Halo: Campaign Evolved: Bezahlt, aber ausgesperrt – Premium-Spieler melden Zugriffsprobleme

Zum Start des Early Access von Halo: Campaign Evolved melden einige Käufer der Premium Edition Probleme beim Zugriff auf das Spiel. Betroffen sind laut offizieller Mitteilung Spieler auf Xbox-Konsolen und in der Xbox App für PC, die entweder die Premium Edition oder das Premium Edition Upgrade gekauft haben.
Das Team untersucht die gemeldeten Zugriffsprobleme bereits: „Wir untersuchen Berichte, wonach einige Spieler auf Xbox-Konsolen und in der Xbox App für PC, die die Premium Edition oder das Premium Edition Upgrade von Halo: Campaign Evolved gekauft haben, nicht auf das Spiel zugreifen können.“
Weitere Informationen sollen veröffentlicht werden, sobald die Untersuchung neue Erkenntnisse liefert.
„Wir werden Updates veröffentlichen, sobald weitere Informationen verfügbar sind. Vielen Dank für eure Geduld.“
Halo: Campaign Evolved befindet sich seit dem 23. Juli 2026 für Käufer der entsprechenden Premium-Versionen im Early Access. Der reguläre Release des Remakes erfolgt am 28. Juli 2026.
38 Kommentare AddedMitdiskutieren
Natürlich ärgerlich für Premium Käufer.
Das mit Early Access Zugriff fand ich schon immer fragwürdig und gehört auch abgeschafft.
Eine echte Premium-Erfahrung! 🙂
Wichtig und richtig 😉
Gut, dass ich sowieso kein Geld übrig habe für Premium Fuzzi Angebote. Das wirkt sich sogar beruhigend auf meine Nerven aus wenn ich sehe, was man dafür gerade wieder an Problemen bekommt.
AlSo NeE, iCh WürDe JeTzT DeFiNiTiV DiE XbOx VeRkAuFeN , Es GiBt KeIn ArGuMeNt MeHr FüR EiNe XbOx.
WaS eiN RoTzLaDeN. HoFfEnTlIcH wErDeN die LeUtE wach!
😂😂👍🏻 glaube du hast einen Schreibfehler in deinem Text glaube der Fehler kommt von deiner Auto Korrektur die versehentlich aus Playstation Xbox gemacht hat 😂😂😂 (Spaß natürlich 😉😋)
😂👍🏼..bei mir musst du nix als Spaß Kennzeichnen 🤣🤣, bei den anderen würde ich aber aufpassen😅
Das ist Premium. Karma is a Bitch 😘
Bitter wäre es wenn es länger dauert 🫣
Das ist eh totale verarsche mit dem bezahlten Early Access, wer das unterstützt gehört bestraft 😉
Man muss auch mal das positive hervorheben.
Zumindest das bezahlen hat funktioniert 😅
Spaß beiseite.
Ich hoffe der Fehler wird schnell behoben und alle können loslegen.
Richtig bescheiden wenn man sich auf etwas freut endlich loszocken zu können und dann versagt die Technik.
Ekelhaft von MS. Sowas geht gar nicht!
Es gibt/gab eine Störung! Die haben doch nicht einfach beschlossen alle zu ärgern. 😅