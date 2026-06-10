Halo: Campaign Evolved: 3rd-Person-Gameplay aus The Silent Cartographer

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Image: Xbox Game Studio

Halo: Campaign Evolved überrascht mit neuer Third-Person-Perspektive.

Ein neues Gameplay-Video zu Halo: Campaign Evolved gibt erstmals einen Blick auf die Third-Person-Perspektive innerhalb der ikonischen Kampagnenmission The Silent Cartographer.

Das Material stammt aus einer Pre-Release-Version und zeigt, wie stark sich das klassische Halo-Erlebnis durch die neue Kamerafunktion verändert.

Third-Person-Modus über „Perspective“-Schädel

Ermöglicht wird die neue Ansicht durch den sogenannten „Perspective“-Skull, der als Gameplay-Modifikator aktiviert werden kann. Damit lässt sich die komplette Kampagne erstmals aus einer Third-Person-Kamera erleben.

Das Ziel ist es, bekannte Missionen aus einer völlig neuen Perspektive darzustellen, ohne den klassischen Kampagnenablauf zu verändern.

Klassische Mission in neuer Perspektive

Im gezeigten Abschnitt der Mission The Silent Cartographer wird deutlich, wie stark sich die Wahrnehmung der Spielwelt verändert:

  • größere Sicht auf das Schlachtfeld
  • neue Lesbarkeit von Gegnerpositionen
  • verändertes Bewegungsgefühl von Master Chief
  • stärker inszenierte Kampagnenmomente

Die Third-Person-Option bleibt dabei ein optionales Feature und ist nicht an den Standard-Playthrough gebunden.

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21 Kommentare Added

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  2. Bensche 65430 XP Romper Domper Stomper | 10.06.2026 - 20:41 Uhr

    Schön die Wahl zu haben. Ich bleib da jedoch bei der 1st Person View.

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  3. xXCickXx 136155 XP Elite-at-Arms Silber | 10.06.2026 - 21:02 Uhr

    Third Person fühlt sich sowas von falsch an in Halo. Aber zum Glück ist das optional, so muss es sein.

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  4. Ranzeweih 157815 XP God-at-Arms Onyx | 10.06.2026 - 21:27 Uhr

    Ich bleib bei der Ego Ansicht, aber nachdem ich mir das angeschaut hab, hab ich jetzt schon wieder so Bock drauf…

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