Halo: Campaign Evolved: Erweitert das Original mit Skulls, Remix und 4-Spieler-Co-Op

Das ursprüngliche Halo-Abenteuer kehrt in überarbeiteter Form zurück: Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Die Neuauflage erweitert die Kampagne um zahlreiche neue Spieloptionen und soll das klassische Erlebnis deutlich variabler gestalten.

Im Mittelpunkt steht das neue Skulls-System, das insgesamt 42 sammelbare Modifikatoren bietet – so viele wie nie zuvor in der Reihe. Diese verändern das Gameplay teils drastisch, etwa durch stärkere Gegner, alternative Perspektiven wie eine Third-Person-Ansicht oder sogar visuelle Effekte wie Konfetti bei besiegten Feinden.

Ergänzt wird das Ganze durch den neuen Campaign Remix-Modus, der Waffen, Gegnerverhalten und Begegnungen zufällig verändert und zusätzlich weitere Gameplay-Modifikatoren kombiniert.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem überarbeiteten Koop-Erlebnis. Die Kampagne kann erstmals in der Seriengeschichte mit bis zu vier Spielern plattformübergreifend zwischen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC gespielt werden. Zusätzlich wird ein lokaler Zwei-Spieler-Splitscreen auf Konsolen unterstützt.

Damit setzt die Neuauflage klar auf maximale Flexibilität und Wiederspielbarkeit des ursprünglichen Halo-Abenteuers.

Vorbesteller der Premium- oder Collector’s Edition erhalten zudem bis zu fünf Tage Early Access ab dem 23. Juli 2026.

Halo: Campaign Evolved – Neue Modi & Features

Skulls-System : 42 sammelbare Modifikatoren, die das Gameplay stark verändern (z. B. stärkere Gegner, Third-Person-Option, visuelle Effekte wie Konfetti bei Kills)

: 42 sammelbare Modifikatoren, die das Gameplay stark verändern (z. B. stärkere Gegner, Third-Person-Option, visuelle Effekte wie Konfetti bei Kills) Campaign Remix : Randomisierte Waffen, verändertes Gegnerverhalten, zufällige Begegnungen und zusätzliche visuelle Modifikatoren

: Randomisierte Waffen, verändertes Gegnerverhalten, zufällige Begegnungen und zusätzliche visuelle Modifikatoren 4-Spieler-Co-Op (Cross-Play) : Online-Koop über Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC mit gemeinsamer Progression

: Online-Koop über Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC mit gemeinsamer Progression Split-Screen-Co-Op : Lokaler Zwei-Spieler-Modus auf Konsolen

: Lokaler Zwei-Spieler-Modus auf Konsolen Plattformübergreifender Fortschritt : Shared Progression zwischen allen Systemen

: Shared Progression zwischen allen Systemen Cross-Platform Multiplayer: Gemeinsames Spielen zwischen Xbox, PlayStation und PC erstmals in der Halo-Kampagne

Die Präsentation startet um 17:00 Uhr: