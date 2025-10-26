Halo: Campaign Evolved: Grafikvergleich zum mit der Zunge schnalzen

Von Pixeln zu Perfektion: Halo: Campaign Evolved zeigt im Vergleich von Original, Remaster und Remake, wie weit der Master Chief in 25 Jahren gekommen ist.

Das neue Vergleichsvideo zu Halo: Campaign Evolved stellt die Evolution des ikonischen Shooters eindrucksvoll dar – vom Original aus dem Jahr 2001 über das Remaster der Master Chief Collection bis hin zum brandneuen Unreal Engine 5-Remake.

Die Unterschiede in Beleuchtung, Texturen, Animationen und Sounddesign zeigen, wie sich das Spiel technisch und atmosphärisch weiterentwickelt hat.

Besonders das Remake beeindruckt mit neuen Details, realistischer Physik und überarbeiteten Zwischensequenzen, ohne den Geist des Originals zu verlieren. Ein visuelles Zeitdokument für Halo-Fans und Technikliebhaber gleichermaßen.