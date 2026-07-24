Halo: Campaign Evolved: Diese neuen Features stecken im Remake

Halo: Campaign Evolved baut den Klassiker massiv aus: Neue Missionen, 4-Spieler-Koop und Third-Person-Modus.

Ab sofort können Besitzer der Premium Edition von Halo: Campaign Evolved in den Early Access einsteigen und die Neuauflage des Xbox-Klassikers vor dem weltweiten Release am 28. Juli 2026 spielen. Halo Studios hat die ursprüngliche Kampagne dabei nicht nur mit Unreal Engine 5 neu aufgebaut, sondern um neue Missionen, Vier-Spieler-Koop, zusätzliche Skulls und einen Campaign-Remix-Modus erweitert.

Das Remake erscheint für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Cloud, Steam und erstmals auch für PlayStation 5. Außerdem ist es im Xbox Game Pass enthalten und unterstützt Xbox Play Anywhere.

Operation: METEORITE erzählt eine neue Geschichte

Zu den größten Neuerungen gehört Operation: METEORITE. Die zusätzliche Geschichte besteht aus drei komplett neuen Bonusmissionen, die ungefähr ein Jahr vor den Ereignissen der eigentlichen Kampagne angesiedelt sind.

Im Mittelpunkt stehen Master Chief und Sergeant Johnson. Die Missionen sollen zusätzlichen Kontext zu den Ereignissen liefern, die schließlich zum Beginn der bekannten Halo-Kampagne führen.

Auch in den neuen Gebieten können versteckte Skulls und Terminals entdeckt werden.

Erstmals mit vier Spielern durch die Kampagne

Die vollständige Kampagne kann erstmals mit bis zu vier Spielern online absolviert werden. Cross-Platform-Play wird ebenfalls unterstützt.

Da die ursprünglichen Level für maximal zwei Spieler ausgelegt waren, wurden verschiedene Bereiche für die größere Gruppe angepasst. Auch die Anzahl der verfügbaren Waffen skaliert abhängig davon, wie viele Spieler an einer Partie teilnehmen.

Zusätzliche Fahrzeuge sollen dafür sorgen, dass sich alle vier Master Chiefs durch größere Gebiete bewegen können. In „Assault on the Control Room“ stehen beispielsweise Ghosts, Wraiths und der Scorpion-Panzer zur Verfügung.

Third-Person-Modus versteckt sich hinter einem Skull

Halo Studios hat sämtliche ursprünglichen Skull-Fundorte verändert. Veteranen können sich somit nicht einfach auf ihr Wissen aus dem Original von 2001 verlassen, sondern müssen die Level erneut durchsuchen.

Zusätzlich gibt es komplett neue Skulls mit weiteren Gameplay-Modifikatoren.

Eine besonders interessante Neuerung ist ein Skull, der einen optionalen Third-Person-Modus freischaltet. Dadurch lässt sich Halo: Campaign Evolved aus einer völlig neuen Perspektive erleben.

Auch Sprinten gehört im Remake zu den neuen Bewegungsmöglichkeiten.

Campaign Remix mischt Gegner und Waffen neu

Wer drei beliebige Skulls sammelt, schaltet den neuen Campaign Remix frei. In diesem Modus können bereits abgeschlossene Missionen unter deutlich veränderten Bedingungen erneut gespielt werden.

Drei zusätzliche Skulls sind dabei standardmäßig aktiviert: Adaptation, Reload und Armistice.

Adaptation verändert zufällig die Gegnertypen innerhalb eines Levels. Reload randomisiert die Positionen der Waffen. Armistice wiederum sorgt dafür, dass sämtliche Gegnertypen gemeinsam gegen den Spieler kämpfen.

Zusätzlich integriert Campaign Remix neun Waffen aus anderen Halo-Spielen in die Kampagne.

Weitere bereits gefundene Skulls können zusätzlich aktiviert werden, wodurch sich die Missionen noch stärker verändern lassen.

Nightvision und Flood-Sporen verändern die Level

Campaign Remix führt außerdem zwei neue visuelle Effekte ein. Nightvision legt einen permanenten grünen Nachtsichteffekt über die Ansicht des Master Chief und hebt Gegner sowie wichtige Punkte hervor.

Deutlich drastischer fällt Spore Visibility aus. Dieser Effekt füllt die Umgebung mit dichtem Nebel und Flood-Sporen, reduziert die Sichtweite und erschwert die Orientierung.

Gerade bekannte Missionen wie „The Library“ können dadurch einen deutlich anderen Charakter erhalten, da Flood-Gegner erst spät durch die dichten Sporenwolken sichtbar werden.

Halo: Campaign Evolved unterstützt Cross-Play und Cross-Progression zwischen Xbox Series X|S, Windows PC, Steam und PlayStation 5. Der weltweite Release erfolgt am 28. Juli 2026, während Besitzer der Premium Edition bereits ab heute spielen können.

Halo: Campaign Evolved | Launch Trailer