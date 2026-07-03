Halo: Campaign Evolved: Halo-Fans bekommen ein Feature, auf das Content Creator lange gewartet haben

Content Creator dürfen sich in Halo: Campaign Evolved auf einen vollwertigen Machinima-Modus freuen. Die Entwickler haben bestätigt, dass das Feature allen Spielern ohne Freischaltung zur Verfügung stehen wird.

Mit dem neuen Modus könnt ihr eine freie Kamera aktivieren, eure Waffen ausblenden und euren Spartan sogar weiterhin steuern, während ihr euch mit der Freecam durch die Spielwelt bewegt. Dadurch lassen sich deutlich flexiblere Kameraeinstellungen für Videos und Screenshots umsetzen.

Für noch mehr kreative Möglichkeiten bietet Halo: Campaign Evolved außerdem die Kombination mit den Skulls Acrophobia und Blind sowie persönlichen Einstellungen wie dem vollständigen Ausblenden der HUD-Oberfläche. So lassen sich besonders filmreife Szenen aufnehmen.

Zusätzliche Sammelobjekte oder Freischaltungen sind für den Machinima-Modus nicht erforderlich. Stattdessen wird die Funktion über Eingabekombinationen aktiviert und steht damit vom ersten Moment an allen Spielern in Halo: Campaign Evolved zur Verfügung.