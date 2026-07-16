Halo: Campaign Evolved: Halo Studios sprechen über Entwicklung und Story

Halo Studios sprechen in einem neuen Interview über die Entwicklung und die Story von Halo Campaign Evolved.

Halo Studios haben in einem neuen Interview frische Einblicke in die Entwicklung und die Lore von Halo: Campaign Evolved gegeben. YouTuber Kammysheep sprach dafür mit Jeff Easterling, Senior Franchise Story Lead bei Halo Studios, sowie Max Szlagor, Creative Director von Campaign Evolved.

Im Gespräch sprechen beide über verschiedene Aspekte der Kampagnenentwicklung und geben Einblicke in die Lore des Projekts.

Laut Kammysheep bot das Interview die Gelegenheit, direkt mit den Verantwortlichen über ihre Arbeit am Spiel zu sprechen und mehr über die kreativen Überlegungen hinter dem Projekt zu erfahren.

Welche konkreten neuen Informationen zur Handlung oder zum Gameplay aus dem Gespräch hervorgehen, erfahrt ihr im Video. Das Interview richtet sich vor allem an Halo-Fans, die mehr über den Entwicklungsprozess und die Hintergrundgeschichte von Halo :Campaign Evolved erfahren möchten.