Halo: Campaign Evolved: Erscheint auf Disc für Xbox und PlayStation trotz Digital-Trend

Nach der jüngsten Ankündigung von Sony, die Unterstützung physischer PlayStation-Spiele ab 2028 einzustellen, setzt Halo: Campaign Evolved ein deutliches Zeichen in die entgegengesetzte Richtung. Entwickler haben bestätigt, dass Käufer der Retail-Version sowohl auf Xbox als auch auf PlayStation eine Spiel-Disc im Karton erhalten.

Wer sich die Box-Version im Handel kauft, bekommt laut offizieller FAQ nicht nur eine physische Verpackung für die Sammlung, sondern auch die vollständige Disc des Spiels. Damit hebt sich Halo: Campaign Evolved bewusst von einem wachsenden Trend ab, bei dem Retail-Verpackungen häufig nur noch einen Download-Code enthalten.

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Eine weitere erfreuliche Nachricht liefert Halo: Campaign Evolved zudem für Content Creator.

Das Spiel erhält einen umfangreichen Machinima-Modus, der unter anderem eine frei bewegliche Kamera, das Ausblenden der Waffen sowie die Steuerung des Spartans während der freien Kamerafahrt ermöglicht. In Kombination mit den Acrophobia- und Blind-Schädeln sowie verschiedenen HUD-Optionen sollen sich damit besonders aufwendige Videos und Screenshots erstellen lassen.