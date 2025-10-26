Halo: Campaign Evolved: Grafikvergleich zum mit der Zunge schnalzen

41 Autor: , in News / Halo: Campaign Evolved
Übersicht

Von Pixeln zu Perfektion: Halo: Campaign Evolved zeigt im Vergleich von Original, Remaster und Remake, wie weit der Master Chief in 25 Jahren gekommen ist.

Das neue Vergleichsvideo zu Halo: Campaign Evolved stellt die Evolution des ikonischen Shooters eindrucksvoll dar – vom Original aus dem Jahr 2001 über das Remaster der Master Chief Collection bis hin zum brandneuen Unreal Engine 5-Remake.

Die Unterschiede in Beleuchtung, Texturen, Animationen und Sounddesign zeigen, wie sich das Spiel technisch und atmosphärisch weiterentwickelt hat.

Besonders das Remake beeindruckt mit neuen Details, realistischer Physik und überarbeiteten Zwischensequenzen, ohne den Geist des Originals zu verlieren. Ein visuelles Zeitdokument für Halo-Fans und Technikliebhaber gleichermaßen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Halo: Campaign Evolved

41 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. EvilGremlin 52980 XP Nachwuchsadmin 6+ | 26.10.2025 - 12:07 Uhr

    Sieht gut aus, aber noch mit denn Typischen UE5 Problemen. Aber es bleibt ja noch zeit das zu fixen.

    Und bin gespannt wie sie Cortana Designen, oder ob da wieder woke bs Macher am Werk waren und sie verunstalten.

    0
  4. Mech77 55135 XP Nachwuchsadmin 7+ | 26.10.2025 - 12:53 Uhr

    Wurde Anniversary damals nicht als „Remake“ verkauft?

    Das aktuelle, kommende ist halt ein UE 5-Game. Die Grafik ist man ja mittlerweile gewohnt.

    Zu befürchten sind da allerdings die typsichen UE 5-Probleme unabhängig davon, ob Konsole oder PC. Mit etwas Glück nutzen sie die bereits bessere UE 5.6.

    0

Hinterlasse eine Antwort