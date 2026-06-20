Halo: Campaign Evolved: Die meisten Spieler werden dieses Halo-Detail vermutlich übersehen

In Halo: Campaign Evolved haben Fans ein weiteres kleines Detail entdeckt, das die Liebe zum Detail der Entwickler unterstreicht.
Wer mit einem Ghost langsam über verschneite Bereiche fährt, kann beobachten, wie die Hitze des Antriebs den Schnee direkt unter dem Fahrzeug schmelzen lässt.
Dadurch entstehen dynamische Spuren in der Umgebung, die auf die Präsenz des Fahrzeugs reagieren.
Spielerisch hat der Effekt zwar keine Auswirkungen, sorgt aber für zusätzliche Glaubwürdigkeit der Spielwelt und zeigt, wie viel Aufmerksamkeit selbst in scheinbar unscheinbare Details geflossen ist.
Gerade solche kleinen Umgebungsreaktionen tragen dazu bei, die Atmosphäre der Kampagne lebendiger wirken zu lassen, und werden von Fans häufig besonders positiv aufgenommen. Wie seht ihr das?
You can melt the snow beneath you with the ghost exhaust in Halo: Campaign Evolved. Such a subtle, yet cool addition! #HaloCE pic.twitter.com/zn8VMEKZ3P
— Real Life Spartan (@RealLifeSpartan) June 11, 2026
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist ein mega cooles Detail.
Ich werde wahrscheinlich oft Zeugs in den Schnee malen. ✌🏻😎
( . y . )
Cooles Detail ist es auf jeden Fall 👍.
Genau solche Details liebe ich. Bin der Typ der ewig durch Schneegebiete stapft und sich freut wenn die Schneesimulation gelungen ist. Ich mag solche Banalitäten einfach.
Ich auch, deswegen kann ich die angegebene Spielzeit immer locker x2 nehmen. Denn das erkunden und entdecken macht (mir) mindestens genauso soviel Spaß wie ein Spiel selbst. 😅
Solche Details gehören in Halo Spielen auch eigentlich dazu. Schon Halo 2 damals hatte Fauna die kann anschießen könnte und darauf zumindest bedingt reagiert hat.
Schönes Detail, ja.
Wer kennt es nicht, aus Halo CE, mit der AR diverse Zeichnungen in die Wände zu schießen?
Auf der anderen Seite ist es halt auch „nur“ ganz nett. Hätte mir da deutlich mehr gewünscht in einem Remake.
Zum Beispiel fallen die Eiszapfen auf den Brücken nicht runter, wenn man mit der Rocket drauf schießt.
Da wäre so viel mehr möglich gewesen.
Solche kleinen Details sind immer cool.
Ein Gamechanger 😉
Schön gemacht muss ich mir doch noch genauer anschauen