Halo: Campaign Evolved: Halo-Fans bekommen ein Feature, auf das Content Creator lange gewartet haben

Content Creator dürfen sich in Halo: Campaign Evolved auf einen vollwertigen Machinima-Modus freuen. Die Entwickler haben bestätigt, dass das Feature allen Spielern ohne Freischaltung zur Verfügung stehen wird.
Mit dem neuen Modus könnt ihr eine freie Kamera aktivieren, eure Waffen ausblenden und euren Spartan sogar weiterhin steuern, während ihr euch mit der Freecam durch die Spielwelt bewegt. Dadurch lassen sich deutlich flexiblere Kameraeinstellungen für Videos und Screenshots umsetzen.
Für noch mehr kreative Möglichkeiten bietet Halo: Campaign Evolved außerdem die Kombination mit den Skulls Acrophobia und Blind sowie persönlichen Einstellungen wie dem vollständigen Ausblenden der HUD-Oberfläche. So lassen sich besonders filmreife Szenen aufnehmen.
Zusätzliche Sammelobjekte oder Freischaltungen sind für den Machinima-Modus nicht erforderlich. Stattdessen wird die Funktion über Eingabekombinationen aktiviert und steht damit vom ersten Moment an allen Spielern in Halo: Campaign Evolved zur Verfügung.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird direkt gespielt 🙂
Jetzt kommen echt am laufenden Band Hits in den Gamepass.
Schön für Interessierte. Mehr als kurz testen, werde ich dieses Feature aber wohl eher nicht.
Cooles Future, wird ausprobiert wann das Studio abgeliefert hat und ein Sale kommt.
Oh, schön.
Dann hoffe ich mal auf neue Folgen von „Red vs. Blue“, die das nutzen.
da seh ich schon wieder Fan Filme kommen.. die dann sicher auh super aussehen könnten.
Nette Funktion, werde ich aber eher nicht nutzen.
Für kreative Menschen sicherlich was tolles. Ich werde es mir einmal anschauen und dann nie wieder nutzen
Wayne interessieren Krater und Influenza… Ich will das zocken und gut ^^
Geile Sachen dabei. Bin gespannt