Halo: Campaign Evolved: Halo Studios gewährt Einblicke in die Entstehung der Grafik

Halo: Campaign Evolved verbindet den Look des Originals mit der Power der Unreal Engine 5 – Halo Studios zeigt den kreativen Entwicklungsprozess.

Mit Halo: Campaign Evolved schlägt Halo Studios ein neues Kapitel für die Shooter-Reihe auf. In einem neuen Blogbeitrag mit dem Titel „Inside the Art of Campaign Evolved“ gewährt das Entwicklerteam spannende Einblicke in die künstlerische Entstehung des Spiels und den Wechsel auf die Unreal Engine 5.

Laut Halo Studios markiert die Veröffentlichung nicht nur einen wichtigen Meilenstein für das Studio, sondern auch eine Weiterentwicklung der Art und Weise, wie Halo-Spiele entwickelt werden. Dank der Möglichkeiten der Unreal Engine 5 soll die Welt von Halo moderner und detailreicher denn je wirken, ohne dabei den Charakter und die Atmosphäre des Originals aus dem Jahr 2001 zu verlieren.

Über die künstlerische Vision, den kreativen Prozess und den Ansatz hinter dem Projekt sprechen Art Director Chris Matthews sowie Donnie Taylor, Art Director von Halo: Campaign Evolved, in einem ausführlichen Interview. Sie erläutern, wie das Team den klassischen Look von Halo bewahren und gleichzeitig eine zeitgemäße Neuinterpretation erschaffen wollte.

Der Beitrag richtet sich insbesondere an Fans, die mehr über die Gestaltung, den visuellen Stil und die Entwicklung des Spiels erfahren möchten. Ihr könnt ihn auf halowaypoint.com lesen.