wird ein Fest für Xbox-Spieler und somit möchten wir zusammen mit euch ein bisschen in der Vergangenheitherumkramen und euch eine neue Umfrage vorstellen.

Könntet ihr euch vorstellen, ein neues Halo oder ein Remake zu spielen – mit der Grafik und Atmosphäre, wie sie der Master Chief im allerersten Halo-3-E3-Trailer 2006 hatte?

Damals hat der legendäre E3-Trailer 2006 bei Halo-Fans für offene Münder gesorgt: Lichtstimmung, Details, Atmosphäre – das ganze Paket. Jetzt interessiert uns:

Team Fortsetzung: Ja, her damit – ein neues Halo mit genau diesem Look!

Ja, her damit – ein neues Halo mit genau diesem Look! Team Remake/Remaster: Alte Kampagne, neue Optik – das wäre perfekt.

Alte Kampagne, neue Optik – das wäre perfekt. Team Beides: Neuer Teil + Remake, warum nicht?

Neuer Teil + Remake, warum nicht? Team Nein: Der Stil war cool, aber die Serie sollte weiter nach vorne schauen.

Der Stil war cool, aber die Serie sollte weiter nach vorne schauen. Team dabei: „Ich würde es sofort spielen!“

Also, XboxDynasty-Community: Wie würdet ihr entscheiden?