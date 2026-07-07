Halo 4: Ex-Designer schildert kuriosen Monetarisierungsvorschlag von Don Mattrick

Die aktuellen Entlassungen bei Xbox haben den ehemaligen Halo-4-Missionsdesigner Dan Callan dazu veranlasst, eine Anekdote aus seiner Zeit bei Microsoft zu teilen. Dabei erhebt er deutliche Kritik am früheren Xbox-Chef Don Mattrick und wirft Führungskräften vor, den Bezug zur Spieleentwicklung verloren zu haben.
In einem Beitrag auf BlueSky schildert Callan eine Präsentation von Halo 4, bei der er eine Mission mit dem damals neuen Mantis-Mech vorgeführt habe. Während der Demonstration habe Don Mattrick die Präsentation unterbrochen und gefragt, ob jemand Diablo 3 gespielt habe.
Anschließend habe Mattrick vorgeschlagen, Halo 4 solle die Echtgeld-Auktionshaus-Mechanik aus Diablo 3 übernehmen und Skins für Kampagnen-Mechs gegen echtes Geld verkaufen. Laut Callan sei dieser Vorschlag zu einem Zeitpunkt gekommen, als Diablo 3 wegen genau dieses Systems bereits massiv in der Kritik gestanden habe und Halo 4 sich zudem kurz vor der Fertigstellung befunden habe.
Nach seiner Darstellung hätten die Anwesenden den Vorschlag nach außen hin begeistert aufgenommen, obwohl allen bewusst gewesen sei, dass es sich um eine schlechte Idee handle. Trotzdem habe das Team so tun müssen, als würde der Vorschlag ernsthaft weiterverfolgt und entsprechende Aufgaben ausarbeiten.
Callan zieht daraus den Schluss, dass viele Führungskräfte in der Spielebranche in einer anderen Realität lebten als die Entwickler selbst. Gleichzeitig betont er jedoch, dass seine Kritik nicht den von den Entlassungen betroffenen Mitarbeitern gelte. Seiner Ansicht nach trügen die meisten von ihnen keine Verantwortung für die Entscheidungen, die letztlich zu den Stellenstreichungen geführt hätten. Er wünsche sich vielmehr mehr Verantwortlichkeit auf der Führungsebene.
In einem weiteren Beitrag deutete Callan zudem an, dass dies nicht einmal die ungewöhnlichste Aussage gewesen sei, die er an diesem Tag gehört habe. Weitere Geschichten wolle er jedoch anderen Beteiligten überlassen.
Da es sich um persönliche Schilderungen eines ehemaligen Mitarbeiters handelt, gibt es keine Stellungnahme von Microsoft oder Don Mattrick zu den Vorwürfen.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hätte man es eingeführt, hätte es für Halo 4 wahrscheinlich nicht viel verändert. Das Spiel war zwar öde, sah zum Abschluss der Xbox 360 aber echt nochmal verdammt gut aus – damals sogar auf zwei Discs. 🤣🦾
Diablo 3 hat das ja auch eher weniger geschadet. 😉
Don Mattrick war aber auch wirklich der Sargnagel der Xbox seiner Zeit.
Wenn ich das lese, kommt es mir fast hoch, Mattrick war damals schon eine absolute Katastrophe und gefühlt findet man solche Typen jetzt an jeder Ecke.
Entwickler wollen mit ihren Traum Geld verdienen.
Spielfremde Führungskräfte interessiert es nur soviel Kohle wie möglich aus dem Produkt zu bekommen.
Da treffen immer zwei Welten aufeinander.
Und das große Problem ist, dass diese Führungskräfte damit offensichtlich keinerlei Ahnung von ihrem Job haben. Wenn Sie das Produkt und den Kunden nicht verstehen, riskieren sie das Produkt kaputt zu machen und den Kunden zu verlieren – Ergo die Marke erleidet massiven Schaden…
Jub es gibt kurzfristig mehr Geld aber auf langer Sicht zerstören sie alles.
Typisches Heuschrecken Szenario.
HALO4 war grafisch einfach eine Generation voraus!
Ja dafür hat dann die Story geschwächelt und das Gegnerdesign 🙈
Ja das stimmt leider 😑
Am meisten hat es genervt, dass die Waffen zu schnell leergeschossen waren und man gefühlt alles plündern musste für Munition.
Wenn dich das gestört hat dann spiel mal das neue Resident Evil mit der Alten 😅😅
Das ist ja wohl was anderes 😅.
„Nach seiner Darstellung hätten die Anwesenden den Vorschlag nach außen hin begeistert aufgenommen, obwohl allen bewusst gewesen sei, dass es sich um eine schlechte Idee handle. Trotzdem habe das Team so tun müssen, als würde der Vorschlag ernsthaft weiterverfolgt und entsprechende Aufgaben ausarbeiten.“
Wunderbar wenn man solche Bosse hat, die nichts anderes erwarten, als eine Schaar an Ja-Sagern um sich zu haben…
Unfassbar skurril…
Du weißt ja nicht wie das allgemeine Klima da war. Wenn er auf Kritik eh sehr negativ reagiert und nicht annimmt dann kann man es auch lassen, bringt dann nichts wenn man dann Spießruten laufen muss.
Gerade Führungskräfte haben einen ziemlich narzisstischen Hang, Macht zieht solche förmlich Leute an.
Aber ja Duckmäusertum bringt im normalen Fall auch nichts und führt auch oft dazu das solche Systeme erst wachsen aber wie gesagt, es gibt immer zwei Seiten und ich würde da nicht verallgemeinern.
Dieses Beispiel zeigt wunderbar die Diskrepanz zwischen „Möchtegern“-Chefs, die von wenig eine Ahnung haben, und den wirklich „Arbeitenden“, den Entwicklern, die mit Herzblut an die Sachen rangehen… Ein Schelm wer denkt, dass es immer noch so läuft 😉
Musste da sofort an Stromberg denken 😅😅 Türken, Frauen und andere Minderheiten.. Zitat Stromberg 😆
Wenn ich mir da überlege das Asha von Gaming auch so absolut keine Ahnung hat und die Gespräche die sie mit den Studios und Branchengrößen getätigt hat, glaube ich fast das es nur im wirtschaftlichen Sinne war und nicht darum wie die Studios gut funktionieren können. Mal abwarten wie groß dann der KI Anteil in den Studios wird weil das Humankapital wird ja gerade ordentlich reduziert. Zumindest trifft es auch die Managerebene, da ist die Chance groß die richtigen zu feuern.
Was für ein Typ 🤦🏻♂️