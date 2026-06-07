Halo: Campaign Evolved: Erscheint im Juli mit neuer Vorgeschichte

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Image: Xbox Game Studio

Halo: Campaign Evolved startet im Juli mit neuer Vorgeschichte zu Halo.

Microsoft hat beim Xbox Games Showcase 2026 den Veröffentlichungstermin für Halo: Campaign Evolved bekannt gegeben. Das Spiel erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox, PlayStation 5 und PC. Das Spiel ist außerdem direkt im Xbox Game Pass erhältlich.

Begleitet wurde die Ankündigung von einem neuen Trailer, der erstmals die zusätzlichen Story-Missionen des Spiels in den Mittelpunkt rückt. Die Handlung setzt vor den Ereignissen von Halo: Combat Evolved an und erzählt eine bislang unbekannte Operation des Master Chief.

Im Rahmen der geheimen Operation: Meteorite infiltrieren Master Chief und Sergeant Johnson ein mysteriöses Covenant-Schiff. Die Mission führt die beiden Soldaten tief hinter die feindlichen Linien und beleuchtet einen bislang unerzählten Abschnitt der Halo-Geschichte.

Die Kampagnenerweiterung umfasst insgesamt drei neue Bonus-Missionen, die direkt in die Handlung von Halo: Campaign Evolved eingebunden sind. Der neue Trailer zeigt erste Szenen der Einsätze sowie Kämpfe gegen Covenant-Streitkräfte an Bord des feindlichen Schiffs.

Darüber hinaus bestätigte Microsoft Vorbesteller-Boni für Käufer der Premium- oder Collector’s Edition. Diese erhalten bis zu fünf Tage Vorabzugang und können bereits ab dem 23. Juli 2026 mit dem Spiel starten.

Mit Halo: Campaign Evolved erhält die legendäre Sci-Fi-Reihe eine neue Geschichte rund um Master Chief und Sergeant Johnson, die wichtige Ereignisse vor dem Beginn von Halo: Combat Evolved beleuchtet.

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12 Kommentare Added

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  2. Opalo 1050 XP Beginner Level 1 | 07.06.2026 - 19:21 Uhr

    Und das Spiel erscheint wieder für die Playstation? Halo ist DIE Xbox Marke…
    Den Grafikstil finde ich jetzt im Bewegtmaterial ebenfalls eher bescheiden. Mal abwarten aber stand jetzt bin ich eher enttäsucht

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  3. ShadowTerror90 79475 XP Tastenakrobat Level 4 | 07.06.2026 - 19:23 Uhr

    Hmmm.

    Sag gut aus,bisschen bunt für mein Geschmack aber gut.

    Aber auch hier werde ich passen,auf 3 neue Missionen kann ich auch verzichten 😅

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  4. Katanameister 455730 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 07.06.2026 - 19:25 Uhr

    Bin überzeugt bisher, die Neuerungen werden das Spiel bestimmt sinnvoll ergänzen.

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