Halo: Campaign Evolved: Halo-Fans haben Feedback gegeben – die Entwickler reagieren sofort

Nach dem Creator-Preview haben die Entwickler bestätigt, dass Halo: Campaign Evolved bereits weitere Verbesserungen an der Kampagne erhalten hat. Dazu zählen unter anderem Optimierungen am Verhalten der Gegner-KI.

Die während des Xbox Games Showcase gezeigte Version war laut den Entwicklern eine Vorab-Build, die speziell für den Präsentationstermin zusammengestellt wurde. Deshalb entsprach sie noch nicht dem aktuellen Entwicklungsstand.

In den vergangenen Wochen wurde Halo: Campaign Evolved weiter überarbeitet und verfeinert. Neben allgemeinen Optimierungen floss dabei auch zusätzliche Arbeit in das Verhalten der Gegner, um die KI im fertigen Spiel weiter zu verbessern.

Welche konkreten Änderungen vorgenommen wurden, haben die Entwickler bislang nicht näher erläutert. Fest steht jedoch, dass die gezeigte Preview nicht den finalen Qualitätsstand von Halo: Campaign Evolved widerspiegelte.