Halo: Campaign Evolved: Halo Studios zeigt Co-Op, Remix und LASO-Modus im Livestream

Halo: Campaign Evolved steht im Mittelpunkt eines neuen Livestreams von Halo Studios, in dem das Entwicklerteam die kommenden Kampagnen-Features des Spiels vorstellt.
Während der Aufzeichnung zeigen Mitglieder von Halo Studios die Kampagne im Co-Op-Modus, sprechen über die Entwicklung des Spiels und geben Einblicke in neue Möglichkeiten, den Klassiker neu zu erleben.
Neben dem gemeinsamen Spielen stehen zwei weitere Varianten im Mittelpunkt: Remix bietet neue Wege, die Kampagne zu erleben, während LASO die ultimative Herausforderung für erfahrene Halo-Spieler darstellt. Der Modus kombiniert alle erschwerenden Spielmodifikatoren und verlangt maximale Präzision.
„Erlebt die legendäre Kampagne mit euren Freunden im Co-Op, findet neue Wege zu spielen mit Remix und stellt euch mit LASO der ultimativen Prüfung eures Halo-Könnens.“
Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5.
Halo Campaign Evolved Vorbestellung
- Halo: Campaign Evolved – Standard Edition – Xbox Series X/S | Physische Disc
- Halo: Campaign Evolved – Standard Edition – PlayStation 5 | Physische Disc
- Halo: Campaign Evolved – Premium Edition – Xbox Series X/S
Spieler, die die Premium Edition oder Collector’s Edition vorbestellen, erhalten bis zu fünf Tage früheren Zugriff ab dem 23. Juli 2026.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es sieht so unendlich gut aus.
Ich freue mich wirklich total auf das Spiel.
Richtig stark die Grafik, mal sehen was sie an den ganzen Leveln genau verändert haben.
Es sieht so verdammt gut aus freue mich riesig drauf