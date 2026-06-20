Halo: Campaign Evolved: Kein Foto- oder Theater-Modus zum Launch – aber es gibt eine Lösung

Große Schlachten, aber keine Replays: Halo verzichtet auf beliebte Feature-Tools zum Launch.

Auch wenn Halo: Campaign Evolved mit modernisierter Kampagne und erweiterten Gameplay-Systemen an den Start geht, werden zwei bekannte Komfort- und Community-Features zum Release offenbar fehlen.

Laut einer offiziellen FAQ gibt es derzeit keine Pläne für einen Photo Mode oder einen Theater Mode im Spiel. Damit müssen Spieler zum Launch auf klassische Replay- und Fotofunktionen verzichten, die in vielen modernen AAA-Titeln inzwischen Standard sind.

Stattdessen sollen alternative Möglichkeiten für Screenshots und kreative Szenen entstehen. In der FAQ wird darauf hingewiesen, dass bestimmte Schädelmodifikatoren wie der Blind Skull, der HUD und Waffen ausblendet, sowie der Acrophobia Skull, der freie Flugbewegung ermöglicht, bereits ungewöhnliche Perspektiven für Screenshots bieten können. Ein Ersatz für dedizierte Tools sind sie jedoch nicht.

Der Theater-Modus gehört seit Jahren zu den festen Bestandteilen der Halo-Reihe und erlaubt normalerweise das erneute Ansehen und Filmen von Matches. Auch ein Fotomodus hat sich in vielen aktuellen Spielen als Standard etabliert, insbesondere für Community-Inhalte und kreative Screenshots.

Ob diese Funktionen nach dem Launch noch ergänzt werden, bleibt offen. Aktuell betont die FAQ jedoch klar, dass zum Start keine entsprechenden Systeme vorgesehen sind.

Immerhin für den Fotomodus gibt es eine Lösung und Spieler können kreative Möglichkeiten nutzen:

Kombination aus „Blind Skull“ (entfernt HUD und Waffenanzeige)

„Acrophobia Skull“ (ermöglicht freies Fliegen)

Damit lassen sich beeindruckende Screenshots oder Videoclips auf der Xbox erstellen.