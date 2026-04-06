Halo: Campaign Evolved: Entwickler stellt klar: Es gibt keinen Ingame-Shop

Halo Community Director stellt klar: In Halo Campaign Evolved wird es keinen In Game Shop geben.

Mit wachsender Spannung nähert sich die Veröffentlichung von Halo: Campaign Evolved im Laufe des Jahres 2026. Auch wenn ein konkretes Veröffentlichungsdatum weiterhin aussteht, rückt der neue Serienteil immer stärker in den Fokus und liefert bereits jetzt erste Einblicke in kommende Inhalte.

Besondere Aufmerksamkeit erhält aktuell ein neuer In-Game-Skin, der in Zusammenarbeit mit einer Marketingkampagne entstanden ist. Das Design ist deutlich von Fanta inspiriert und gehört zu einer Promotion, bei der verschiedene Xbox-Titel Teil einer größeren Aktion sind.

Im Rahmen dieser Kampagne können Käufer spezieller Fanta-Produkte mit Xbox-Kennzeichnung QR-Codes scannen und dadurch Herausforderungen freischalten. Diese führen zu Belohnungen in mehreren Spielen, darunter auch Titel wie Forza Horizon 6 und Call of Duty Black Ops 7. Zusätzlich winken physische Preise wie Konsolen und Controller.

Innerhalb der Community sorgte die Enthüllung zunächst für Unsicherheit. Einige Fans befürchteten, dass das Spiel über eine Art In-Game-Shop verfügen könnte, in dem kosmetische Inhalte gekauft werden müssen. Diese Sorge wurde jedoch inzwischen entkräftet. Laut Brian Jarrard wird es in Halo Campaign Evolved keinen Shop geben.

Trotz dieser Klarstellung bleibt die Reaktion auf den neuen Skin gespalten. Während einige Stimmen die Kooperation kritisch sehen, zeigen sich andere offener gegenüber zusätzlichen kosmetischen Inhalten und möglichen weiteren Unlocks im Spiel.

Da es sich bei dem Titel um ein reines Einzelspieler-Erlebnis handelt, bleibt die Nutzung solcher Skins letztlich optional. Spieler entscheiden selbst, ob sie ihren Charakter mit solchen Extras ausstatten möchten oder nicht, ohne dass dies Einfluss auf das eigentliche Spielerlebnis hat.