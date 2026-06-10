Halo: Campaign Evolved: Erweitert das Original mit Skulls, Remix und 4-Spieler-Co-Op

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Image: Xbox Game Studio / Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 mit Skulls, Remix-Modus und Co-Op.

Das ursprüngliche Halo-Abenteuer kehrt in überarbeiteter Form zurück: Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Die Neuauflage erweitert die Kampagne um zahlreiche neue Spieloptionen und soll das klassische Erlebnis deutlich variabler gestalten.

Im Mittelpunkt steht das neue Skulls-System, das insgesamt 42 sammelbare Modifikatoren bietet – so viele wie nie zuvor in der Reihe. Diese verändern das Gameplay teils drastisch, etwa durch stärkere Gegner, alternative Perspektiven wie eine Third-Person-Ansicht oder sogar visuelle Effekte wie Konfetti bei besiegten Feinden.

Ergänzt wird das Ganze durch den neuen Campaign Remix-Modus, der Waffen, Gegnerverhalten und Begegnungen zufällig verändert und zusätzlich weitere Gameplay-Modifikatoren kombiniert.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem überarbeiteten Koop-Erlebnis. Die Kampagne kann erstmals in der Seriengeschichte mit bis zu vier Spielern plattformübergreifend zwischen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC gespielt werden. Zusätzlich wird ein lokaler Zwei-Spieler-Splitscreen auf Konsolen unterstützt.

Damit setzt die Neuauflage klar auf maximale Flexibilität und Wiederspielbarkeit des ursprünglichen Halo-Abenteuers.

Vorbesteller der Premium- oder Collector’s Edition erhalten zudem bis zu fünf Tage Early Access ab dem 23. Juli 2026.

Halo: Campaign Evolved  – Neue Modi & Features

  • Skulls-System: 42 sammelbare Modifikatoren, die das Gameplay stark verändern (z. B. stärkere Gegner, Third-Person-Option, visuelle Effekte wie Konfetti bei Kills)
  • Campaign Remix: Randomisierte Waffen, verändertes Gegnerverhalten, zufällige Begegnungen und zusätzliche visuelle Modifikatoren
  • 4-Spieler-Co-Op (Cross-Play): Online-Koop über Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC mit gemeinsamer Progression
  • Split-Screen-Co-Op: Lokaler Zwei-Spieler-Modus auf Konsolen
  • Plattformübergreifender Fortschritt: Shared Progression zwischen allen Systemen
  • Cross-Platform Multiplayer: Gemeinsames Spielen zwischen Xbox, PlayStation und PC erstmals in der Halo-Kampagne

Die Präsentation startet um 17:00 Uhr:

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25 Kommentare Added

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  1. nexus258 63950 XP Romper Stomper | 10.06.2026 - 14:25 Uhr

    Das wird ein fest das Spiel besonders mit den neuen Inhalten und den Weltraum kämpfen.

    0
  2. ShellingFord135 13325 XP Leetspeak | 10.06.2026 - 14:46 Uhr

    Cool. Wie wohl so ein laso aussieht mit allen 42 Skulls aktiviert😅 Das Headmaster achievement könnte lustig werden, wenn sie es hier denn wie in Infinite einbauen🥲

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  3. shadow moses 495180 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 10.06.2026 - 14:51 Uhr

    Gestern Abend die Premium Edition vorbestellt und bin daher D -5 dabei.😄

    Das hört sich schon alles super an mit den ganzen Skulls. Die Kampagne werde ich garantiert mal in 3rd Person durchspielen. Zuvor aber mal solo und im 4er Coop.

    0
  5. DBGH miLKa 19685 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 10.06.2026 - 15:33 Uhr

    Kampagne wird auf Legendär allein gerockt. Schade das es für PS kommt. 🙁

    1
  6. Ralle89 171465 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 10.06.2026 - 19:07 Uhr

    Bin schon gespannt drauf werde es Koop mit nen Freund spielen

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