Halo: Campaign Evolved: Insider deutet frühen Release an – Halo könnte vor September erscheinen

Insider Shinobi sorgt für neue Spekulationen: Die überarbeitete Halo‑Kampagne soll früher kommen als gedacht und möglicherweise noch vor September veröffentlicht werden.

In der Halo‑Community sorgt ein neuer Hinweis des bekannten Insiders Shinobi für frische Bewegung. Laut seinen Aussagen könnte Halo Campaign Evolved – die überarbeitete Kampagne, die seit Monaten durch die Gerüchteküche geistert – noch vor September erscheinen.

Der Kommentar fällt knapp aus, hat aber sofort für Diskussionen gesorgt, da Shinobi als eine der zuverlässigeren Stimmen im Insider-Leak‑Umfeld gilt.

Die Vermutung passt zu Microsofts aktueller Strategie, das Halo‑Franchise wieder stärker zu positionieren. Nach dem durchwachsenen Start von Halo Infinite und der laufenden Neuausrichtung bei 343 Industries bzw. Halo Studios wäre ein früher Release (vor allem vor GTA 6) ein deutliches Signal, dass die Marke wieder in den Fokus rücken könnte.

Offizielle Informationen zum Release-Termin von Halo Campaign Evolved gibt es bislang nicht.

  1. DrFreaK666 209825 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.02.2026 - 09:31 Uhr

    Also am 31.8?
    Macht für mich wenig Sinn das in der Sommerzeit zu veröffentlichen.
    Das würde ich eher für unwichtige Projekte nutzen

    0
  3. Economic 94145 XP Posting Machine Level 2 | 09.02.2026 - 09:34 Uhr

    Geplante Release-Zeiträume (Gerüchte)

    Halo: Campaign Evolved (Remake): Sommer 2026
    Gears of War: E-Day: Sommer 2026 (falls keine Verschiebung auf 2027)
    Fable: September–Oktober 2026

    Tippe mal auf Halo im August Gears im September und Fable im Oktober

    4
  4. Robilein 1214390 XP Xboxdynasty Legend Platin | 09.02.2026 - 09:40 Uhr

    Schon witzig. Microsoft hat so viele 1st-Party-Titel in petto das man da so krass über Releasezeiträume spekulieren kann. Ich hoffe mal Microsoft wird sich einen passenden Release aussuchen.

    1
    • CodeX 44650 XP Hooligan Schubser | 09.02.2026 - 10:01 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Dann wäre der Zeitraum auch wieder recht voll mit Halo und Wolverine.
      Da bekommt man ja Luxus Probleme 😅

      0
      • Robilein 1214390 XP Xboxdynasty Legend Platin | 09.02.2026 - 10:09 Uhr
        Antwort auf CodeX

        Würde es jetzt nicht so sehen das Wolverine den Halo: Campaign Evolved Release stört. Aber ja, hast du recht. Über kommende Spiele können wir uns nicht beschweren🤣

        1
        • CodeX 44650 XP Hooligan Schubser | 09.02.2026 - 10:31 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Mich persönlich stört daran garnichts. Ganz im Gegenteil. Man muss sich zwar entscheiden was man zuerst zockt aber dafür kann das andere Spiel noch etwas gepatcht werden.
          2026 wird brutal.

          0
  7. Duck-Dynasty 153295 XP God-at-Arms Silber | 09.02.2026 - 11:19 Uhr

    Come Pain evolved 🤣
    Ich freu mich auf das Remake. Bitte ohne Microstutter 🙏

    0
  10. Mech77 79795 XP Tastenakrobat Level 4 | 09.02.2026 - 12:54 Uhr

    Wieder ein Leaker… Die schießen ja echt wie Pilze aus dem Boden. Ist ja ja ne echte Plage mittlerweile… Junge Junge… Gibts da ein Mittel dagegen?

    Tippe auch so auf (Spät-)Sommer und die wichtigeren/neuen Spiele eher so auf Herbst, bzw. auf Weihnachten zu. Da brauche ich aber keine neue Leakerplage dafür xD

    0

