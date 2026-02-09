Halo: Campaign Evolved: Insider deutet frühen Release an – Halo könnte vor September erscheinen

In der Halo‑Community sorgt ein neuer Hinweis des bekannten Insiders Shinobi für frische Bewegung. Laut seinen Aussagen könnte Halo Campaign Evolved – die überarbeitete Kampagne, die seit Monaten durch die Gerüchteküche geistert – noch vor September erscheinen.
Der Kommentar fällt knapp aus, hat aber sofort für Diskussionen gesorgt, da Shinobi als eine der zuverlässigeren Stimmen im Insider-Leak‑Umfeld gilt.
Die Vermutung passt zu Microsofts aktueller Strategie, das Halo‑Franchise wieder stärker zu positionieren. Nach dem durchwachsenen Start von Halo Infinite und der laufenden Neuausrichtung bei 343 Industries bzw. Halo Studios wäre ein früher Release (vor allem vor GTA 6) ein deutliches Signal, dass die Marke wieder in den Fokus rücken könnte.
Offizielle Informationen zum Release-Termin von Halo Campaign Evolved gibt es bislang nicht.
Also am 31.8?
Macht für mich wenig Sinn das in der Sommerzeit zu veröffentlichen.
Das würde ich eher für unwichtige Projekte nutzen
Das wäre genau ein Tag nach der Gamescom. Die Gamescom findet vom 26. bis zum 30.08.26 statt.
Man könnte dort schon die Hype Maschine anrühren und intensives Marketing betreiben.
August oder September sind realistisch.
Geplante Release-Zeiträume (Gerüchte)
Halo: Campaign Evolved (Remake): Sommer 2026
Gears of War: E-Day: Sommer 2026 (falls keine Verschiebung auf 2027)
Fable: September–Oktober 2026
Tippe mal auf Halo im August Gears im September und Fable im Oktober
Da hätte ich nichts dagegen, so hat man genügend Abstand zu GTA.
Obwohl andere Genres schadet es sicher nicht man entgeht dem Marketing Trubel, evtl. folgt im Juni ja noch die Ankündigung des Halo Multiplayer
Wer braucht Abstand zu GTA? 😀
Würde jedes dieser Spiele ohnehin erst mal bevorzugen.
Sehe ich so wie du, nur leider sind wir nicht die Mehrheit 😉.
Wäre tatsächlich der Idealfall. Mal schauen, wie es am Ende tatsächlich aussehen wird.
Schon witzig. Microsoft hat so viele 1st-Party-Titel in petto das man da so krass über Releasezeiträume spekulieren kann. Ich hoffe mal Microsoft wird sich einen passenden Release aussuchen.
Dann wäre der Zeitraum auch wieder recht voll mit Halo und Wolverine.
Da bekommt man ja Luxus Probleme 😅
Würde es jetzt nicht so sehen das Wolverine den Halo: Campaign Evolved Release stört. Aber ja, hast du recht. Über kommende Spiele können wir uns nicht beschweren🤣
Mich persönlich stört daran garnichts. Ganz im Gegenteil. Man muss sich zwar entscheiden was man zuerst zockt aber dafür kann das andere Spiel noch etwas gepatcht werden.
2026 wird brutal.
Wolverine wäre wenigstens ein neues Spiel und nicht der vierte Aufguss eines alten
Das ist wohl war. Da ich Halo seit der original Xbox aber nicht mehr ernsthaft gezockt habe freue ich mich trotzdem drauf.
Darfst ja auch 🙂
Freue mich darauf. Je früher, umso besser.😊
Besser so, damit man vor gta fertig wird.
Einfach GTA erst nach dem Abschluss kaufen 🤷🏻♂️ [duckundwech]
Was 🤯(mistgabel wurf)
Die ist an den bereits steckenden Gabeln des folgsamen Volkes einfach abgeprallt 🤷🏻♂️😉
Come Pain evolved 🤣
Ich freu mich auf das Remake. Bitte ohne Microstutter 🙏
Bin wirklich gespannt ob sie was am monotonen Design ändern👀
Bin gespannt ob es ein Steelbook für die Sammlung gibt
Wieder ein Leaker… Die schießen ja echt wie Pilze aus dem Boden. Ist ja ja ne echte Plage mittlerweile… Junge Junge… Gibts da ein Mittel dagegen?
Tippe auch so auf (Spät-)Sommer und die wichtigeren/neuen Spiele eher so auf Herbst, bzw. auf Weihnachten zu. Da brauche ich aber keine neue Leakerplage dafür xD