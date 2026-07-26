Halo: Campaign Evolved: Grafikvergleich mit dem Xbox-Klassiker

In einem neuen Video zeigen wir euch zunächst Halo: Campaign Evolved und anschließend dieselbe Spielsequenz aus Halo: Combat Evolved in der Halo: The Master Chief Collection.

Der Master Chief kehrt mit Halo: Campaign Evolved in einer beeindruckenden Neuauflage seines ersten Abenteuers zurück. Doch wie groß ist der Unterschied zum Xbox-Klassiker, der vor über zwei Jahrzehnten den Grundstein für die legendäre Reihe gelegt hat?

In unserem neuen Vergleichsvideo zeigen wir euch zunächst eine Spielsequenz aus Halo: Campaign Evolved, bevor anschließend dieselbe Passage aus Halo: Combat Evolved in der Halo: The Master Chief Collection im klassischen Grafikmodus zu sehen ist.

So könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, wie sich Grafik, Beleuchtung, Umgebungen, Charaktermodelle und die gesamte Inszenierung im Laufe der Jahre verändert haben. Gleichzeitig wird deutlich, wie nah die Neuauflage dem Original in Sachen Atmosphäre und Leveldesign geblieben ist.

Halo: Campaign Evolved und Halo: The Master Chief Collection im Vergleich

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