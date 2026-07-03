Halo: Campaign Evolved: Halo-Fans haben Feedback gegeben – die Entwickler reagieren sofort

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Image: Xbox Game Studio

Nach dem Creator-Preview: Halo: Campaign Evolved erhält Verbesserungen bei der KI.

Nach dem Creator-Preview haben die Entwickler bestätigt, dass Halo: Campaign Evolved bereits weitere Verbesserungen an der Kampagne erhalten hat. Dazu zählen unter anderem Optimierungen am Verhalten der Gegner-KI.

Die während des Xbox Games Showcase gezeigte Version war laut den Entwicklern eine Vorab-Build, die speziell für den Präsentationstermin zusammengestellt wurde. Deshalb entsprach sie noch nicht dem aktuellen Entwicklungsstand.

In den vergangenen Wochen wurde Halo: Campaign Evolved weiter überarbeitet und verfeinert. Neben allgemeinen Optimierungen floss dabei auch zusätzliche Arbeit in das Verhalten der Gegner, um die KI im fertigen Spiel weiter zu verbessern.

Welche konkreten Änderungen vorgenommen wurden, haben die Entwickler bislang nicht näher erläutert. Fest steht jedoch, dass die gezeigte Preview nicht den finalen Qualitätsstand von Halo: Campaign Evolved widerspiegelte.

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6 Kommentare Added

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  1. shadow moses 500980 XP Xboxdynasty MVP Silber | 03.07.2026 - 17:59 Uhr

    Die Gegner KI ist in Halo bisher immer sehr gut gewesen und das wird bei Campaign Evolved genau so sein.

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  2. Katanameister 485420 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 03.07.2026 - 18:00 Uhr

    Wir werden bald sehen, ob sie es hinbekommen haben, ich warte sowieso erstmal mit meinem Durchlauf.

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  3. Economic 110670 XP Scorpio King Rang 1 | 03.07.2026 - 18:05 Uhr

    Hab irgendwie ein mulmiges Gefühl bei dem was man so alles hört

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