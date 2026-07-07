Halo 4: Ex-Designer schildert kuriosen Monetarisierungsvorschlag von Don Mattrick

Die aktuellen Entlassungen bei Xbox haben den ehemaligen Halo-4-Missionsdesigner Dan Callan dazu veranlasst, eine Anekdote aus seiner Zeit bei Microsoft zu teilen. Dabei erhebt er deutliche Kritik am früheren Xbox-Chef Don Mattrick und wirft Führungskräften vor, den Bezug zur Spieleentwicklung verloren zu haben.

In einem Beitrag auf BlueSky schildert Callan eine Präsentation von Halo 4, bei der er eine Mission mit dem damals neuen Mantis-Mech vorgeführt habe. Während der Demonstration habe Don Mattrick die Präsentation unterbrochen und gefragt, ob jemand Diablo 3 gespielt habe.

Anschließend habe Mattrick vorgeschlagen, Halo 4 solle die Echtgeld-Auktionshaus-Mechanik aus Diablo 3 übernehmen und Skins für Kampagnen-Mechs gegen echtes Geld verkaufen. Laut Callan sei dieser Vorschlag zu einem Zeitpunkt gekommen, als Diablo 3 wegen genau dieses Systems bereits massiv in der Kritik gestanden habe und Halo 4 sich zudem kurz vor der Fertigstellung befunden habe.

Nach seiner Darstellung hätten die Anwesenden den Vorschlag nach außen hin begeistert aufgenommen, obwohl allen bewusst gewesen sei, dass es sich um eine schlechte Idee handle. Trotzdem habe das Team so tun müssen, als würde der Vorschlag ernsthaft weiterverfolgt und entsprechende Aufgaben ausarbeiten.

Callan zieht daraus den Schluss, dass viele Führungskräfte in der Spielebranche in einer anderen Realität lebten als die Entwickler selbst. Gleichzeitig betont er jedoch, dass seine Kritik nicht den von den Entlassungen betroffenen Mitarbeitern gelte. Seiner Ansicht nach trügen die meisten von ihnen keine Verantwortung für die Entscheidungen, die letztlich zu den Stellenstreichungen geführt hätten. Er wünsche sich vielmehr mehr Verantwortlichkeit auf der Führungsebene.

In einem weiteren Beitrag deutete Callan zudem an, dass dies nicht einmal die ungewöhnlichste Aussage gewesen sei, die er an diesem Tag gehört habe. Weitere Geschichten wolle er jedoch anderen Beteiligten überlassen.

Da es sich um persönliche Schilderungen eines ehemaligen Mitarbeiters handelt, gibt es keine Stellungnahme von Microsoft oder Don Mattrick zu den Vorwürfen.