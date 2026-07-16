Halo: Campaign Evolved: Halo Studios sprechen über Entwicklung und Story

Halo Studios haben in einem neuen Interview frische Einblicke in die Entwicklung und die Lore von Halo: Campaign Evolved gegeben. YouTuber Kammysheep sprach dafür mit Jeff Easterling, Senior Franchise Story Lead bei Halo Studios, sowie Max Szlagor, Creative Director von Campaign Evolved.
Im Gespräch sprechen beide über verschiedene Aspekte der Kampagnenentwicklung und geben Einblicke in die Lore des Projekts.
Laut Kammysheep bot das Interview die Gelegenheit, direkt mit den Verantwortlichen über ihre Arbeit am Spiel zu sprechen und mehr über die kreativen Überlegungen hinter dem Projekt zu erfahren.
Welche konkreten neuen Informationen zur Handlung oder zum Gameplay aus dem Gespräch hervorgehen, erfahrt ihr im Video. Das Interview richtet sich vor allem an Halo-Fans, die mehr über den Entwicklungsprozess und die Hintergrundgeschichte von Halo :Campaign Evolved erfahren möchten.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin vor allem auf die 3 extra Missionen gespannt.
Dien interessieren mich auch am meisten.
Auf die neuen Missionen bin ich auch am meisten gespannt, aber auch auf die Darstellung der Flood oder die Fluchtsequenz am Ende.
Die 3 Missionen mit Sgt. Johnson und die Flood in den Missionen 343 Guilty Spark/Bibliothek sind am interessantesten für mich aktuell beim Remake, bin echt gespannt.
Mal schauen, ob das Remake den Vibe von damals vermitteln kann
Endlich mal keine News von iwelchen Leakern, Analysten und sonstigen Quatsch! Tatsächlich mal ein richtiges Interview, wenn auch nicht von euch selbst. Aber da muss ich DANKE mal groß schreiben @Z0RN !
Auch sehr aufschlussreiches Video. Vor allem, wie die besondere Kameradschaft zw. dem Chief und Johnson in der Vorgeschichte aufgedröselt wird, finde ich ebenfalls interessant.
Freue mich auf Halo, aber das der MP nicht dabei nervt schon ein wenig.
Was ich so an Videos bisher gesehen habe, kommt das Gameplay nicht an die Perfektion von Infinite ran. Von daher denke ich, dass ich im MP dann ohnehin lieber bei Infinite bleiben würde, selbst wenn Campaign Evolved einen MP hätte.
Könnte durchaus möglich sein, hätte mich aber trotzdem auf einen MP gefreut.
Hab schon richtig Bock drauf. Hoffe meine Kumpels aus der Montagrunde sind auch dabei.
Bla, bla, bla. Die sollen den Iron Skull aus dem LASO entfernen und die Famine mit dem Bandana ersetzen, damit das ganze auch Spaß macht anstatt ein nervtötender Bockmist zu sein, durch den sich jeder nur durchquält des achievements wegen und dann nie wieder anrührt.
Es ist doch erstaunlich dass diese Clowns von Entwicklern sich erdreisten, uns solchen Mist aufzunötigen aber selbst nicht ansatzweise in der Lage sind, den Modus über den erste Level hinaus zu schaffen. Solche Penner. Was man bei der LASO Präsentation vor zwei Tagen gesehen hat, war ja erbärmlich. Selbst nichts zu stande bringen aber anderen Mist aufzwingen, wie ich sowas verachte☠️
Heute in einer Woche geht es los.😍 Bin mir ziemlich sicher, dass das nach Halo Infinite nun der nächste Vorzeige-Storyegoshooter wird. Seit x Jahren kommt da einfach nichts ran. Grafik sieht sehr stark aus, Sound dürfte hoffentlich so grandios wie in Infinite werden, Gameplay ist immer top in Halo… Sämtliche Vorzeichen sind positiv.
Ich bin gespannt und hoffe das sie wenigstens die Klassiker nicht versauen. Nach Infinity ist die Messlatte jedoch ziemlich niedrig.
Freue mich schon sehr nicht mehr lange 😎