Halo: Campaign Evolved: Komplettieren – So findet ihr alle Schädel und Terminals

Kein Schädel bleibt liegen: Alle Fundorte in Halo: Campaign Evolved im Guide.

Wer in Halo: Campaign Evolved wirklich alles entdecken möchte, muss während der Kampagne zahlreiche versteckte Schädel und Terminals aufspüren. Ein neuer Video-Guide zeigt die Fundorte der Sammelobjekte und hilft damit auch auf dem Weg zum Erfolg beziehungsweise zur Trophäe „Collector’s Addition“.

Insgesamt sind 39 versteckte Schädel und 13 Terminals über die 13 Missionen verteilt. Jede Mission beherbergt dabei drei versteckte Schädel und ein Terminal.

Die Schädel dienen dabei nicht nur als Sammelobjekte, sondern schalten Gameplay-Modifikatoren frei. Neben den 39 versteckten Exemplaren gibt es drei weitere Remix-Schädel, womit insgesamt 42 Modifikatoren zur Verfügung stehen.

Auf Xbox ist der Erfolg 50 Gamerscore wert, während auf PlayStation die entsprechende Gold-Trophäe wartet.

Zusätzlich gibt es eigene Erfolge und Trophäen für das vollständige Einsammeln der Collectibles innerhalb einzelner Missionen. Wer ohnehin auf die vollständige Achievement- oder Trophäen-Jagd gehen möchte, kann die Suche somit direkt während der Kampagne erledigen.

Der komplette Video-Guide führt durch die Fundorte und zeigt, wo die versteckten Schädel und Terminals in Halo: Campaign Evolved zu finden sind.