Halo: Campaign Evolved: Drei neue Kampagnen-Missionen im Trailer präsentiert

Ein neuer Trailer zu Halo: Campaign Evolved gewährt weitere Einblicke in die Bonus-Inhalte der Kampagne und stellt die bislang unbekannte Operation: Meteorite näher vor.

Die Handlung spielt vor den Ereignissen von Halo: Combat Evolved und begleitet Master Chief sowie Sergeant Johnson bei einem geheimen Einsatz hinter feindlichen Linien. Ziel der Mission ist die Infiltration eines mysteriösen Covenant-Schiffs, dessen wahre Bedeutung zunächst im Verborgenen bleibt.

Der Trailer bestätigt, dass drei neue Bonus-Missionen Teil von Halo: Campaign Evolved sein werden. In diesen Einsätzen erleben Spieler zusätzliche Ereignisse aus der Vorgeschichte der Halo-Saga und erhalten weitere Einblicke in frühe Operationen des UNSC.

Gezeigt werden erste Szenen an Bord des Covenant-Schiffs sowie Gefechte gegen feindliche Truppen während der verdeckten Mission. Damit rückt die Beziehung zwischen Master Chief und Sergeant Johnson stärker in den Mittelpunkt.

Der neue Trailer konzentriert sich vor allem auf die Kampagnen-Erweiterungen und liefert einen besseren Eindruck davon, wie die zusätzlichen Missionen in die bekannte Halo-Zeitlinie eingebunden werden.

Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5. Käufer der Premium Edition oder Collector’s Edition erhalten bis zu fünf Tage Vorabzugang und können bereits ab dem 23. Juli 2026 spielen.