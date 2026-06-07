Halo: Campaign Evolved: Erscheint im Juli mit neuer Vorgeschichte

Microsoft hat beim Xbox Games Showcase 2026 den Veröffentlichungstermin für Halo: Campaign Evolved bekannt gegeben. Das Spiel erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox, PlayStation 5 und PC. Das Spiel ist außerdem direkt im Xbox Game Pass erhältlich.

Begleitet wurde die Ankündigung von einem neuen Trailer, der erstmals die zusätzlichen Story-Missionen des Spiels in den Mittelpunkt rückt. Die Handlung setzt vor den Ereignissen von Halo: Combat Evolved an und erzählt eine bislang unbekannte Operation des Master Chief.

Im Rahmen der geheimen Operation: Meteorite infiltrieren Master Chief und Sergeant Johnson ein mysteriöses Covenant-Schiff. Die Mission führt die beiden Soldaten tief hinter die feindlichen Linien und beleuchtet einen bislang unerzählten Abschnitt der Halo-Geschichte.

Die Kampagnenerweiterung umfasst insgesamt drei neue Bonus-Missionen, die direkt in die Handlung von Halo: Campaign Evolved eingebunden sind. Der neue Trailer zeigt erste Szenen der Einsätze sowie Kämpfe gegen Covenant-Streitkräfte an Bord des feindlichen Schiffs.

Darüber hinaus bestätigte Microsoft Vorbesteller-Boni für Käufer der Premium- oder Collector’s Edition. Diese erhalten bis zu fünf Tage Vorabzugang und können bereits ab dem 23. Juli 2026 mit dem Spiel starten.

Mit Halo: Campaign Evolved erhält die legendäre Sci-Fi-Reihe eine neue Geschichte rund um Master Chief und Sergeant Johnson, die wichtige Ereignisse vor dem Beginn von Halo: Combat Evolved beleuchtet.