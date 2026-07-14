Halo: Campaign Evolved: Alle neuen und bekannten Skulls

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Image: Xbox Game Studios

Halo: Campaign Evolved erweitert das bekannte Skull-System um zahlreiche neue Gameplay-Modifikatoren.

Mit Halo: Campaign Evolved kehren die beliebten Skulls zurück und erhalten gleichzeitig mehrere neue Varianten, die das Gameplay auf unterschiedliche Weise verändern.

Die optional aktivierbaren Modifikatoren gehören seit Jahren zu den bekanntesten Features der Halo-Reihe. Je nach Skull erleichtern oder erschweren sie das Spielerlebnis und sorgen für abwechslungsreiche Durchläufe der Kampagne. Zu den bekannten Rückkehrern zählen unter anderem Mythic, Grunt Birthday Party und Famine.

Neben den Klassikern führt Halo: Campaign Evolved auch mehrere neue Skulls ein. Besonders auffällig ist Adaptation, das die gegnerischen Fraktionen innerhalb einer Mission zufällig austauscht. Dadurch können bekannte Gegner plötzlich durch Flood-Formen oder sogar Hunter ersetzt werden, wodurch sich jeder Spieldurchgang anders entwickeln kann.

Ebenfalls neu ist Floor is Lava. Dieser Skull fügt Spielern kontinuierlich Schaden zu, solange sie den Boden berühren. Dadurch verändert sich die Herangehensweise an viele Abschnitte der Kampagne grundlegend.

Die neuen und bekannten Skulls sollen für mehr Wiederspielwert sorgen und bieten insbesondere erfahrenen Halo-Spielern zusätzliche Herausforderungen – etwa bei einem erneuten LASO-Durchlauf.

Wer die Skulls in Aktion erleben möchte: die Entwickler haben für heute 22:00 Uhr einen Livestream auf Twitch angekündigt, in der man nicht weniger als alle Skulls aktiviert hat.

Legacy Skulls

Skull Name Effect
Acrophobia The Corps: Now issue rifles AND wings
Angry Enemies fire weapons faster and more frequently
Bandana Infinite ammo and grenades
Black Eye Shields only recharge when you melee enemies
Boom Explosion radius doubled
Blind HUD & Weapons do not appear onscreen
Catch Enemies throw and drop more grenades
Cowbell Physics mass of objects is reduced, making them more easily displaced
Eye Patch Auto aim is disabled for all weapons
Famine Weapons dropped by enemies contain half the ammo
Fog Motion Tracker is disabled
Foreign Players cannot use enemies from another faction
Ghost Enemies no longer flinch when takingf fire
Grunt Birthday Party Grunt headshots produce celebrations
Grunt Funeral Grunts die in a blaze of plasma
Iron Dying in co-op resets you to the last checkpoint, dying in solo restarts the level
IWHBYD It would have been your dialogue
Malfunction Upon respawn a random element of your HUD no longer appears
Mythic Enemies have increased health
Pinata Punching enemies makes them drop inert grenades
Recession Every shot expends twice the normal amount of ammo
That’s Just… Wrong Enemies have increased awareness
Tilt Enhances both positive and negative damage multipliers
They Come Back Food Combat Forms reainimated by Infection Forms are much more dangerous
Thunderstorm Upgrades rank of most enemies
Tough Luck Enemies always go berserk, constantly dive out of the way, and never run away from a fight

Neue Skulls

Skull Name Effect
Adaptation Randomizes enemy factions present in the mission
Armistice Enemy factions never fight one another
Efficient Enemies killed while the player is at full health drop more ammo
Endurance Spec UNSC vehicles cannot be damaged
Floor is Lava Take continuous damage whenever touching the ground
Give & Take Firing your weapon drains shield, but dealing damage to enemies recharges it
Hip Fire All weapon zoom is disabled
Johnny Ammo Seed When reloading, you lose the ammo remaining in the discarded clip
Leadhead Headshots no longer provide extra damage or instant kills
Magnified 60-round magazines for the AR are standard issue
Perspective Changes the player camera to third-person
Pop Shooting Flood in their weak point causes them to explode
Reload Randomizes enemy factions present in the mission
Speed Limit Disables sprint
Stowed Reload Weapons continue to reload while stowed
Tempermental Allies will attack the player more quickly if the player kills a friendly

Quelle
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7 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 232755 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 14.07.2026 - 13:49 Uhr

    Spiele es erstmal ohne durch. Danach schau ich mir vlt das ein oder andere System an.
    Wobei ich echt schnell machen muss, da Beast of Reincarnation dann schon vor der Tür steht 😀

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  3. PlayIT 52365 XP Nachwuchsadmin 5+ | 14.07.2026 - 13:55 Uhr

    Premium Upgrade ist gekauft. Spiele direkt mit nem Kumpel um 17 Uhr im Koop los 👌🏻😎

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  4. Devilsgift 154545 XP God-at-Arms Silber | 14.07.2026 - 13:57 Uhr

    Ich werde es so spielen, brauche die Skulls nicht. Allen die es mögen viel Spaß damit.

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  6. Katanameister 497920 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 14.07.2026 - 14:45 Uhr

    Bin auch kein Fan von den Schädeln, vielleicht werden mal ein Paar aktiviert zum Spaß.

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  7. ShellingFord135 18155 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 14.07.2026 - 14:55 Uhr

    Wer zum Geier braucht diesen ganzen Mist. Der einzig nützliche Skull ist Bandana. Alles andere is Abfall. Und natürlich kannst du den nicht benutzen, sonst werden die Achievements deaktiviert.
    Und den ganzen Schrott zusammengefasst macht dann den LASO Modus, durch den wir uns dann alle durchquälen müssen☠️ Der wird ja heute Abend um 10 präsentiert, mitten in der Halbzeit des Halbfinals zwischen Frankreich und Spanien. Idioten😩

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