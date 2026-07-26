In einem neuen Video zeigen wir euch die ersten 27 Minuten von Halo: Campaign Evolved auf der Xbox Series X im Qualitätsmodus.

Mit Halo: Campaign Evolved kehrt einer der größten Xbox-Klassiker überhaupt in einer komplett neu aufgebauten Version zurück. Dank Unreal Engine 5 erstrahlt das legendäre Abenteuer in neuem Glanz und verbindet den Charme des Originals mit moderner Technik, überarbeiteten Zwischensequenzen und zahlreichen spielerischen Verbesserungen.

Wir zeigen euch in unserem neuesten Gameplay-Video die ersten 27 Minuten von Halo: Campaign Evolved, aufgenommen auf der Xbox Series X im Qualitätsmodus.

Halo: Campaign Evolved | Das sind die ersten 27 Minuten auf der Xbox Series X

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