Halo: Campaign Evolved: Drei neue Kampagnen-Missionen im Trailer präsentiert

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Image: Xbox Game Studio

Halo: Campaign Evolved zeigt drei neue Kampagnen-Missionen im Trailer.

Ein neuer Trailer zu Halo: Campaign Evolved gewährt weitere Einblicke in die Bonus-Inhalte der Kampagne und stellt die bislang unbekannte Operation: Meteorite näher vor.

Die Handlung spielt vor den Ereignissen von Halo: Combat Evolved und begleitet Master Chief sowie Sergeant Johnson bei einem geheimen Einsatz hinter feindlichen Linien. Ziel der Mission ist die Infiltration eines mysteriösen Covenant-Schiffs, dessen wahre Bedeutung zunächst im Verborgenen bleibt.

Der Trailer bestätigt, dass drei neue Bonus-Missionen Teil von Halo: Campaign Evolved sein werden. In diesen Einsätzen erleben Spieler zusätzliche Ereignisse aus der Vorgeschichte der Halo-Saga und erhalten weitere Einblicke in frühe Operationen des UNSC.

Gezeigt werden erste Szenen an Bord des Covenant-Schiffs sowie Gefechte gegen feindliche Truppen während der verdeckten Mission. Damit rückt die Beziehung zwischen Master Chief und Sergeant Johnson stärker in den Mittelpunkt.

Der neue Trailer konzentriert sich vor allem auf die Kampagnen-Erweiterungen und liefert einen besseren Eindruck davon, wie die zusätzlichen Missionen in die bekannte Halo-Zeitlinie eingebunden werden.

Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5. Käufer der Premium Edition oder Collector’s Edition erhalten bis zu fünf Tage Vorabzugang und können bereits ab dem 23. Juli 2026 spielen.

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43 Kommentare Added

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  3. DBGH miLKa 19685 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 09.06.2026 - 13:05 Uhr

    Als ich den Trailer mit „captured on PS5 Pro“ gesehen habe wurde ich kurz wieder traurig. Das fühlt sich so falsch an das auf einer Playstation zu sehen. Ich hoffe hier wird für spätere Teile nochmal umgedacht und es geht zurück zu XBox und PC only.

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  4. Hey Iceman 915605 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 09.06.2026 - 15:07 Uhr

    Einer der Fehler später war, als sie Sgt. Johnson sterben ließen. Dadurch verlor die Reihe ein Stück ihrer Seele.

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    • xXCickXx 136155 XP Elite-at-Arms Silber | 09.06.2026 - 21:37 Uhr
      Antwort auf Hey Iceman

      Wenigstens haben Sie bei Bungie einen roten Faden druchgezogen.
      343i hatte zu keinem Zeitpunkt die Eier ihr Ding durchzuziehen, oder sie wussten nie wo sie hin wollten.
      Teil 4 war genial, brutaler Artstyle, düsterer, moderneres Gunplay dass sich trotzdem nach Halo anfühlt, spannende Story.
      Und dann kam Teil 5, ohne Worte

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  5. burito361 111820 XP Scorpio King Rang 1 | 09.06.2026 - 17:22 Uhr

    finde es traurig das Halo für die PS5 kommt. fühlt sich falsch an

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  6. Ralle89 171465 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 09.06.2026 - 18:26 Uhr

    Ja freue mich schon auch wenn es auf einer Playstation nix verloren hat 😮‍💨

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