Halo: Campaign Evolved: Craig lebt! Dem hässlichen Brute wird ein Denkmal gesetzt

Mit Halo: Campaign Evolved kehrt eines der bekanntesten Memes der jüngeren Halo-Geschichte zurück. In einer der neuen Prequel-Missionen haben Spieler einen Brute entdeckt, der verdächtig stark an Craig erinnert – jenen unglücklich dreinblickenden Gegner, der nach der ersten Gameplay-Präsentation von Halo Infinite zum Internetphänomen wurde.
Craig entstand 2020 eher unfreiwillig. Während der kontrovers diskutierten ersten Gameplay-Demo von Halo Infinite fiel Zuschauern ein Brute mit kahlem Kopf, ausdruckslosem Gesicht und auffällig simpler Darstellung auf.
Aus dem Spott entwickelte sich schnell eines der bekanntesten Halo-Memes – und schließlich wurde Craig selbst von den Entwicklern aufgegriffen.
Craig bekommt möglicherweise eine Vorgeschichte
Halo Studios scheint dem berühmten Brute jetzt eine weitere Hommage gewidmet zu haben.
In einer der neuen Prequel-Missionen von Halo: Campaign Evolved kann Master Chief mehrere mit Flüssigkeit gefüllte Behälter entdecken. Darin befinden sich Brutes, an denen offenbar Experimente vorgenommen wurden.
Einer davon fällt besonders auf.
Der Brute besitzt einen vollständig kahlen Kopf und einen Gesichtsausdruck, der stark an Craig erinnert. Genau diese Merkmale haben bei Fans die Vermutung ausgelöst, dass es sich tatsächlich um den berühmten Halo-Charakter handeln könnte.
Eine ausdrückliche Bestätigung, dass dieser Brute tatsächlich Craig ist, liegt anhand der vorliegenden Informationen allerdings nicht vor.
Ein Easter Egg mit überraschender Erklärung
Sollte die Interpretation stimmen, hätte Halo Studios dem Meme sogar eine kleine Ursprungsgeschichte verpasst.
Craigs ungewöhnliches Aussehen könnte innerhalb der Spielwelt demnach auf Experimente oder genetische Veränderungen durch die Covenant zurückzuführen sein. Aus einem technischen Makel einer frühen Halo-Infinite-Demo würde damit rückwirkend ein augenzwinkernder Bestandteil der Halo-Geschichte.
Wie Craig anschließend aus dem Behälter entkommen sein, den Krieg zwischen Covenant, UNSC und Flood überlebt und Jahre später als Banished-Soldat in Halo Infinite gelandet sein könnte, bleibt natürlich unbeantwortet.
Für langjährige Halo-Fans dürfte die Anspielung dennoch leicht zu erkennen sein.
Halo: Campaign Evolved erscheint vollständig am 28. Juli. Besitzer der Premium Edition können bereits über den Early Access spielen – und dabei selbst nach Craig und weiteren Easter Eggs suchen.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Haha, das ist cool gemacht 🙂
Bin gespannt, ob ich ihn auch entdecke.
Vlt kommt ja mal ein Spin off, indem wir ihn spielen 😀
Ist hier jemand mit mehreren Personen an Xbox und PC im Koop am spielen und kann sagen wie sauber es läuft?
Lustige Anekdote, der hässliche Brute ist einfach nur Kult.
Was für eine Berühmtheit, obwohl er nur 1 wurde.😄 Zum offiziellen Release sahen die Brutes, wie so viel anderes, deutlich besser aus.
Sehr entspannter Umgang mit Craig. Macht das Studio nur sympathisch.
Das sie auch technisch voll abliefern haben sie mit Halo CE gerade erst wieder bewiesen.
Ich liebe solche Easter Eggs 🙂
Und dann gibt es eine Spin Off Serie die seine Geschichte erzählt, alle 3 Jahre ein Teil, abwechselnd zur Hauptreihe 😂
bin gespannt ob ich ihn finde 😂
Coole Sache.
Schade aber das MS seine DEI Finger nicht komplett von Halo lassen konnte, so gibt es wohl jetzt ein paar Story Veränderungen wo eine hochrangige Soldatin massiv gegen den Chief schießt, man könnte meinen schon fast misandrisch.
Komischerweise wurde sie bisher in Werbematerial nicht gezeigt, scheiß Nummer MS.
Das habe ich leider auch gesehen, zudem sieht Cortana teilweise echt komisch aus.