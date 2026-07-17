Halo: Campaign Evolved: Halo Studios gewährt Einblicke in die Entstehung der Grafik

Mit Halo: Campaign Evolved schlägt Halo Studios ein neues Kapitel für die Shooter-Reihe auf. In einem neuen Blogbeitrag mit dem Titel „Inside the Art of Campaign Evolved“ gewährt das Entwicklerteam spannende Einblicke in die künstlerische Entstehung des Spiels und den Wechsel auf die Unreal Engine 5.
Laut Halo Studios markiert die Veröffentlichung nicht nur einen wichtigen Meilenstein für das Studio, sondern auch eine Weiterentwicklung der Art und Weise, wie Halo-Spiele entwickelt werden. Dank der Möglichkeiten der Unreal Engine 5 soll die Welt von Halo moderner und detailreicher denn je wirken, ohne dabei den Charakter und die Atmosphäre des Originals aus dem Jahr 2001 zu verlieren.
Über die künstlerische Vision, den kreativen Prozess und den Ansatz hinter dem Projekt sprechen Art Director Chris Matthews sowie Donnie Taylor, Art Director von Halo: Campaign Evolved, in einem ausführlichen Interview. Sie erläutern, wie das Team den klassischen Look von Halo bewahren und gleichzeitig eine zeitgemäße Neuinterpretation erschaffen wollte.
Der Beitrag richtet sich insbesondere an Fans, die mehr über die Gestaltung, den visuellen Stil und die Entwicklung des Spiels erfahren möchten. Ihr könnt ihn auf halowaypoint.com lesen.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Einfach nur Edel 😊
Was die Grafik angeht mache ich mir keine Sorgen. Halo Infinite schaut mit der Slipspace Engine einfach nur großartig aus. Und auch hier zeigen die Halo Studios was sie mit der Unreal Engine 5 machen können🙂
Das Bild mit dem Ring gefällt mir 🙂
Noch knapp 2 Wochen.
Ach nur noch zwei Wochen? Wahnsinn wie schnell die Zeit vergeht🙈
Bis zum Release darf die gerne weiter so schnell vergehen 🙂
Dann kommt ein Kracher nach dem anderen 🙂
Ja eben. Noch mehr Kracher wie Gears of War: E-Day, im Oktober Horror mit Hellraiser: Revival und Halloween: The Game.
Halo, Beast of Reincarnation, Blood of Dawnwalker, Onimusha, Wolverine, Control 2, Fire Emblem und Gears 😀
Also ich bin für dieses Jahr beschäftigt 😀
Tides of Annihilation soll ja auch noch kommen.
Und nächstes Jahr startet mit Stranger then Heaven und Fable im Gamepass.
Wie ! soll man das alles schaffen :D:D
Und Splatoon Raiders steht auch vor der Tür 😀
GTA VI und Zelda OoT Remake auch noch. Kann man gar nicht alles spielen.
Ach auf GTA kann ich gerne verzichten 🙂
Bin kein großer Fan der Reihe.
Ich freue mich drauf , aber auf Zelda noch mehr .
Resonance: A Plague Tale Legacy nicht zu vergessen. Gut das ich meine letzten drei Wochen Urlaub noch im September und Oktober nehme, da habe ich noch etwas Luft🤣🤣🤣
Oh Mist stimmt 😀
Das kommt ja auch noch, und dann gleich noch im Gamepass 😀
Ja stimmt, Urlaub wäre da echt gut.
Hab meinen leider schon fürs Reisen aufgebraucht 😀
Naja, die Grafik entsteht wie jedem anderen Studio auch
Bald geht es los, freu mich schon richtig drauf. Halo ist und bleibt einfach einer der besten shooter
Hauptsache es läuft flüssig und fehlerfrei. Alles andere würde mich zu sehr enttäuschen
Bin gespannt, freu mich drauf 🙂
Können so was von einpacken mit ihrem 2001er Upgrade mit UE 5 das gleiche mit Gears Reloaded da kräht kein Han mehr danach.
Invinite kannst vergessen zumal ich nur den MP beurteile, dar schaut nach last Gen aus. Mit nem Remake noch pralen, dass geht gar nicht.
Sollen was neues bringen und zeigen was sie können und sich mit Gears E Day messen das ist das Mass aller Dinge.
„dar schaut nach last Gen aus“
Halo Infinite ist ja auch ein Xbox One / Xbox Series-Titel.
Natürlich schaut der nach Last Gen aus, weil er auch für die Last Gen entwickelt wurde 😂
Grafisch mache ich mir hier keine Sorgen, es sieht weltklasse aus.
Die Artworks! 🥵
Montag soll meine Collectors Edition geliefert werden 💚