Halo: Campaign Evolved: Grafikvergleich zum mit der Zunge schnalzen

Das neue Vergleichsvideo zu Halo: Campaign Evolved stellt die Evolution des ikonischen Shooters eindrucksvoll dar – vom Original aus dem Jahr 2001 über das Remaster der Master Chief Collection bis hin zum brandneuen Unreal Engine 5-Remake.
Die Unterschiede in Beleuchtung, Texturen, Animationen und Sounddesign zeigen, wie sich das Spiel technisch und atmosphärisch weiterentwickelt hat.
Besonders das Remake beeindruckt mit neuen Details, realistischer Physik und überarbeiteten Zwischensequenzen, ohne den Geist des Originals zu verlieren. Ein visuelles Zeitdokument für Halo-Fans und Technikliebhaber gleichermaßen.
Sieht gut aus, aber noch mit denn Typischen UE5 Problemen. Aber es bleibt ja noch zeit das zu fixen.
Und bin gespannt wie sie Cortana Designen, oder ob da wieder woke bs Macher am Werk waren und sie verunstalten.
Das Game kommt online gar nicht mal so gut an.
sieht gut aus ja,war aber nicht der beste teil von halo!
Wurde Anniversary damals nicht als „Remake“ verkauft?
Das aktuelle, kommende ist halt ein UE 5-Game. Die Grafik ist man ja mittlerweile gewohnt.
Zu befürchten sind da allerdings die typsichen UE 5-Probleme unabhängig davon, ob Konsole oder PC. Mit etwas Glück nutzen sie die bereits bessere UE 5.6.