Halo: Campaign Evolved: Das sind die Achievements und Trophäen des Shooters

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Image: Xbox Game Studio

Der Halo-Klassiker erhält zum Start von Campaign Evolved eine eigene Achievement-Liste.

Mit Halo: Campaign Evolved kehren Spieler am 28. Juli auf den legendären Ring zurück, auf dem die Geschichte der Reihe begann. Gleichzeitig erhält der Klassiker erstmals eine eigene Liste mit Achievements und Trophäen.

Da das ursprüngliche Halo: Combat Evolved bereits erschien, bevor Achievements offiziell Teil des Xbox-Ökosystems wurden, gab es für Fans des Shooters nie eine entsprechende Herausforderung im Spiel. Laut den Entwicklern soll sich das mit Halo: Campaign Evolved nun ändern.

Die neuen Erfolge sollen zahlreiche Ziele und Herausforderungen bieten, die sowohl erfahrene Veteranen als auch neue Spieler motivieren sollen, die Kampagne erneut zu erleben. Damit greift das Team die Tradition der Community auf, die sich über Jahrzehnte hinweg eigene Herausforderungen und Spielziele für den Klassiker gesetzt hat.

Neben den Achievements unterstützt Halo: Campaign Evolved auch verschiedene Koop-Optionen. Auf Konsolen können zwei Spieler gemeinsam im Splitscreen spielen, während online Fireteams mit bis zu vier Spielern möglich sind.

Mit der Einführung von Achievements und Trophäen erhält eines der einflussreichsten Spiele der Xbox-Geschichte damit erstmals ein modernes Fortschrittssystem, das die Rückkehr auf den Halo-Ring zusätzlich belohnen soll.

Name Beschreibung Trophäe Gamerscore
The Autumn Leaves Complete Pillar of Autumn Bronze 10
Installation 04 Complete Halo Bronze 10
Infiltration Anticipation Complete Truth and Reconciliation Bronze 10
Bee Thirty Complete Silent Cartographer Bronze 10
Control Alt Delete Complete Assault on the Control Room Bronze 10
This Stuff is Your History Complete 343 Guilty Spark Bronze 10
Protocol Dictates Action Complete The Library Bronze 10
Double Trouble Complete Two Betrayals Bronze 10
Captain’s Orders Complete Keyes Bronze 10
Dust and Echoes Evolved Complete The Maw Bronze 10
Before the Fall Complete New Mission 1 Bronze 10
Tiger Company Complete New Mission 2 Bronze 10
Personal Space Complete New Mission 3 Bronze 10
Greenhorn Complete the Campaign on Easy Difficulty Bronze 10
Birth of a Spartan Complete the Campaign on Normal Difficulty Bronze 20
Heroes Never Die Complete the Campaign on Heroic Difficulty Bronze 30
Living Legend Complete the Campaign on Legendary Difficulty Silver 40
Lore Have Mercy Activate all 13 Terminals Bronze 10
Clean Sweep Find all skulls and terminals in Pillar of Autumn Bronze 20
Successful Search Find all skulls and terminals in Halo Bronze 20
Plundered Find all skulls and terminals in Truth and Reconciliation Bronze 20
Buried Treasure Find all skulls and terminals in The Silent Cartographer Bronze 20
Stowed in Snow Find all skulls and terminals in Assault on the Control Room Bronze 20
Proto Gravemind Find all skulls and terminals in 343 Guilty Spark Bronze 20
Timeless Tomes Find all skulls and terminals in The Library Bronze 20
Outpost Discoveries Find all skulls and terminals in Two Betrayals Bronze 20
Priorities Find all skulls and terminals in Keyes Bronze 20
No Rush Find all skulls and terminals in The Maw Bronze 20
Souvenirs Find all skulls and terminals in New Mission 1 Bronze 20
Brute Loops Find all skulls and terminals in New Mission 2 Bronze 20
Parting Gifts Find all skulls and terminals in New Mission 3 Bronze 20
Cranial Collect a Skull Bronze 10
Making a Necklace Collect 22 Skulls Bronze 20
Headhunter Collect all 39 Skulls Silver 30
Collector’s Addition Find all skulls and terminals in the game Gold 50
REMIX! Complete a Remixed Mission Bronze 10
Beat the Drop Complete a Remixed Mission without dying Bronze 20
Mix Master Complete an entire Remixed Campaign without dying Silver 40
Bad Gas Destroy 100 Grunt backpacks Bronze 10
Plate Tectonics Break off 25 Hunter backplates Bronze 10
New Whip Hijack 10 Vehicles Bronze 10
Disarmed Dismember 100 Flood parts Bronze 10
Claims Adjuster Break off 50 Vehicle parts Bronze 10
Make Them Count Kill 100 enemies with headshots Bronze 10
Hot Streak With the Floor Is Lava Skull activated beat a mission without jumping or dying Bronze 20
Even Tempered With the Temperamental Skull activated beat Halo without upsetting anyone Bronze 20
Like Old Times Complete Two Betrayals with the Speed Limit, Endurance Spec, Hip Fire, and Armistice Skulls enabled. Bronze 20
Frugal Fire Equip Famine, Recession, and Johnny Ammo Seed Skulls and beat a mission without running out of ammo. Bronze 20
MYTHIC Complete the Campaign with LASO enabled Gold 50
This is My Ship Now Eliminate Captain Keyes and trap his six avenging Marines in the Autumn’s observation pen. Bronze 10
Map Quest Complete The Silent Cartographer without shooting, using grenades, melee, dying, or restarting Bronze 10
That’s My Ride On Assault on the Control Room get to the Banshee before the Elite Bronze 10
Arm’s Length On 343 Guilty Spark complete the first floor without taking a hit Bronze 10
Clean Lap On The Maw complete the warthog run without being forcibly ejected from your vehicle Bronze 10
Jiralhanae Conservationist On New Mission 2 don’t kill any rampaging Brutes Bronze 10
Food Critic Listen to the Thirsty Grunt talk about his eating habits Bronze 10
All Shield, No Yield Complete any level on Heroic difficulty or higher without taking health damage Bronze 10
Fully Evolved Complete Every Achievement/Collect Every Trophy Platinum 50

Quelle
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19 Kommentare Added

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  3. Economic 109290 XP Master User | 16.06.2026 - 16:50 Uhr

    Nen 60er ist mir definitiv zu viel, für 20.- werde ich es mal anschauen ob die die
    UE 5 überhaupt im Griff haben.

    0
    • Kitomy 90725 XP Posting Machine Level 1 | 16.06.2026 - 16:53 Uhr
      Antwort auf Economic

      Das ist auch meine Größte sorge: Die unreal Engine, vor allem auf dem PC.

      0
    • ShellingFord135 15755 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 16.06.2026 - 18:16 Uhr
      Antwort auf Economic

      Du träumst wohl, das Spiel ist das Geld absolut wert. Das grenzt fast schon an Respektlosigkeit hier nen 20er auf den Tisch legen zu wollen. ☠️
      Und um die Unreal Engine Frage zu beantworten, ein ganz klares Ja. Die Entwickler haben hier eine phänomenal gute Arbeit geleistet. Siehe Mint Blitzes neuestes Video.☝🏻

      0
  5. Thanasi 12100 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 16.06.2026 - 16:51 Uhr

    Hab’s auch vorbestellt und freu mich schon drauf 🤙🏽

    0
  6. RumRoGERs 165295 XP First Star Gold | 16.06.2026 - 17:26 Uhr

    Wenn jemand Bock hat das im Co-Op durchzuspielen oder auch die Achievement’s zu holen, dann kann er mir gerne ne PM schicken.^^

    1
  7. ShellingFord135 15755 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 16.06.2026 - 18:12 Uhr

    Vielen Dank erstmal an den Autor des Artikels. Schön zu sehen, dass auch Achievement related content von euch gecovert wird🙏🏻👍🏻
    Das Mythic achievement sowie das Mix Master sind wohl die wahrscheinlich schwersten Achievements im Game🙃 Wer ist dabei???🫡

    Aber, am liebsten würde ich Mint Blitz gerne in den Hintern treten, denn das Mythic achievement geht wahrscheinlich auf seine Kappe. Die Entwickler hatten des öfteren erwähnt, dass ein LASO mit allen 39 Sculls on nach ihrer Einschätzung als unmöglich angesehen wird. Und Mint darauf: Hold my beer, challenge accepted. Das haben die schon mitbekommen und nun dürfen wir uns das alle antun. Ich wäre ihm sehr verbunden, wenn er das nächste mal sein „cakehole“ geschlossen halten würde😩 Der 3rd Person Scull wird mich dabei wohl am meisten stören, das finde ich unpassend. Ich bevorzugen FP View. Ich wechsle im Halo Infinite Multiplayer nur kurz in 3rd Person wenn ich einen Skewer oder Rocket Launcher halte, weil diese die Sicht doch arg einengen. Ansonsten bin ich kein Freund davon und spiele lieber aus der Ego Perspective.

    0
  9. DanSanAliaMi 111405 XP Scorpio King Rang 1 | 16.06.2026 - 18:43 Uhr

    Geil darauf freu ich mich das zu komplettieren. Werd es überwiegend mit meinem Sohn spielen.

    0

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