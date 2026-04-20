Halo: Campaign Evolved: Einstufung verstärkt Spekulationen um Release im Juli

Halo: Campaign Evolved wird in Südkorea eingestuft und verstärkt die Spekulationen um einen möglichen Release im Juli.

Halo: Campaign Evolved wurde von der südkoreanischen Game Rating and Administration Committee eingestuft und trägt dabei eine Altersfreigabe „M“ für Mature durch das ESRB-System.

Die erneute Einstufung des Remakes sorgt für zusätzliche Bewegung in den ohnehin kursierenden Gerüchten rund um einen möglichen Veröffentlichungstermin im Sommer 2026.

Laut Berichten soll Halo: Campaign Evolved am 28. Juli erscheinen, mit einem möglichen Early Access ab dem 23. Juli für Vorbesteller.

Parallel dazu wird das Projekt als bereits in einem content-fertigen Zustand beschrieben. Zusätzlich ist von einem umfangreichen Skin-System die Rede, das Spielern mehr Individualisierungsmöglichkeiten bieten soll. Auch neue Inhalte im Rahmen von drei Prequel-Missionen stehen im Raum, die sich laut den Informationen auf Master Chief und Sgt. Johnson konzentrieren und unter anderem die ODSTs, Brutes sowie eine neue Covenant-Fraktion einführen sollen.

Als Entwickler werden weiterhin Halo Studios genannt, während zusätzlich Abstraction und Virtuos in die Entwicklung involviert sein sollen. Offiziell bestätigt ist dies allerdings nicht.

Besonders im Fokus steht zudem der mögliche Zeitpunkt einer offiziellen Enthüllung. Spekuliert wird, dass eine Ankündigung im Rahmen des Xbox Games Showcase sowie des separaten Gears of War: E-Day Direct erfolgen könnte, das am 7. Juni angesetzt ist und rund 30 Minuten dauern wird.

Die aktuellen Entwicklungen deuten damit weiter auf eine mögliche zeitnahe Kommunikation rund um das Projekt hin, auch wenn Microsoft und Halo Studios bislang keine offiziellen Details zum Release bestätigt haben.