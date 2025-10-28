Halo 5: Guardians: Zehn Jahre intergalaktisches Abenteuer: Halo 5 feiert Jubiläum

Halo 5: Guardians begeht sein zehnjähriges Jubiläum und erinnert an eine Reise, die Spieler durch verschiedene Welten des Halo-Universums führte.

Seit der Veröffentlichung von Halo 5: Guardians entführte das Spiel die Spieler auf eine weitreichende Odyssee, die auf Kamtschatka begann und über Meridian und Sanghelios bis nach Genesis führte.

Der Titel setzte die Geschichte des Master Chief und des Spartan Locke fort und bot intensive Mehrspieler-Erlebnisse, die den Kern der Halo-Reihe prägten.

Zum zehnten Jahrestag von Halo 5: Guardians würdigen Fans und Entwickler die Bedeutung des Spiels als wichtigen Meilenstein innerhalb der Serie und feiern die anhaltende Faszination, die Halo 5 auch ein Jahrzehnt nach seinem Erscheinen ausübt.