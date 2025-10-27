Halo: Campaign Evolved: GameStop beendet Konsolenkrieg, Trump als Master Chief

Halo-Remake und PlayStation-Support beenden jahrelange Xbox-vs-PlayStation-Rivalität; sogar das Weiße Haus feiert mit dem Slogan „Power to the Players“.

GameStop erklärt den Konsolenkrieg für beendet. Die US-Handelskette für Videospiele postete einen Beitrag auf Social-Media, in dem sie den jahrzehntelangen Krieg zwischen Xbox und PlayStation für beendet erklärte.

Grund für das Ende ist die Ankunft des Master Chiefs auf der PlayStation. Etwas, das niemals für möglich gehalten wurde. Der erste Teil, Halo: Der Kampf um die Zukunft, war eines der ersten exklusiven Spiele für die Original Xbox Konsole und war neben der Microsoftkonsole nur auf PC erhältlich.

Am Wochenende stellte Halo Studios im Rahmen des Halo World Championships das Remake der Kampagne unter dem Namen Halo: Campaign Evolved vor. Gleichzeitig bestätigte man, die Marke Halo sei auf PlayStation in Zukunft fest eingeplant.

Auch US-Präsident Donald Trump sieht den Krieg offenbar für beendet an. Der X-Account des Weißen Hauses postete ein Bild von Trump als Master Chief, dazu der Satz „Power to the Players“, dem Slogan von GameStop.