Halo: Campaign Evolved: Jez Corden glaubt nicht an PlayStation-Version des nächsten Hauptspiels

Die Diskussion rund um die zukünftige exklusive Plattformstrategie von Xbox nimmt erneut Fahrt auf. Dieses Mal sorgt Journalist Jez Corden von Windows Central mit einer klaren Halo-Prognose für Aufmerksamkeit.

Corden erklärte öffentlich: „Wenn ich mich irre, rasiere ich mir den Bart ab.“

Seiner Einschätzung nach wird Xbox das nächste große Hauptspiel der Reihe nach „Campaign Evolved“ nicht für PlayStation veröffentlichen.

Damit widerspricht Corden direkt den früheren Aussagen von Brian Jarrard, Community Director bei den Halo Studios, der erklärt hatte, dass die Zukunft von Halo auch auf PlayStation stattfinden werde. Seit diesen Aussagen hat sich die Situation bei Xbox allerdings verändert. Unter der neuen Führung von Asha Sharma wird das Thema Exklusivität innerhalb der Marke Xbox neu bewertet. Damit steht auch die bisherige Multiplattform-Strategie erneut im Fokus.

Somit könnte es sein, dass bereits zugesagte Multiplattform-Veröffentlichungen unter der Führung von Phil Spencer eingehalten werden müssen (allein um Investoren kein Futter für ihre Anwälte zu geben), danach aber Schluss sein könnte mit der „offenen Strategie“ und man bei Xbox die PlayStation wieder ausschließen könnte.

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