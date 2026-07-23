Halo: Campaign Evolved: Halo Studios zeigt neue Einblicke im Podcast

Halo Studios haben im aktuellen Official Xbox Podcast ausführlich über Halo: Campaign Evolved gesprochen. Im Mittelpunkt stehen die Entstehung des Remakes, die Modernisierung des Klassikers sowie die Zukunft der traditionsreichen Shooter-Reihe.
Während der Episode blickt das Entwicklerteam auf die inzwischen 25-jährige Geschichte von Halo zurück und erklärt, wie der erste Serienteil technisch und spielerisch für moderne Hardware überarbeitet wurde. Gleichzeitig geben die Entwickler einen Ausblick darauf, was Spieler beim Start von Halo: Campaign Evolved erwartet.
Erste Vorschau auf die Jubiläumsrüstung
Ein weiteres Highlight des Podcasts ist die erste Vorstellung eines exklusiven 25th Anniversary Armor Sets. Die spezielle Rüstung erscheint anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Halo-Reihe und wurde im Rahmen der Sendung erstmals gezeigt.
Darüber hinaus sprechen die Entwickler über ihren Ansatz, den Charakter des Originals zu bewahren und gleichzeitig Grafik, Technik und Komfortfunktionen auf den aktuellen Stand zu bringen.
Wer mehr über die Entwicklung von Halo: Campaign Evolved erfahren möchte, erhält im offiziellen Xbox Podcast zahlreiche Hintergrundinformationen direkt von den Verantwortlichen der Halo Studios.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für’s teilen schau ich mir Nachher in Ruhe mal an habe gerade total Ausfall im Xbox Netzwerk auf meiner Konsole meine Freunde auch 😱
Ja Same
Hoffentlich beheben die das schnell
Auf Konsole spielen kann ich aktuell. Es ist zwar die Meldung da, aber spielen (FH6) geht bei mir.
Allerdings funktioniert das Premium Upgrade bei Halo nicht und ich bekomme hier die Meldung „Du bist 5 Tage zu früh“ … Shame on Microsoft 🫣
Abwarten , das wird bestimmt zeitnah gefixt .
Auf Schnelligkeit ist bei Xbox immer Verlass
Vielleicht solltest du den Support mal anschreiben, wäre bitter, wenn es die nächsten Tage nicht funktioniert.
Das ist bitter wenn du Halo nicht spielen kannst 😱 wenn das Premium Update nicht funktioniert
Bin froh, dass ich noch warte, werde es dann später im Jahr zocken.
Ich schau mir jetzt mal nichts mehr dazu an. Ist ja nächste Woche soweit 👏.