Halo: Campaign Evolved: Das sind die Achievements und Trophäen des Shooters

Mit Halo: Campaign Evolved kehren Spieler am 28. Juli auf den legendären Ring zurück, auf dem die Geschichte der Reihe begann. Gleichzeitig erhält der Klassiker erstmals eine eigene Liste mit Achievements und Trophäen.

Da das ursprüngliche Halo: Combat Evolved bereits erschien, bevor Achievements offiziell Teil des Xbox-Ökosystems wurden, gab es für Fans des Shooters nie eine entsprechende Herausforderung im Spiel. Laut den Entwicklern soll sich das mit Halo: Campaign Evolved nun ändern.

Die neuen Erfolge sollen zahlreiche Ziele und Herausforderungen bieten, die sowohl erfahrene Veteranen als auch neue Spieler motivieren sollen, die Kampagne erneut zu erleben. Damit greift das Team die Tradition der Community auf, die sich über Jahrzehnte hinweg eigene Herausforderungen und Spielziele für den Klassiker gesetzt hat.

Neben den Achievements unterstützt Halo: Campaign Evolved auch verschiedene Koop-Optionen. Auf Konsolen können zwei Spieler gemeinsam im Splitscreen spielen, während online Fireteams mit bis zu vier Spielern möglich sind.

Mit der Einführung von Achievements und Trophäen erhält eines der einflussreichsten Spiele der Xbox-Geschichte damit erstmals ein modernes Fortschrittssystem, das die Rückkehr auf den Halo-Ring zusätzlich belohnen soll.

Name Beschreibung Trophäe Gamerscore The Autumn Leaves Complete Pillar of Autumn Bronze 10 Installation 04 Complete Halo Bronze 10 Infiltration Anticipation Complete Truth and Reconciliation Bronze 10 Bee Thirty Complete Silent Cartographer Bronze 10 Control Alt Delete Complete Assault on the Control Room Bronze 10 This Stuff is Your History Complete 343 Guilty Spark Bronze 10 Protocol Dictates Action Complete The Library Bronze 10 Double Trouble Complete Two Betrayals Bronze 10 Captain’s Orders Complete Keyes Bronze 10 Dust and Echoes Evolved Complete The Maw Bronze 10 Before the Fall Complete New Mission 1 Bronze 10 Tiger Company Complete New Mission 2 Bronze 10 Personal Space Complete New Mission 3 Bronze 10 Greenhorn Complete the Campaign on Easy Difficulty Bronze 10 Birth of a Spartan Complete the Campaign on Normal Difficulty Bronze 20 Heroes Never Die Complete the Campaign on Heroic Difficulty Bronze 30 Living Legend Complete the Campaign on Legendary Difficulty Silver 40 Lore Have Mercy Activate all 13 Terminals Bronze 10 Clean Sweep Find all skulls and terminals in Pillar of Autumn Bronze 20 Successful Search Find all skulls and terminals in Halo Bronze 20 Plundered Find all skulls and terminals in Truth and Reconciliation Bronze 20 Buried Treasure Find all skulls and terminals in The Silent Cartographer Bronze 20 Stowed in Snow Find all skulls and terminals in Assault on the Control Room Bronze 20 Proto Gravemind Find all skulls and terminals in 343 Guilty Spark Bronze 20 Timeless Tomes Find all skulls and terminals in The Library Bronze 20 Outpost Discoveries Find all skulls and terminals in Two Betrayals Bronze 20 Priorities Find all skulls and terminals in Keyes Bronze 20 No Rush Find all skulls and terminals in The Maw Bronze 20 Souvenirs Find all skulls and terminals in New Mission 1 Bronze 20 Brute Loops Find all skulls and terminals in New Mission 2 Bronze 20 Parting Gifts Find all skulls and terminals in New Mission 3 Bronze 20 Cranial Collect a Skull Bronze 10 Making a Necklace Collect 22 Skulls Bronze 20 Headhunter Collect all 39 Skulls Silver 30 Collector’s Addition Find all skulls and terminals in the game Gold 50 REMIX! Complete a Remixed Mission Bronze 10 Beat the Drop Complete a Remixed Mission without dying Bronze 20 Mix Master Complete an entire Remixed Campaign without dying Silver 40 Bad Gas Destroy 100 Grunt backpacks Bronze 10 Plate Tectonics Break off 25 Hunter backplates Bronze 10 New Whip Hijack 10 Vehicles Bronze 10 Disarmed Dismember 100 Flood parts Bronze 10 Claims Adjuster Break off 50 Vehicle parts Bronze 10 Make Them Count Kill 100 enemies with headshots Bronze 10 Hot Streak With the Floor Is Lava Skull activated beat a mission without jumping or dying Bronze 20 Even Tempered With the Temperamental Skull activated beat Halo without upsetting anyone Bronze 20 Like Old Times Complete Two Betrayals with the Speed Limit, Endurance Spec, Hip Fire, and Armistice Skulls enabled. Bronze 20 Frugal Fire Equip Famine, Recession, and Johnny Ammo Seed Skulls and beat a mission without running out of ammo. Bronze 20 MYTHIC Complete the Campaign with LASO enabled Gold 50 This is My Ship Now Eliminate Captain Keyes and trap his six avenging Marines in the Autumn’s observation pen. Bronze 10 Map Quest Complete The Silent Cartographer without shooting, using grenades, melee, dying, or restarting Bronze 10 That’s My Ride On Assault on the Control Room get to the Banshee before the Elite Bronze 10 Arm’s Length On 343 Guilty Spark complete the first floor without taking a hit Bronze 10 Clean Lap On The Maw complete the warthog run without being forcibly ejected from your vehicle Bronze 10 Jiralhanae Conservationist On New Mission 2 don’t kill any rampaging Brutes Bronze 10 Food Critic Listen to the Thirsty Grunt talk about his eating habits Bronze 10 All Shield, No Yield Complete any level on Heroic difficulty or higher without taking health damage Bronze 10 Fully Evolved Complete Every Achievement/Collect Every Trophy Platinum 50