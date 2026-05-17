Halo: Campaign Evolved: Jez Corden glaubt nicht an PlayStation-Version des nächsten Hauptspiels

Die Diskussion rund um die zukünftige exklusive Plattformstrategie von Xbox nimmt erneut Fahrt auf. Dieses Mal sorgt Journalist Jez Corden von Windows Central mit einer klaren Halo-Prognose für Aufmerksamkeit.
Corden erklärte öffentlich: „Wenn ich mich irre, rasiere ich mir den Bart ab.“
Seiner Einschätzung nach wird Xbox das nächste große Hauptspiel der Reihe nach „Campaign Evolved“ nicht für PlayStation veröffentlichen.
Damit widerspricht Corden direkt den früheren Aussagen von Brian Jarrard, Community Director bei den Halo Studios, der erklärt hatte, dass die Zukunft von Halo auch auf PlayStation stattfinden werde. Seit diesen Aussagen hat sich die Situation bei Xbox allerdings verändert. Unter der neuen Führung von Asha Sharma wird das Thema Exklusivität innerhalb der Marke Xbox neu bewertet. Damit steht auch die bisherige Multiplattform-Strategie erneut im Fokus.
Somit könnte es sein, dass bereits zugesagte Multiplattform-Veröffentlichungen unter der Führung von Phil Spencer eingehalten werden müssen (allein um Investoren kein Futter für ihre Anwälte zu geben), danach aber Schluss sein könnte mit der „offenen Strategie“ und man bei Xbox die PlayStation wieder ausschließen könnte.
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44 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auch noch ein wichtiger Punkt den manche hier vergessen. Wenn die neuen Konsolen wirklich über 1000 Euro kosten dann bringen Exclusives noch weniger als jetzt schon. Die Masse kauft keine 1000 Euro Konsole nur wegen einem neuen Spiderman, God of War oder auf der Xbox Forza, Halo oder was auch immer. Weil für die Masse und den Casualgamer bleibt eine Konsole nun einmal ein Spielzeug unanhängig irgendwelcher Faktoren wie Spiele oder Technik. Da vor allem letzteres den Casual auch nicht interessiert oder er davon nicht wirklich Ahnung hat. Die meisten könnten einem nicht einmal sagen was ein Teraflop ist oder eine SSD.
Da bin ich mal gespannt, es gibt ja keine Verträge mit Sony, also kann man Ankündigungen auch problemlos zurückziehen, wurde ja auch bisher nichts veröffentlicht
Ich finde es wichtiger keine PC Versionen mehr zu veröffentlichen! Halo auf PlayStation sehe ich jetzt nicht als Problem, Halo auf PC ist hingegen ein großes Problem!
Sie sollten Ihre Strategie auf jeden Fall möglichst schnell ankündigen damit man auch keine Zweifel mehr hat (und vorallem muss eine solche Entscheidung auch belastbar sein).