Halo: Campaign Evolved: Halo Studios zeigt Co-Op, Remix und LASO-Modus im Livestream

Halo Studios stellt die neuen Kampagnen-Features von Halo: Campaign Evolved vor.

Halo: Campaign Evolved steht im Mittelpunkt eines neuen Livestreams von Halo Studios, in dem das Entwicklerteam die kommenden Kampagnen-Features des Spiels vorstellt.

Während der Aufzeichnung zeigen Mitglieder von Halo Studios die Kampagne im Co-Op-Modus, sprechen über die Entwicklung des Spiels und geben Einblicke in neue Möglichkeiten, den Klassiker neu zu erleben.

Neben dem gemeinsamen Spielen stehen zwei weitere Varianten im Mittelpunkt: Remix bietet neue Wege, die Kampagne zu erleben, während LASO die ultimative Herausforderung für erfahrene Halo-Spieler darstellt. Der Modus kombiniert alle erschwerenden Spielmodifikatoren und verlangt maximale Präzision.

„Erlebt die legendäre Kampagne mit euren Freunden im Co-Op, findet neue Wege zu spielen mit Remix und stellt euch mit LASO der ultimativen Prüfung eures Halo-Könnens.“

Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5.

Halo Campaign Evolved Vorbestellung

Spieler, die die Premium Edition oder Collector’s Edition vorbestellen, erhalten bis zu fünf Tage früheren Zugriff ab dem 23. Juli 2026.