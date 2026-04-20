Halo: Campaign Evolved: Einstufung verstärkt Spekulationen um Release im Juli

Halo: Campaign Evolved wurde von der südkoreanischen Game Rating and Administration Committee eingestuft und trägt dabei eine Altersfreigabe „M“ für Mature durch das ESRB-System.
Die erneute Einstufung des Remakes sorgt für zusätzliche Bewegung in den ohnehin kursierenden Gerüchten rund um einen möglichen Veröffentlichungstermin im Sommer 2026.
Laut Berichten soll Halo: Campaign Evolved am 28. Juli erscheinen, mit einem möglichen Early Access ab dem 23. Juli für Vorbesteller.
Parallel dazu wird das Projekt als bereits in einem content-fertigen Zustand beschrieben. Zusätzlich ist von einem umfangreichen Skin-System die Rede, das Spielern mehr Individualisierungsmöglichkeiten bieten soll. Auch neue Inhalte im Rahmen von drei Prequel-Missionen stehen im Raum, die sich laut den Informationen auf Master Chief und Sgt. Johnson konzentrieren und unter anderem die ODSTs, Brutes sowie eine neue Covenant-Fraktion einführen sollen.
Als Entwickler werden weiterhin Halo Studios genannt, während zusätzlich Abstraction und Virtuos in die Entwicklung involviert sein sollen. Offiziell bestätigt ist dies allerdings nicht.
Besonders im Fokus steht zudem der mögliche Zeitpunkt einer offiziellen Enthüllung. Spekuliert wird, dass eine Ankündigung im Rahmen des Xbox Games Showcase sowie des separaten Gears of War: E-Day Direct erfolgen könnte, das am 7. Juni angesetzt ist und rund 30 Minuten dauern wird.
Die aktuellen Entwicklungen deuten damit weiter auf eine mögliche zeitnahe Kommunikation rund um das Projekt hin, auch wenn Microsoft und Halo Studios bislang keine offiziellen Details zum Release bestätigt haben.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Juli wäre ein super Zeitraum für mich 🤔👍🏻
Werde es sowieso vorraussichtlich erst im Herbst dann zocken.
So sei es. Ich werds mir anschauen
Könnte man doch super im Juni Showcase shadow dropen
Kann’s kaum abwarten. 😊
Hab ich damals aufm PC gespielt und später dann in der MCC. Reicht vollkommen.
Aller guten Dinge sind drei 😁
Ich mach’s wie mit dem dritten Gears 1: wenn sie es mir schenken, nehme ich es mit. Und ein paar Jahre später zocke ich es vielleicht.
E3 Shadowdrop
Das war toll damals auf der ersten Xbox. Schon der Soundtrack.
Jetzt fehlt nur noch der Gears Releasetermin.
Kann von mir aus auch möglichst bald kommen,
halts kaum mehr aus
So langsam freue ich mich drauf, mit meinen Leuten wieder im Koop gegen die Allianz anzutreten.
Auch wenn ich weiterhin eher schmerzlich auf einen neuen Halo-Multiplayer warte.