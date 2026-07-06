Halo: Campaign Evolved: Kurz und knapp – 10 Fakten zum Remake

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Image: Xbox Game Studios

Kurz und knapp: Halo: Campaign Evolved – 10 Dinge, die ihr über das Remake wissen solltet.

Halo: Campaign Evolved ist ein vollständiges Remake des Klassikers von 2001 und bringt die Kampagne in eine moderne Unreal-Engine-Umsetzung mit zahlreichen neuen Inhalten und Gameplay-Erweiterungen.

Kurz und knapp – 10 Fakten zu Halo: Campaign Evolved

  1. Das Spiel ist ein Remake der Halo-Kampagne aus dem Jahr 2001 und wurde in der Unreal Engine neu entwickelt.
  2. Es enthält drei komplett neue Prequel-Missionen, die die Story erweitern.
  3. Das Spiel bietet 42 sogenannte Skull-Modifikatoren für zusätzliche Gameplay-Variationen.
  4. Gameplay-Features wie Sprint und ADS (Aim Down Sights) wurden ergänzt.
  5. Neben First-Person kann die Kampagne auch in der Third-Person gespielt werden.
  6. Fahrzeuge spielen eine größere Rolle, darunter ein fahrbarer Wraith und die Möglichkeit, Fahrzeuge zu entern (Hijack-System).
  7. Der Warthog unterstützt nun vier Sitzplätze.
  8. Insgesamt wurden neun neue Waffen ins Spiel integriert.
  9. Neue Voice-Work-Aufnahmen wurden für die Neuauflage produziert.
  10. Das Spiel erscheint für Xbox, PlayStation 5 und PC mit einem Standardpreis von 50 US-Dollar; eine Premium-Version mit früherem Zugang kostet 70 US-Dollar und startet am 23. Juli, während die Standardversion am 28. Juli erscheint. Dazu Day1 im Xbox Game Pass.

Ansonsten erscheint das Spiel auch als Disc-Version. Die Vorbestellung für Xbox und PlayStation ist bereits möglich.

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20 Kommentare Added

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  1. The Hills have Shice 256395 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.07.2026 - 10:17 Uhr

    Freue mich riesig darauf diesen Meilenstein der Gaminggeschichte nochmals in Edeloptik zu erleben und bin natürlich auch gespannt auf die komplett neuen Missionen.

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  3. ObitheWan 47730 XP Hooligan Bezwinger | 06.07.2026 - 10:47 Uhr

    Man hat es schon so oft gespielt…und wird es sowas von wieder spielen. 🫡

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  4. Lord Maternus 373275 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.07.2026 - 10:53 Uhr

    Mir reicht die Version in der MCC. 70 Dollar für das Remake sind … Joa, kann man mal machen xD

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  5. Robilein 1298400 XP Xboxdynasty Legend Platin | 06.07.2026 - 11:12 Uhr

    Sind viele tolle Verbesserungen die über ein übliches Remake hinausgehen. Neue Waffen und Missionen zum Beispiel. Sehr geil. Ich freue mich riesig drauf.

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  9. mAsTeR OuTi 117050 XP Scorpio King Rang 3 | 06.07.2026 - 12:35 Uhr

    Wird sowas von gespielt. Das heimliche Highlight für mich dieses Jahr (da Fable ja verschoben wurde) ^^

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