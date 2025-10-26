Halo: Campaign Evolved: Erweiterter Koop-Modus bestätigt

Autor: , in News / Halo: Campaign Evolved
Das Kultspiel kehrt 2026 als umfassendes Remake Halo: Campaign Evolved zurück und bringt einen erweiterten Koop-Modus!

Halo: Campaign Evolved bringt den Ursprung der bekannten Shooter-Reihe in einer vollständig überarbeiteten Fassung zurück.

Das Spiel ist ein komplettes Unreal Engine 5 Remake der Kampagne von Halo: Combat Evolved und erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PC über Xbox und Steam sowie erstmals auch für PlayStation 5.

Darüber hinaus wird es über Xbox Cloud Gaming spielbar sein und ist ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass Ultimate und im PC Game Pass enthalten.

Spieler können das Spiel auf unterschiedliche Weise erleben: allein, im Zwei-Spieler-Splitscreen-Koop auf Konsolen oder erstmals mit bis zu vier Spielern online in einem Modus mit voller Crossplay- und Cross-Progression-Unterstützung.

Damit führt Halo: Campaign Evolved die Tradition gemeinsamer Spielerlebnisse fort und verbindet klassische Elemente mit moderner Technik und plattformübergreifendem Spielkomfort.

  1. Rotten 75045 XP Tastenakrobat Level 3 | 26.10.2025 - 10:03 Uhr

    Den co-op Mode für 4 Spieler find ik top ✌🏻 wird auf jeden Fall genutzt 🐙 freu mich schon drauf

  2. shadow moses 416050 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 26.10.2025 - 10:24 Uhr

    Splitscreen Coop brauche ich nicht, aber online im 4er Coop wird es sicher durchgespielt.

  3. Rob Acid 14870 XP Leetspeak | 26.10.2025 - 10:25 Uhr

    So muss das sein, da wird die alte Crew wieder zusammen kommen. Freu mich riesig drauf.

  4. Katanameister 230200 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.10.2025 - 10:35 Uhr

    4er Coop hört sich doch super an, ich freue mich schon sehr auf dieses fantastische Remake.

  6. Ranzeweih 142455 XP Master-at-Arms Bronze | 26.10.2025 - 11:08 Uhr

    Der Co-op Modus wird auf jeden Fall genutzt! Freu mich schon auf das Remake!

