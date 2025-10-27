Halo: Campaign Evolved: GameStop beendet Konsolenkrieg, Trump als Master Chief

GameStop erklärt den Konsolenkrieg für beendet. Die US-Handelskette für Videospiele postete einen Beitrag auf Social-Media, in dem sie den jahrzehntelangen Krieg zwischen Xbox und PlayStation für beendet erklärte.
Grund für das Ende ist die Ankunft des Master Chiefs auf der PlayStation. Etwas, das niemals für möglich gehalten wurde. Der erste Teil, Halo: Der Kampf um die Zukunft, war eines der ersten exklusiven Spiele für die Original Xbox Konsole und war neben der Microsoftkonsole nur auf PC erhältlich.
Am Wochenende stellte Halo Studios im Rahmen des Halo World Championships das Remake der Kampagne unter dem Namen Halo: Campaign Evolved vor. Gleichzeitig bestätigte man, die Marke Halo sei auf PlayStation in Zukunft fest eingeplant.
Auch US-Präsident Donald Trump sieht den Krieg offenbar für beendet an. Der X-Account des Weißen Hauses postete ein Bild von Trump als Master Chief, dazu der Satz „Power to the Players“, dem Slogan von GameStop.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mega Aktion! find ich super witzig 🙂
Und gerade weil jemand wie TRUMP dieses „der Konsolen-Krieg ist beendet“ Narrativ mit trägt, sollte man skeptisch sein ob das alles hätte SO kommen sollen…
Just saying 🤷♂️
Dann doch lieber das stabile Genie als Masterchief, als die gute Kamala, die von tuten und blasen keine Ahnung hat, aber wieder für das höchste Amt kandidieren möchte. Die Dems sind sowas von durch, und das auf Jahre.
JD Vance wird wohl die Nr. 48, ein absolut würdiger noch obendrein!
Jab, auf den Vance habe ich auch getippt als nächsten US-Präsident. Na dann bin ich gespannt ob wir beide am Ende recht behalten 😋😋😋
In 3 Jahren sind wir schlauer😃
Wenn die Demokraten bis dahin keinen rhetorisch geschulten Sympathieträger wie Obama/Bill Clinton aus dem Hut zaubern, gibt es bei der nächsten US Wahl nicht einmal mehr Swingstates. Ein TV Duell zwischen Vance und Harris ist undenkbar.
Hmm ich kann nicht wirklich beurteilen, ob Kamala Harris fähig ist oder nicht. Dafür müsste ich sie einmal nüchtern erleben.
Wie man Trump und Vance als stabil und würdig bezeichnen kann, ist mir auch ein Rätsel😅
Jo bk, jedem seine Meinung.
Auch wenn es überhaupt nicht überraschend war, fühlt es sich irgendwie mmer noch surreal an. Die Ära der Xbox Konsole ging mit einem Halo Event zu Ende…ein Event, bei dem der mopsige Director im Playstation Merch gesessen hat.
Mit Trump als Master Chief wäre die Welt schon längst am Ende^^
Die sollten vielleicht die restlichen 10 Staaten suchen die auf der Flagge fehlen.
Immerhin witzig, auch wenns immer noch schwer zu glauben ist mit dem Chief auf PS
Konsolenkriege waren und sind einfach nur albern und haben offline, aber vor allem online primär zu Hass und Toxizität geführt. Das alles um seine favorisierte Plastikbox vom bevorzugten Multimilliardendollar-Konzern zu „verteidigen“ und alles andere als das ausgemacht Böse zu denunzieren. Merken Betroffene beim Lesen dieser Zeilen hoffentlich selber?
Ich finds einfach nur genial, dass sich das so langsam aufweicht und wir auf eine Gaming-Zukunft zusteuern, in der alle gemeinsam Lieblingsspiele überall spielen können. Dann wird hoffentlich nur noch über die Spiele und Erfahrungen gesprochen, statt darüber zu streiten.
Zum Post vom Weißen Haus… na ja… von Trump halte ich rein gar nichts, das KI-generierte Bild ist grausam, aber die ganze Aktion schon irgendwie witzig 🙂
Finde keins von beiden witzig.