Halo: Campaign Evolved: Alle neuen und bekannten Skulls

Mit Halo: Campaign Evolved kehren die beliebten Skulls zurück und erhalten gleichzeitig mehrere neue Varianten, die das Gameplay auf unterschiedliche Weise verändern.

Die optional aktivierbaren Modifikatoren gehören seit Jahren zu den bekanntesten Features der Halo-Reihe. Je nach Skull erleichtern oder erschweren sie das Spielerlebnis und sorgen für abwechslungsreiche Durchläufe der Kampagne. Zu den bekannten Rückkehrern zählen unter anderem Mythic, Grunt Birthday Party und Famine.

Neben den Klassikern führt Halo: Campaign Evolved auch mehrere neue Skulls ein. Besonders auffällig ist Adaptation, das die gegnerischen Fraktionen innerhalb einer Mission zufällig austauscht. Dadurch können bekannte Gegner plötzlich durch Flood-Formen oder sogar Hunter ersetzt werden, wodurch sich jeder Spieldurchgang anders entwickeln kann.

Ebenfalls neu ist Floor is Lava. Dieser Skull fügt Spielern kontinuierlich Schaden zu, solange sie den Boden berühren. Dadurch verändert sich die Herangehensweise an viele Abschnitte der Kampagne grundlegend.

Die neuen und bekannten Skulls sollen für mehr Wiederspielwert sorgen und bieten insbesondere erfahrenen Halo-Spielern zusätzliche Herausforderungen – etwa bei einem erneuten LASO-Durchlauf.

Wer die Skulls in Aktion erleben möchte: die Entwickler haben für heute 22:00 Uhr einen Livestream auf Twitch angekündigt, in der man nicht weniger als alle Skulls aktiviert hat.

Legacy Skulls

Skull Name Effect Acrophobia The Corps: Now issue rifles AND wings Angry Enemies fire weapons faster and more frequently Bandana Infinite ammo and grenades Black Eye Shields only recharge when you melee enemies Boom Explosion radius doubled Blind HUD & Weapons do not appear onscreen Catch Enemies throw and drop more grenades Cowbell Physics mass of objects is reduced, making them more easily displaced Eye Patch Auto aim is disabled for all weapons Famine Weapons dropped by enemies contain half the ammo Fog Motion Tracker is disabled Foreign Players cannot use enemies from another faction Ghost Enemies no longer flinch when takingf fire Grunt Birthday Party Grunt headshots produce celebrations Grunt Funeral Grunts die in a blaze of plasma Iron Dying in co-op resets you to the last checkpoint, dying in solo restarts the level IWHBYD It would have been your dialogue Malfunction Upon respawn a random element of your HUD no longer appears Mythic Enemies have increased health Pinata Punching enemies makes them drop inert grenades Recession Every shot expends twice the normal amount of ammo That’s Just… Wrong Enemies have increased awareness Tilt Enhances both positive and negative damage multipliers They Come Back Food Combat Forms reainimated by Infection Forms are much more dangerous Thunderstorm Upgrades rank of most enemies Tough Luck Enemies always go berserk, constantly dive out of the way, and never run away from a fight

Neue Skulls

Skull Name Effect Adaptation Randomizes enemy factions present in the mission Armistice Enemy factions never fight one another Efficient Enemies killed while the player is at full health drop more ammo Endurance Spec UNSC vehicles cannot be damaged Floor is Lava Take continuous damage whenever touching the ground Give & Take Firing your weapon drains shield, but dealing damage to enemies recharges it Hip Fire All weapon zoom is disabled Johnny Ammo Seed When reloading, you lose the ammo remaining in the discarded clip Leadhead Headshots no longer provide extra damage or instant kills Magnified 60-round magazines for the AR are standard issue Perspective Changes the player camera to third-person Pop Shooting Flood in their weak point causes them to explode Reload Randomizes enemy factions present in the mission Speed Limit Disables sprint Stowed Reload Weapons continue to reload while stowed Tempermental Allies will attack the player more quickly if the player kills a friendly