Halo 5: Guardians: Waldtempel aus Zelda: Ocarina of Time nachgebaut

Mithilfe der Schmiede aus Halo 5: Guardians wurde der Eingang des Waldtempels aus Zelda: Ocarina of Time nachgebaut.

Der Reddit-Nutzer Mojoswoptops2020 hat mithilfe der Schmiede aus Halo 5: Guardians den Eingang zum Waldtempel aus Zelda Ocarina of Time nachgebaut. Ein Bild seines Werkes konnte in mehreren Subreddits große Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Bereits vor anderthalb Jahren hatte Mojoswoptops2020 den Tempeleingang nachgebaut, damals allerdings Far Cry 5 als Grundlage genutzt. Auch seine bekannten Nachbauten des Edinburgh Castles, dem Bates Motel sowie Nook’s Cranny aus Animal Crossing kamen in Far Cry 5 zustande. Für sein neuestes Kunstwerk nutzte er nun erstmals die Schmiede aus Halo 5: