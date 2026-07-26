Mit Halo: Campaign Evolved kehrt einer der größten Xbox-Klassiker überhaupt in einer komplett neu aufgebauten Version zurück. Dank Unreal Engine 5 erstrahlt das legendäre Abenteuer in neuem Glanz und verbindet den Charme des Originals mit moderner Technik, überarbeiteten Zwischensequenzen und zahlreichen spielerischen Verbesserungen.
Wir zeigen euch in unserem neuesten Gameplay-Video die ersten 27 Minuten von Halo: Campaign Evolved, aufgenommen auf der Xbox Series X im Qualitätsmodus.
Halo: Campaign Evolved | Das sind die ersten 27 Minuten auf der Xbox Series X
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23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cortana sieht echt seltsam aus.
Im Qualitätsmodus kann ich das nicht spielen. Ich habe es versucht, aber fie Frametime scheint nicht gut zu sein.