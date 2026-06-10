Halo: Campaign Evolved: 3rd-Person-Gameplay aus The Silent Cartographer

Ein neues Gameplay-Video zu Halo: Campaign Evolved gibt erstmals einen Blick auf die Third-Person-Perspektive innerhalb der ikonischen Kampagnenmission The Silent Cartographer.
Das Material stammt aus einer Pre-Release-Version und zeigt, wie stark sich das klassische Halo-Erlebnis durch die neue Kamerafunktion verändert.
Third-Person-Modus über „Perspective“-Schädel
Ermöglicht wird die neue Ansicht durch den sogenannten „Perspective“-Skull, der als Gameplay-Modifikator aktiviert werden kann. Damit lässt sich die komplette Kampagne erstmals aus einer Third-Person-Kamera erleben.
Das Ziel ist es, bekannte Missionen aus einer völlig neuen Perspektive darzustellen, ohne den klassischen Kampagnenablauf zu verändern.
Klassische Mission in neuer Perspektive
Im gezeigten Abschnitt der Mission The Silent Cartographer wird deutlich, wie stark sich die Wahrnehmung der Spielwelt verändert:
- größere Sicht auf das Schlachtfeld
- neue Lesbarkeit von Gegnerpositionen
- verändertes Bewegungsgefühl von Master Chief
- stärker inszenierte Kampagnenmomente
Die Third-Person-Option bleibt dabei ein optionales Feature und ist nicht an den Standard-Playthrough gebunden.
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist aber mal geil finde ich 🙂
Schön die Wahl zu haben. Ich bleib da jedoch bei der 1st Person View.
Third Person fühlt sich sowas von falsch an in Halo. Aber zum Glück ist das optional, so muss es sein.
Ich bleib bei der Ego Ansicht, aber nachdem ich mir das angeschaut hab, hab ich jetzt schon wieder so Bock drauf…
Das wirkt befremdlich. Ich bleibe Ego wie es sich gehört