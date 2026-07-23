Halo: Campaign Evolved: Halo Studios zeigt neue Einblicke im Podcast

Im offiziellen Xbox Podcast sprechen die Entwickler über Halo: Campaign Evolved und zeigen erstmals eine exklusive Rüstung zum 25. Jubiläum.

Halo Studios haben im aktuellen Official Xbox Podcast ausführlich über Halo: Campaign Evolved gesprochen. Im Mittelpunkt stehen die Entstehung des Remakes, die Modernisierung des Klassikers sowie die Zukunft der traditionsreichen Shooter-Reihe.

Während der Episode blickt das Entwicklerteam auf die inzwischen 25-jährige Geschichte von Halo zurück und erklärt, wie der erste Serienteil technisch und spielerisch für moderne Hardware überarbeitet wurde. Gleichzeitig geben die Entwickler einen Ausblick darauf, was Spieler beim Start von Halo: Campaign Evolved erwartet.

Erste Vorschau auf die Jubiläumsrüstung

Ein weiteres Highlight des Podcasts ist die erste Vorstellung eines exklusiven 25th Anniversary Armor Sets. Die spezielle Rüstung erscheint anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Halo-Reihe und wurde im Rahmen der Sendung erstmals gezeigt.

Darüber hinaus sprechen die Entwickler über ihren Ansatz, den Charakter des Originals zu bewahren und gleichzeitig Grafik, Technik und Komfortfunktionen auf den aktuellen Stand zu bringen.

Wer mehr über die Entwicklung von Halo: Campaign Evolved erfahren möchte, erhält im offiziellen Xbox Podcast zahlreiche Hintergrundinformationen direkt von den Verantwortlichen der Halo Studios.