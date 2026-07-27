Halo: Campaign Evolved: Craig lebt! Dem hässlichen Brute wird ein Denkmal gesetzt

Halo: Campaign Evolved versteckt eine Hommage an den legendären Craig und liefert dem berühmten Brute-Meme möglicherweise sogar eine Hintergrundgeschichte.

Mit Halo: Campaign Evolved kehrt eines der bekanntesten Memes der jüngeren Halo-Geschichte zurück. In einer der neuen Prequel-Missionen haben Spieler einen Brute entdeckt, der verdächtig stark an Craig erinnert – jenen unglücklich dreinblickenden Gegner, der nach der ersten Gameplay-Präsentation von Halo Infinite zum Internetphänomen wurde.

Craig entstand 2020 eher unfreiwillig. Während der kontrovers diskutierten ersten Gameplay-Demo von Halo Infinite fiel Zuschauern ein Brute mit kahlem Kopf, ausdruckslosem Gesicht und auffällig simpler Darstellung auf.

Aus dem Spott entwickelte sich schnell eines der bekanntesten Halo-Memes – und schließlich wurde Craig selbst von den Entwicklern aufgegriffen.

Craig bekommt möglicherweise eine Vorgeschichte

Halo Studios scheint dem berühmten Brute jetzt eine weitere Hommage gewidmet zu haben.

In einer der neuen Prequel-Missionen von Halo: Campaign Evolved kann Master Chief mehrere mit Flüssigkeit gefüllte Behälter entdecken. Darin befinden sich Brutes, an denen offenbar Experimente vorgenommen wurden.

Einer davon fällt besonders auf.

Der Brute besitzt einen vollständig kahlen Kopf und einen Gesichtsausdruck, der stark an Craig erinnert. Genau diese Merkmale haben bei Fans die Vermutung ausgelöst, dass es sich tatsächlich um den berühmten Halo-Charakter handeln könnte.

Eine ausdrückliche Bestätigung, dass dieser Brute tatsächlich Craig ist, liegt anhand der vorliegenden Informationen allerdings nicht vor.

Ein Easter Egg mit überraschender Erklärung

Sollte die Interpretation stimmen, hätte Halo Studios dem Meme sogar eine kleine Ursprungsgeschichte verpasst.

Craigs ungewöhnliches Aussehen könnte innerhalb der Spielwelt demnach auf Experimente oder genetische Veränderungen durch die Covenant zurückzuführen sein. Aus einem technischen Makel einer frühen Halo-Infinite-Demo würde damit rückwirkend ein augenzwinkernder Bestandteil der Halo-Geschichte.

Wie Craig anschließend aus dem Behälter entkommen sein, den Krieg zwischen Covenant, UNSC und Flood überlebt und Jahre später als Banished-Soldat in Halo Infinite gelandet sein könnte, bleibt natürlich unbeantwortet.

Für langjährige Halo-Fans dürfte die Anspielung dennoch leicht zu erkennen sein.

Halo: Campaign Evolved erscheint vollständig am 28. Juli. Besitzer der Premium Edition können bereits über den Early Access spielen – und dabei selbst nach Craig und weiteren Easter Eggs suchen.