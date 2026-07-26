Halo: Campaign Evolved: Grafikvergleich mit dem Xbox-Klassiker

Der Master Chief kehrt mit Halo: Campaign Evolved in einer beeindruckenden Neuauflage seines ersten Abenteuers zurück. Doch wie groß ist der Unterschied zum Xbox-Klassiker, der vor über zwei Jahrzehnten den Grundstein für die legendäre Reihe gelegt hat?
In unserem neuen Vergleichsvideo zeigen wir euch zunächst eine Spielsequenz aus Halo: Campaign Evolved, bevor anschließend dieselbe Passage aus Halo: Combat Evolved in der Halo: The Master Chief Collection im klassischen Grafikmodus zu sehen ist.
So könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, wie sich Grafik, Beleuchtung, Umgebungen, Charaktermodelle und die gesamte Inszenierung im Laufe der Jahre verändert haben. Gleichzeitig wird deutlich, wie nah die Neuauflage dem Original in Sachen Atmosphäre und Leveldesign geblieben ist.
Halo: Campaign Evolved und Halo: The Master Chief Collection im Vergleich
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14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin froh, dass es auf der Series S mit 60 FPS läuft. Sonst hätte ich es mir wahrscheinlich nicht gekauft
Wenn dir Technik wichtig ist, warum holt man sich dann eine Series S ? Jedem das seine, aber dann darf man nicht meckern
Wunderschönes Spiel.
Auf dem Oled mit unfassbarem Kontrast und Realismus. Allerdings mit etwas unruhigem Bild. Auf dem 8K glasklar und ohne erkennbarees bildrauschen. Wie so oft bevorzugt mein Auge den 8K vor dem oled, auch wenn die meisten Experten wahrscheinlich behaupten würden, der Oled schafft das bessere Bild. Die Wirkung auf dem 8k überzeugt subjektiv einfach mehr.
Leider gibt es so gut wie keinen 8K Oled zu kaufen. :/
Da die Technik eh nur auf 4K Hochskaliert bzw das das Maximum ist, wird glaube ich der 8K Sprung keinen Unterschied darin bringen, der wirklich sichtbar ist. Der Unterschied ist hier wohl lediglich das OLED…
bei brauchbaren 8K Inhalten sind wir im Gaming alle noch lange nicht angekommen.. und es gibt auch keinen Grund, dass die Reise dahin geht…
Doch tatsächlich macht es einen Unterschied. Auch wenn nur 4K Inhalte geliefert werden, bringt das super feine Raster des 8K Panels glattere Kanten und reduziert bildflimmern und rauschen enorm. Das macht ein bessere Bild fürs Auge als der OLED. Obwohl der wiederum die tolleren Kontraste liefert. Habs am Wochenende mehrfach getestet und bleibe jetzt beim 8K TV für den ersten Durchgang von Halo CE.
Der Grafiksprung ist schon sehr beeindruckend.
Es sieht jetzt so aus, wie man es von damals in Erinnerung hat. Wenn man dann noch mal das Original sieht, sieht es schon ganz schön ranzig aus 😄
Sieht bald aus wie ein hässliche, selbst gemacht Tabletop Platte mit aufgeklebten Bäumen 😅.
Es sieht großartig aus. Neue Technik und Grafik, aber ohne den Geist des Originals zu zerstören. Sehr gut gemacht.
ich finde das Original immer noch gut. die limitierte Technik hat ihren Reiz.
Trotzdem freue ich mich natürlich über das Remake. Es sieht fantastisch aus.
Gott wie die Grafik gealtert ist 😯
Grafisch ein immenser Sprung. Combat Evolved gehört aktuell zu den best aussehendsten Spielen. Halo Studios hat da richtig abgeliefert und das mit ihrem ersten Spiel mit neuer Engine.
das ist schon ein deutlicher Unterschied
Hä? In meiner Erinnerung sah es nie anders aus! ^^
Wirklich sehr gut gemacht… freu mich es zu zocken.