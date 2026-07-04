Halo: Campaign Evolved: Entwickler erklären LASO – Achievement nutzt nicht alle 42 Skulls

Eine wichtige Änderung am klassischen LASO-Modus haben die Entwickler von Halo: Campaign Evolved bestätigt. Für das zugehörige Achievement werden nicht alle 42 verfügbaren Skulls gleichzeitig aktiviert.

Stattdessen setzt Halo: Campaign Evolved auf eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl. Die Entwickler erklären, dass sich einige Skulls gegenseitig widersprechen oder die Herausforderung komplett aushebeln würden. Als Beispiel nennen sie den Acrophobia-Skull, mit dem Spieler einfach an vielen Kämpfen vorbeifliegen könnten.

Deshalb trägt die Herausforderung intern eher den scherzhaften Namen „LAASO“ (Legendary Almost All Skulls On). Ziel sei es, den ursprünglichen Geist der legendären Herausforderung beizubehalten, ohne das Spielerlebnis durch ungeeignete Skull-Kombinationen zu beeinträchtigen.

Weitere Details zur finalen Skull-Auswahl wollen die Entwickler von Halo: Campaign Evolved noch vor dem Release in einem Livestream vorstellen und den überarbeiteten Modus erstmals ausführlich präsentieren.