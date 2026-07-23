Halo: Campaign Evolved: Bezahlt, aber ausgesperrt – Premium-Spieler melden Zugriffsprobleme

Zum Start des Early Access von Halo: Campaign Evolved melden einige Käufer der Premium Edition Probleme beim Zugriff auf das Spiel. Betroffen sind laut offizieller Mitteilung Spieler auf Xbox-Konsolen und in der Xbox App für PC, die entweder die Premium Edition oder das Premium Edition Upgrade gekauft haben.

Das Team untersucht die gemeldeten Zugriffsprobleme bereits: „Wir untersuchen Berichte, wonach einige Spieler auf Xbox-Konsolen und in der Xbox App für PC, die die Premium Edition oder das Premium Edition Upgrade von Halo: Campaign Evolved gekauft haben, nicht auf das Spiel zugreifen können.“

Weitere Informationen sollen veröffentlicht werden, sobald die Untersuchung neue Erkenntnisse liefert.

„Wir werden Updates veröffentlichen, sobald weitere Informationen verfügbar sind. Vielen Dank für eure Geduld.“

Halo: Campaign Evolved befindet sich seit dem 23. Juli 2026 für Käufer der entsprechenden Premium-Versionen im Early Access. Der reguläre Release des Remakes erfolgt am 28. Juli 2026.