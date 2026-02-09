Halo: Campaign Evolved: Insider deutet frühen Release an – Halo könnte vor September erscheinen

Insider Shinobi sorgt für neue Spekulationen: Die überarbeitete Halo‑Kampagne soll früher kommen als gedacht und möglicherweise noch vor September veröffentlicht werden.

In der Halo‑Community sorgt ein neuer Hinweis des bekannten Insiders Shinobi für frische Bewegung. Laut seinen Aussagen könnte Halo Campaign Evolved – die überarbeitete Kampagne, die seit Monaten durch die Gerüchteküche geistert – noch vor September erscheinen.

Der Kommentar fällt knapp aus, hat aber sofort für Diskussionen gesorgt, da Shinobi als eine der zuverlässigeren Stimmen im Insider-Leak‑Umfeld gilt.

Die Vermutung passt zu Microsofts aktueller Strategie, das Halo‑Franchise wieder stärker zu positionieren. Nach dem durchwachsenen Start von Halo Infinite und der laufenden Neuausrichtung bei 343 Industries bzw. Halo Studios wäre ein früher Release (vor allem vor GTA 6) ein deutliches Signal, dass die Marke wieder in den Fokus rücken könnte.

Offizielle Informationen zum Release-Termin von Halo Campaign Evolved gibt es bislang nicht.