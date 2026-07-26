Halo: Campaign Evolved: Grafikvergleich auf PS5 Pro, PS5, Xbox Series X und PC

Halo: Campaign Evolved im großen Grafikvergleich – eine Konsole hat im 60-FPS-Modus leichte Vorteile.

Auf Halo: Campaign Evolved treffen Xbox Series X, PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro in einem neuen Grafikvergleich direkt aufeinander, während die PC-Version zeigt, wie weit sich die Unreal Engine 5 mit entsprechender Hardware treiben lässt.

Auf den Konsolen stehen dabei jeweils zwei Grafikmodi zur Verfügung.

Der Vergleich bescheinigt dem Spiel insgesamt eine starke technische Umsetzung und hebt insbesondere die Ergebnisse auf PS5 Pro sowie die hohen Bildraten auf dem PC hervor.

Quality Mode setzt auf Grafik bei 30 FPS

Auf allen getesteten Konsolenversionen bietet Halo: Campaign Evolved einen Quality Mode und einen Performance Mode.

Der Quality Mode priorisiert eine höhere Auflösung und anspruchsvollere Grafikeinstellungen. Die Unterschiede sollen insbesondere bei der Beleuchtung und den Details der Landschaft sichtbar werden.

Im Gegenzug wird die Bildrate auf 30 FPS begrenzt.

Wer möglichst viele grafische Details erhalten möchte, bekommt damit die optisch aufwendigere Darstellung, muss dafür allerdings auf die höhere Bildrate verzichten.

Performance Mode zielt auf 60 FPS

Im Performance-Modus verschiebt sich der Schwerpunkt zugunsten der Bildrate. Hier werden auf den Konsolen 60 FPS angepeilt.

Auf Xbox Series X und der regulären PlayStation 5 treten dem Vergleich zufolge an bestimmten Stellen gelegentlich kleinere Ruckler auf. Diese werden allerdings nicht als schwerwiegend eingestuft.

Gerade für einen First-Person-Shooter wird der Performance Mode aufgrund der flüssigeren Darstellung als bevorzugte Einstellung empfohlen.

PS5 Pro bietet Vorteile im Performance Mode

Die rund 900 Euro teure PlayStation 5 Pro kann sich beim 60-FPS-Modus von den beiden Basiskonsolen leicht absetzen.

Im Performance Mode bleiben dort einige Grafikeinstellungen des Quality Modes erhalten. Gleichzeitig bietet die leistungsstärkere PlayStation laut Vergleich eine höhere Performance-Stabilität.

Damit kombiniert die PS5 Pro einen Teil der höheren Grafikqualität mit dem auf 60 FPS ausgelegten Performance Mode.

PC knackt mit DLSS die 150-FPS-Marke

Noch deutlich höhere Bildraten ermöglicht erwartungsgemäß die PC-Version. Mit einer Grafikkarte aus Nvidias GeForce-RTX-50-Serie soll Halo: Campaign Evolved mit maximalen Grafikeinstellungen problemlos laufen. Unter Verwendung von DLSS werden dabei laut Vergleich mehr als 150 FPS erreicht.

Welche konkrete RTX-50-Grafikkarte für diese Messung verwendet wurde, geht aus den gelieferten Angaben allerdings nicht hervor.

Insgesamt fällt das technische Urteil sehr positiv aus. Halo: Campaign Evolved wird als besonders gelungene Unreal-Engine-5-Produktion beschrieben und unabhängig von der gewählten Plattform empfohlen.