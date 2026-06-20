Halo: Campaign Evolved: Kein Foto- oder Theater-Modus zum Launch – aber es gibt eine Lösung

Auch wenn Halo: Campaign Evolved mit modernisierter Kampagne und erweiterten Gameplay-Systemen an den Start geht, werden zwei bekannte Komfort- und Community-Features zum Release offenbar fehlen.
Laut einer offiziellen FAQ gibt es derzeit keine Pläne für einen Photo Mode oder einen Theater Mode im Spiel. Damit müssen Spieler zum Launch auf klassische Replay- und Fotofunktionen verzichten, die in vielen modernen AAA-Titeln inzwischen Standard sind.
Stattdessen sollen alternative Möglichkeiten für Screenshots und kreative Szenen entstehen. In der FAQ wird darauf hingewiesen, dass bestimmte Schädelmodifikatoren wie der Blind Skull, der HUD und Waffen ausblendet, sowie der Acrophobia Skull, der freie Flugbewegung ermöglicht, bereits ungewöhnliche Perspektiven für Screenshots bieten können. Ein Ersatz für dedizierte Tools sind sie jedoch nicht.
Der Theater-Modus gehört seit Jahren zu den festen Bestandteilen der Halo-Reihe und erlaubt normalerweise das erneute Ansehen und Filmen von Matches. Auch ein Fotomodus hat sich in vielen aktuellen Spielen als Standard etabliert, insbesondere für Community-Inhalte und kreative Screenshots.
Ob diese Funktionen nach dem Launch noch ergänzt werden, bleibt offen. Aktuell betont die FAQ jedoch klar, dass zum Start keine entsprechenden Systeme vorgesehen sind.
Immerhin für den Fotomodus gibt es eine Lösung und Spieler können kreative Möglichkeiten nutzen:
- Kombination aus „Blind Skull“ (entfernt HUD und Waffenanzeige)
- „Acrophobia Skull“ (ermöglicht freies Fliegen)
Damit lassen sich beeindruckende Screenshots oder Videoclips auf der Xbox erstellen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist mir Bumms, ich will gutes Game- sowie Gunplay und keine Urlaubsfotos schießen. 🙃
Wenn mir ein Moment in nem Spiel gefällt mache ich ein Foto mit HUD.
Ich verbringe persönlich wenig Zeit mit Foto Modi. Bin glaube ich auch nicht begabt genug dafür .
Was läuft in den Köpfen der Entwickler falsch? Zuviel Arbeit? Zu dumm so einfache Dinge die bereits Standard waren und bei den Fans beliebt waren einzubauen? Sowas hat BF damals auch gemacht und beliebte QoL und HUD Elemente und Features einfach weggelassen. Gut ging das nicht aus. Und Forza 6 zeigt gerade erst wie viel Spass sowas macht und wie viele es nutzen. Ich weiss immer noch nicht warum Halo Studios nicht bei den Kandidaten für Schließungen und Entlassungen dabei ist. Es ist Microsofts „Bungie“ mit Millionen Investitionen und Verlusten und der systematischen Zerstörung eines Franchise. Die Zahlen belegen das eindeutig und selbst die Presse stellt sich diese Frage.
Wäre schon top zum Start gewesen, so müssen se schnell nachliefern ✌🏻
Ist verschmerzbar.
Können sie ja noch nachliefern, hat jetzt nicht eine besonders hohe Priorität.
Tja, jetzt wo die XBox Social Clubs gelöscht wurden wüsste ich ehrlichgesagt nicht, wo ich noch interessante Screenshots überhaupt veröffentlichen wollte. Früher hätte ich das auf XBox GER gepostet, aber den Club gibt’s ja nicht mehr.
Bleibt höchstens noch der Aktivitätenfeed oder der kranke/umständliche Weg über die Cloud und dann auf Discord auf irgendwelche Server, die ich gar nicht kenne.
Schade, dass XBox die Social Clubs kaputt gemacht hat. Meine letzten Posts haben mittlerweile über 4600 Views. Soweit also dazu, dass die Clubs nicht benutzt wurden!
Das stimmt allerdings, diesen Schritt habe ich auch nicht verstanden. Es wurde doch rege von der Community genutzt. 🤔
Für mich auch komplett unverständlich, gerade auch weil andere Wege so umständlich sind.
Aber die Bequemlichkeit zum Erreichen der Clubs wurde ja auch systematisch verschlechtert und auf dem Dashboard konnte man auch schon lange keine Clubs mehr verlinken.
Irgendwie hat Microsoft das mit langer Hand geplant die Clubs unpoplär zu machen, warum auch immer.
Brauche ich persönlich nicht
Brauch ich jetzt nicht.
Die Zwischensequenzen kann man sich nochmal auf yt ansehen wenn man möchte.