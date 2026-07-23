Halo: Campaign Evolved: Halo Studios zeigt neue Einblicke im Podcast

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Image: Xbox Game Studios

Im offiziellen Xbox Podcast sprechen die Entwickler über Halo: Campaign Evolved und zeigen erstmals eine exklusive Rüstung zum 25. Jubiläum.

Halo Studios haben im aktuellen Official Xbox Podcast ausführlich über Halo: Campaign Evolved gesprochen. Im Mittelpunkt stehen die Entstehung des Remakes, die Modernisierung des Klassikers sowie die Zukunft der traditionsreichen Shooter-Reihe.

Während der Episode blickt das Entwicklerteam auf die inzwischen 25-jährige Geschichte von Halo zurück und erklärt, wie der erste Serienteil technisch und spielerisch für moderne Hardware überarbeitet wurde. Gleichzeitig geben die Entwickler einen Ausblick darauf, was Spieler beim Start von Halo: Campaign Evolved erwartet.

Erste Vorschau auf die Jubiläumsrüstung

Ein weiteres Highlight des Podcasts ist die erste Vorstellung eines exklusiven 25th Anniversary Armor Sets. Die spezielle Rüstung erscheint anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Halo-Reihe und wurde im Rahmen der Sendung erstmals gezeigt.

Darüber hinaus sprechen die Entwickler über ihren Ansatz, den Charakter des Originals zu bewahren und gleichzeitig Grafik, Technik und Komfortfunktionen auf den aktuellen Stand zu bringen.

Wer mehr über die Entwicklung von Halo: Campaign Evolved erfahren möchte, erhält im offiziellen Xbox Podcast zahlreiche Hintergrundinformationen direkt von den Verantwortlichen der Halo Studios.

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9 Kommentare Added

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  1. Ralle89 204100 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 23.07.2026 - 19:33 Uhr

    Danke für’s teilen schau ich mir Nachher in Ruhe mal an habe gerade total Ausfall im Xbox Netzwerk auf meiner Konsole meine Freunde auch 😱

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    • Mihari 25525 XP Nasenbohrer Level 3 | 23.07.2026 - 20:02 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Auf Konsole spielen kann ich aktuell. Es ist zwar die Meldung da, aber spielen (FH6) geht bei mir.

      Allerdings funktioniert das Premium Upgrade bei Halo nicht und ich bekomme hier die Meldung „Du bist 5 Tage zu früh“ … Shame on Microsoft 🫣

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      • JohnWick 115645 XP Scorpio King Rang 3 | 23.07.2026 - 20:04 Uhr
        Antwort auf Mihari

        Abwarten , das wird bestimmt zeitnah gefixt .
        Auf Schnelligkeit ist bei Xbox immer Verlass

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      • Katanameister 510480 XP Xboxdynasty MVP Silber | 23.07.2026 - 20:05 Uhr
        Antwort auf Mihari

        Vielleicht solltest du den Support mal anschreiben, wäre bitter, wenn es die nächsten Tage nicht funktioniert.

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      • Ralle89 204100 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 23.07.2026 - 20:12 Uhr
        Antwort auf Mihari

        Das ist bitter wenn du Halo nicht spielen kannst 😱 wenn das Premium Update nicht funktioniert

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  3. Lord Hektor 408360 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 23.07.2026 - 21:33 Uhr

    Ich schau mir jetzt mal nichts mehr dazu an. Ist ja nächste Woche soweit 👏.

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