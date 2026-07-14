Halo: Campaign Evolved: Alle neuen und bekannten Skulls

Mit Halo: Campaign Evolved kehren die beliebten Skulls zurück und erhalten gleichzeitig mehrere neue Varianten, die das Gameplay auf unterschiedliche Weise verändern.
Die optional aktivierbaren Modifikatoren gehören seit Jahren zu den bekanntesten Features der Halo-Reihe. Je nach Skull erleichtern oder erschweren sie das Spielerlebnis und sorgen für abwechslungsreiche Durchläufe der Kampagne. Zu den bekannten Rückkehrern zählen unter anderem Mythic, Grunt Birthday Party und Famine.
Neben den Klassikern führt Halo: Campaign Evolved auch mehrere neue Skulls ein. Besonders auffällig ist Adaptation, das die gegnerischen Fraktionen innerhalb einer Mission zufällig austauscht. Dadurch können bekannte Gegner plötzlich durch Flood-Formen oder sogar Hunter ersetzt werden, wodurch sich jeder Spieldurchgang anders entwickeln kann.
Ebenfalls neu ist Floor is Lava. Dieser Skull fügt Spielern kontinuierlich Schaden zu, solange sie den Boden berühren. Dadurch verändert sich die Herangehensweise an viele Abschnitte der Kampagne grundlegend.
Die neuen und bekannten Skulls sollen für mehr Wiederspielwert sorgen und bieten insbesondere erfahrenen Halo-Spielern zusätzliche Herausforderungen – etwa bei einem erneuten LASO-Durchlauf.
Wer die Skulls in Aktion erleben möchte: die Entwickler haben für heute 22:00 Uhr einen Livestream auf Twitch angekündigt, in der man nicht weniger als alle Skulls aktiviert hat.
Legacy Skulls
|Skull Name
|Effect
|Acrophobia
|The Corps: Now issue rifles AND wings
|Angry
|Enemies fire weapons faster and more frequently
|Bandana
|Infinite ammo and grenades
|Black Eye
|Shields only recharge when you melee enemies
|Boom
|Explosion radius doubled
|Blind
|HUD & Weapons do not appear onscreen
|Catch
|Enemies throw and drop more grenades
|Cowbell
|Physics mass of objects is reduced, making them more easily displaced
|Eye Patch
|Auto aim is disabled for all weapons
|Famine
|Weapons dropped by enemies contain half the ammo
|Fog
|Motion Tracker is disabled
|Foreign
|Players cannot use enemies from another faction
|Ghost
|Enemies no longer flinch when takingf fire
|Grunt Birthday Party
|Grunt headshots produce celebrations
|Grunt Funeral
|Grunts die in a blaze of plasma
|Iron
|Dying in co-op resets you to the last checkpoint, dying in solo restarts the level
|IWHBYD
|It would have been your dialogue
|Malfunction
|Upon respawn a random element of your HUD no longer appears
|Mythic
|Enemies have increased health
|Pinata
|Punching enemies makes them drop inert grenades
|Recession
|Every shot expends twice the normal amount of ammo
|That’s Just… Wrong
|Enemies have increased awareness
|Tilt
|Enhances both positive and negative damage multipliers
|They Come Back
|Food Combat Forms reainimated by Infection Forms are much more dangerous
|Thunderstorm
|Upgrades rank of most enemies
|Tough Luck
|Enemies always go berserk, constantly dive out of the way, and never run away from a fight
Neue Skulls
|Skull Name
|Effect
|Adaptation
|Randomizes enemy factions present in the mission
|Armistice
|Enemy factions never fight one another
|Efficient
|Enemies killed while the player is at full health drop more ammo
|Endurance Spec
|UNSC vehicles cannot be damaged
|Floor is Lava
|Take continuous damage whenever touching the ground
|Give & Take
|Firing your weapon drains shield, but dealing damage to enemies recharges it
|Hip Fire
|All weapon zoom is disabled
|Johnny Ammo Seed
|When reloading, you lose the ammo remaining in the discarded clip
|Leadhead
|Headshots no longer provide extra damage or instant kills
|Magnified
|60-round magazines for the AR are standard issue
|Perspective
|Changes the player camera to third-person
|Pop
|Shooting Flood in their weak point causes them to explode
|Reload
|Randomizes enemy factions present in the mission
|Speed Limit
|Disables sprint
|Stowed Reload
|Weapons continue to reload while stowed
|Tempermental
|Allies will attack the player more quickly if the player kills a friendly
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Spiele es erstmal ohne durch. Danach schau ich mir vlt das ein oder andere System an.
Wobei ich echt schnell machen muss, da Beast of Reincarnation dann schon vor der Tür steht 😀
Mal sehen wie es funktioniert
Premium Upgrade ist gekauft. Spiele direkt mit nem Kumpel um 17 Uhr im Koop los 👌🏻😎
Ich werde es so spielen, brauche die Skulls nicht. Allen die es mögen viel Spaß damit.
Ich werde es mit einem Freund schön co op spielen. Freue mich schon drauf.
Bin auch kein Fan von den Schädeln, vielleicht werden mal ein Paar aktiviert zum Spaß.
Wer zum Geier braucht diesen ganzen Mist. Der einzig nützliche Skull ist Bandana. Alles andere is Abfall. Und natürlich kannst du den nicht benutzen, sonst werden die Achievements deaktiviert.
Und den ganzen Schrott zusammengefasst macht dann den LASO Modus, durch den wir uns dann alle durchquälen müssen☠️ Der wird ja heute Abend um 10 präsentiert, mitten in der Halbzeit des Halbfinals zwischen Frankreich und Spanien. Idioten😩