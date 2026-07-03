Halo: Campaign Evolved: Erscheint auf Disc für Xbox und PlayStation trotz Digital-Trend

18 Autor: , in News / Halo: Campaign Evolved
Übersicht
Image: Xbox Game Studio

Nach Sonys Disc-Aus bestätigt Halo: Campaign Evolved eine vollständige Disc-Version für Xbox und PlayStation.

Nach der jüngsten Ankündigung von Sony, die Unterstützung physischer PlayStation-Spiele ab 2028 einzustellen, setzt Halo: Campaign Evolved ein deutliches Zeichen in die entgegengesetzte Richtung. Entwickler haben bestätigt, dass Käufer der Retail-Version sowohl auf Xbox als auch auf PlayStation eine Spiel-Disc im Karton erhalten.

Wer sich die Box-Version im Handel kauft, bekommt laut offizieller FAQ nicht nur eine physische Verpackung für die Sammlung, sondern auch die vollständige Disc des Spiels. Damit hebt sich Halo: Campaign Evolved bewusst von einem wachsenden Trend ab, bei dem Retail-Verpackungen häufig nur noch einen Download-Code enthalten.

Disc-Vorbestellung via Amazon

Eine weitere erfreuliche Nachricht liefert Halo: Campaign Evolved zudem für Content Creator.

Das Spiel erhält einen umfangreichen Machinima-Modus, der unter anderem eine frei bewegliche Kamera, das Ausblenden der Waffen sowie die Steuerung des Spartans während der freien Kamerafahrt ermöglicht. In Kombination mit den Acrophobia- und Blind-Schädeln sowie verschiedenen HUD-Optionen sollen sich damit besonders aufwendige Videos und Screenshots erstellen lassen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Halo: Campaign Evolved

18 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ash2X 351060 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 03.07.2026 - 14:57 Uhr

    Dafür gibt es die digitale Anleitung nur in der großen Fassung… 🤣

    0

Hinterlasse eine Antwort