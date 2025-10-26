Halo: Campaign Evolved: Erweiterter Koop-Modus bestätigt

Das Kultspiel kehrt 2026 als umfassendes Remake Halo: Campaign Evolved zurück und bringt einen erweiterten Koop-Modus!

Halo: Campaign Evolved bringt den Ursprung der bekannten Shooter-Reihe in einer vollständig überarbeiteten Fassung zurück.

Das Spiel ist ein komplettes Unreal Engine 5 Remake der Kampagne von Halo: Combat Evolved und erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PC über Xbox und Steam sowie erstmals auch für PlayStation 5.

Darüber hinaus wird es über Xbox Cloud Gaming spielbar sein und ist ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass Ultimate und im PC Game Pass enthalten.

Spieler können das Spiel auf unterschiedliche Weise erleben: allein, im Zwei-Spieler-Splitscreen-Koop auf Konsolen oder erstmals mit bis zu vier Spielern online in einem Modus mit voller Crossplay- und Cross-Progression-Unterstützung.

Damit führt Halo: Campaign Evolved die Tradition gemeinsamer Spielerlebnisse fort und verbindet klassische Elemente mit moderner Technik und plattformübergreifendem Spielkomfort.