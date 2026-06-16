Halo: Campaign Evolved: Das sind die Achievements und Trophäen des Shooters

Mit Halo: Campaign Evolved kehren Spieler am 28. Juli auf den legendären Ring zurück, auf dem die Geschichte der Reihe begann. Gleichzeitig erhält der Klassiker erstmals eine eigene Liste mit Achievements und Trophäen.
Da das ursprüngliche Halo: Combat Evolved bereits erschien, bevor Achievements offiziell Teil des Xbox-Ökosystems wurden, gab es für Fans des Shooters nie eine entsprechende Herausforderung im Spiel. Laut den Entwicklern soll sich das mit Halo: Campaign Evolved nun ändern.
Die neuen Erfolge sollen zahlreiche Ziele und Herausforderungen bieten, die sowohl erfahrene Veteranen als auch neue Spieler motivieren sollen, die Kampagne erneut zu erleben. Damit greift das Team die Tradition der Community auf, die sich über Jahrzehnte hinweg eigene Herausforderungen und Spielziele für den Klassiker gesetzt hat.
Neben den Achievements unterstützt Halo: Campaign Evolved auch verschiedene Koop-Optionen. Auf Konsolen können zwei Spieler gemeinsam im Splitscreen spielen, während online Fireteams mit bis zu vier Spielern möglich sind.
Mit der Einführung von Achievements und Trophäen erhält eines der einflussreichsten Spiele der Xbox-Geschichte damit erstmals ein modernes Fortschrittssystem, das die Rückkehr auf den Halo-Ring zusätzlich belohnen soll.
|Name
|Beschreibung
|Trophäe
|Gamerscore
|The Autumn Leaves
|Complete Pillar of Autumn
|Bronze
|10
|Installation 04
|Complete Halo
|Bronze
|10
|Infiltration Anticipation
|Complete Truth and Reconciliation
|Bronze
|10
|Bee Thirty
|Complete Silent Cartographer
|Bronze
|10
|Control Alt Delete
|Complete Assault on the Control Room
|Bronze
|10
|This Stuff is Your History
|Complete 343 Guilty Spark
|Bronze
|10
|Protocol Dictates Action
|Complete The Library
|Bronze
|10
|Double Trouble
|Complete Two Betrayals
|Bronze
|10
|Captain’s Orders
|Complete Keyes
|Bronze
|10
|Dust and Echoes Evolved
|Complete The Maw
|Bronze
|10
|Before the Fall
|Complete New Mission 1
|Bronze
|10
|Tiger Company
|Complete New Mission 2
|Bronze
|10
|Personal Space
|Complete New Mission 3
|Bronze
|10
|Greenhorn
|Complete the Campaign on Easy Difficulty
|Bronze
|10
|Birth of a Spartan
|Complete the Campaign on Normal Difficulty
|Bronze
|20
|Heroes Never Die
|Complete the Campaign on Heroic Difficulty
|Bronze
|30
|Living Legend
|Complete the Campaign on Legendary Difficulty
|Silver
|40
|Lore Have Mercy
|Activate all 13 Terminals
|Bronze
|10
|Clean Sweep
|Find all skulls and terminals in Pillar of Autumn
|Bronze
|20
|Successful Search
|Find all skulls and terminals in Halo
|Bronze
|20
|Plundered
|Find all skulls and terminals in Truth and Reconciliation
|Bronze
|20
|Buried Treasure
|Find all skulls and terminals in The Silent Cartographer
|Bronze
|20
|Stowed in Snow
|Find all skulls and terminals in Assault on the Control Room
|Bronze
|20
|Proto Gravemind
|Find all skulls and terminals in 343 Guilty Spark
|Bronze
|20
|Timeless Tomes
|Find all skulls and terminals in The Library
|Bronze
|20
|Outpost Discoveries
|Find all skulls and terminals in Two Betrayals
|Bronze
|20
|Priorities
|Find all skulls and terminals in Keyes
|Bronze
|20
|No Rush
|Find all skulls and terminals in The Maw
|Bronze
|20
|Souvenirs
|Find all skulls and terminals in New Mission 1
|Bronze
|20
|Brute Loops
|Find all skulls and terminals in New Mission 2
|Bronze
|20
|Parting Gifts
|Find all skulls and terminals in New Mission 3
|Bronze
|20
|Cranial
|Collect a Skull
|Bronze
|10
|Making a Necklace
|Collect 22 Skulls
|Bronze
|20
|Headhunter
|Collect all 39 Skulls
|Silver
|30
|Collector’s Addition
|Find all skulls and terminals in the game
|Gold
|50
|REMIX!
|Complete a Remixed Mission
|Bronze
|10
|Beat the Drop
|Complete a Remixed Mission without dying
|Bronze
|20
|Mix Master
|Complete an entire Remixed Campaign without dying
|Silver
|40
|Bad Gas
|Destroy 100 Grunt backpacks
|Bronze
|10
|Plate Tectonics
|Break off 25 Hunter backplates
|Bronze
|10
|New Whip
|Hijack 10 Vehicles
|Bronze
|10
|Disarmed
|Dismember 100 Flood parts
|Bronze
|10
|Claims Adjuster
|Break off 50 Vehicle parts
|Bronze
|10
|Make Them Count
|Kill 100 enemies with headshots
|Bronze
|10
|Hot Streak
|With the Floor Is Lava Skull activated beat a mission without jumping or dying
|Bronze
|20
|Even Tempered
|With the Temperamental Skull activated beat Halo without upsetting anyone
|Bronze
|20
|Like Old Times
|Complete Two Betrayals with the Speed Limit, Endurance Spec, Hip Fire, and Armistice Skulls enabled.
|Bronze
|20
|Frugal Fire
|Equip Famine, Recession, and Johnny Ammo Seed Skulls and beat a mission without running out of ammo.
|Bronze
|20
|MYTHIC
|Complete the Campaign with LASO enabled
|Gold
|50
|This is My Ship Now
|Eliminate Captain Keyes and trap his six avenging Marines in the Autumn’s observation pen.
|Bronze
|10
|Map Quest
|Complete The Silent Cartographer without shooting, using grenades, melee, dying, or restarting
|Bronze
|10
|That’s My Ride
|On Assault on the Control Room get to the Banshee before the Elite
|Bronze
|10
|Arm’s Length
|On 343 Guilty Spark complete the first floor without taking a hit
|Bronze
|10
|Clean Lap
|On The Maw complete the warthog run without being forcibly ejected from your vehicle
|Bronze
|10
|Jiralhanae Conservationist
|On New Mission 2 don’t kill any rampaging Brutes
|Bronze
|10
|Food Critic
|Listen to the Thirsty Grunt talk about his eating habits
|Bronze
|10
|All Shield, No Yield
|Complete any level on Heroic difficulty or higher without taking health damage
|Bronze
|10
|Fully Evolved
|Complete Every Achievement/Collect Every Trophy
|Platinum
|50
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Also fast die identischen wie bei Halo halt 👌🏼
Freue mich schon es zu spielen
Nen 60er ist mir definitiv zu viel, für 20.- werde ich es mal anschauen ob die die
UE 5 überhaupt im Griff haben.
Mir Game Pass Ultimate kann man ja mal reinschauen.
Das ist auch meine Größte sorge: Die unreal Engine, vor allem auf dem PC.
Du träumst wohl, das Spiel ist das Geld absolut wert. Das grenzt fast schon an Respektlosigkeit hier nen 20er auf den Tisch legen zu wollen. ☠️
Und um die Unreal Engine Frage zu beantworten, ein ganz klares Ja. Die Entwickler haben hier eine phänomenal gute Arbeit geleistet. Siehe Mint Blitzes neuestes Video.☝🏻
An LASA werde ich mich nicht heranwagen, das steht schon mal fest.
#hust# das heißt LASO #hust# 🙃
(Legendary difficulty All Sculls On = LASO)
In deutsch LASA 😉.
Das ist ein englischer Begriff, nix deutsch hier. Genauso wie der Begriff „achievement“ ein Eigenbegriff ist, den man nicht übersetzt.
Da bin ich auch raus.
Bis einschließlich Teil 4 hab ich alle Teile auf Legendär im Singleplayer durchgespielt.
Aber dazu fehlt mir mittlerweile auch die Motivation.
Bin schon auf die Tricks der Speedrunner gespannt, die den Modus angehen werden.
Es wird seine Liebhaber geben und die werden sicher kreative Wege finden 😂
Hab’s auch vorbestellt und freu mich schon drauf 🤙🏽
Wenn jemand Bock hat das im Co-Op durchzuspielen oder auch die Achievement’s zu holen, dann kann er mir gerne ne PM schicken.^^
Da bin ich gerne dabei😊
Vielen Dank erstmal an den Autor des Artikels. Schön zu sehen, dass auch Achievement related content von euch gecovert wird🙏🏻👍🏻
Das Mythic achievement sowie das Mix Master sind wohl die wahrscheinlich schwersten Achievements im Game🙃 Wer ist dabei???🫡
Aber, am liebsten würde ich Mint Blitz gerne in den Hintern treten, denn das Mythic achievement geht wahrscheinlich auf seine Kappe. Die Entwickler hatten des öfteren erwähnt, dass ein LASO mit allen 39 Sculls on nach ihrer Einschätzung als unmöglich angesehen wird. Und Mint darauf: Hold my beer, challenge accepted. Das haben die schon mitbekommen und nun dürfen wir uns das alle antun. Ich wäre ihm sehr verbunden, wenn er das nächste mal sein „cakehole“ geschlossen halten würde😩 Der 3rd Person Scull wird mich dabei wohl am meisten stören, das finde ich unpassend. Ich bevorzugen FP View. Ich wechsle im Halo Infinite Multiplayer nur kurz in 3rd Person wenn ich einen Skewer oder Rocket Launcher halte, weil diese die Sicht doch arg einengen. Ansonsten bin ich kein Freund davon und spiele lieber aus der Ego Perspective.
Sind definitiv ein paar wilde dabei
Geil darauf freu ich mich das zu komplettieren. Werd es überwiegend mit meinem Sohn spielen.