Halo: Campaign Evolved: Erweitert das Original mit Skulls, Remix und 4-Spieler-Co-Op

Das ursprüngliche Halo-Abenteuer kehrt in überarbeiteter Form zurück: Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
Die Neuauflage erweitert die Kampagne um zahlreiche neue Spieloptionen und soll das klassische Erlebnis deutlich variabler gestalten.
Im Mittelpunkt steht das neue Skulls-System, das insgesamt 42 sammelbare Modifikatoren bietet – so viele wie nie zuvor in der Reihe. Diese verändern das Gameplay teils drastisch, etwa durch stärkere Gegner, alternative Perspektiven wie eine Third-Person-Ansicht oder sogar visuelle Effekte wie Konfetti bei besiegten Feinden.
Ergänzt wird das Ganze durch den neuen Campaign Remix-Modus, der Waffen, Gegnerverhalten und Begegnungen zufällig verändert und zusätzlich weitere Gameplay-Modifikatoren kombiniert.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem überarbeiteten Koop-Erlebnis. Die Kampagne kann erstmals in der Seriengeschichte mit bis zu vier Spielern plattformübergreifend zwischen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC gespielt werden. Zusätzlich wird ein lokaler Zwei-Spieler-Splitscreen auf Konsolen unterstützt.
Damit setzt die Neuauflage klar auf maximale Flexibilität und Wiederspielbarkeit des ursprünglichen Halo-Abenteuers.
Vorbesteller der Premium- oder Collector’s Edition erhalten zudem bis zu fünf Tage Early Access ab dem 23. Juli 2026.
Halo: Campaign Evolved – Neue Modi & Features
- Skulls-System: 42 sammelbare Modifikatoren, die das Gameplay stark verändern (z. B. stärkere Gegner, Third-Person-Option, visuelle Effekte wie Konfetti bei Kills)
- Campaign Remix: Randomisierte Waffen, verändertes Gegnerverhalten, zufällige Begegnungen und zusätzliche visuelle Modifikatoren
- 4-Spieler-Co-Op (Cross-Play): Online-Koop über Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC mit gemeinsamer Progression
- Split-Screen-Co-Op: Lokaler Zwei-Spieler-Modus auf Konsolen
- Plattformübergreifender Fortschritt: Shared Progression zwischen allen Systemen
- Cross-Platform Multiplayer: Gemeinsames Spielen zwischen Xbox, PlayStation und PC erstmals in der Halo-Kampagne
Die Präsentation startet um 17:00 Uhr:
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das wird ein fest das Spiel besonders mit den neuen Inhalten und den Weltraum kämpfen.
Cool. Wie wohl so ein laso aussieht mit allen 42 Skulls aktiviert😅 Das Headmaster achievement könnte lustig werden, wenn sie es hier denn wie in Infinite einbauen🥲
Gestern Abend die Premium Edition vorbestellt und bin daher D -5 dabei.😄
Das hört sich schon alles super an mit den ganzen Skulls. Die Kampagne werde ich garantiert mal in 3rd Person durchspielen. Zuvor aber mal solo und im 4er Coop.
Liest sich super, freue mich schon drauf.
Kampagne wird auf Legendär allein gerockt. Schade das es für PS kommt. 🙁
Bin schon gespannt drauf werde es Koop mit nen Freund spielen
das sieht alles so geil aus. Halo is backkkkk