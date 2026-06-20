Halo: Campaign Evolved: Die meisten Spieler werden dieses Halo-Detail vermutlich übersehen

Halo: Campaign Evolved beeindruckt mit einem kleinen, aber bemerkenswerten Schnee-Detail.

In Halo: Campaign Evolved haben Fans ein weiteres kleines Detail entdeckt, das die Liebe zum Detail der Entwickler unterstreicht.

Wer mit einem Ghost langsam über verschneite Bereiche fährt, kann beobachten, wie die Hitze des Antriebs den Schnee direkt unter dem Fahrzeug schmelzen lässt.

Dadurch entstehen dynamische Spuren in der Umgebung, die auf die Präsenz des Fahrzeugs reagieren.

Spielerisch hat der Effekt zwar keine Auswirkungen, sorgt aber für zusätzliche Glaubwürdigkeit der Spielwelt und zeigt, wie viel Aufmerksamkeit selbst in scheinbar unscheinbare Details geflossen ist.

Gerade solche kleinen Umgebungsreaktionen tragen dazu bei, die Atmosphäre der Kampagne lebendiger wirken zu lassen, und werden von Fans häufig besonders positiv aufgenommen. Wie seht ihr das?

You can melt the snow beneath you with the ghost exhaust in Halo: Campaign Evolved. Such a subtle, yet cool addition! #HaloCE pic.twitter.com/zn8VMEKZ3P — Real Life Spartan (@RealLifeSpartan) June 11, 2026