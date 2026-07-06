Halo: Campaign Evolved: Kurz und knapp – 10 Fakten zum Remake

Halo: Campaign Evolved ist ein vollständiges Remake des Klassikers von 2001 und bringt die Kampagne in eine moderne Unreal-Engine-Umsetzung mit zahlreichen neuen Inhalten und Gameplay-Erweiterungen.
Kurz und knapp – 10 Fakten zu Halo: Campaign Evolved
- Das Spiel ist ein Remake der Halo-Kampagne aus dem Jahr 2001 und wurde in der Unreal Engine neu entwickelt.
- Es enthält drei komplett neue Prequel-Missionen, die die Story erweitern.
- Das Spiel bietet 42 sogenannte Skull-Modifikatoren für zusätzliche Gameplay-Variationen.
- Gameplay-Features wie Sprint und ADS (Aim Down Sights) wurden ergänzt.
- Neben First-Person kann die Kampagne auch in der Third-Person gespielt werden.
- Fahrzeuge spielen eine größere Rolle, darunter ein fahrbarer Wraith und die Möglichkeit, Fahrzeuge zu entern (Hijack-System).
- Der Warthog unterstützt nun vier Sitzplätze.
- Insgesamt wurden neun neue Waffen ins Spiel integriert.
- Neue Voice-Work-Aufnahmen wurden für die Neuauflage produziert.
- Das Spiel erscheint für Xbox, PlayStation 5 und PC mit einem Standardpreis von 50 US-Dollar; eine Premium-Version mit früherem Zugang kostet 70 US-Dollar und startet am 23. Juli, während die Standardversion am 28. Juli erscheint. Dazu Day1 im Xbox Game Pass.
Ansonsten erscheint das Spiel auch als Disc-Version. Die Vorbestellung für Xbox und PlayStation ist bereits möglich.
Disc-Vorbestellung via Amazon
- Halo: Campaign Evolved – Standard Edition – Xbox Series X | Physische Disc
- Halo: Campaign Evolved – Standard Edition – PlayStation 5 | Physische Disc
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freue mich riesig darauf diesen Meilenstein der Gaminggeschichte nochmals in Edeloptik zu erleben und bin natürlich auch gespannt auf die komplett neuen Missionen.
Ich habe immer noch bedenken wegen der Unreal Engine 5.
Man hat es schon so oft gespielt…und wird es sowas von wieder spielen. 🫡
Mir reicht die Version in der MCC. 70 Dollar für das Remake sind … Joa, kann man mal machen xD
Sind viele tolle Verbesserungen die über ein übliches Remake hinausgehen. Neue Waffen und Missionen zum Beispiel. Sehr geil. Ich freue mich riesig drauf.
So muss ein Remake aussehen 👍
Hört sich heftig an – hab bock drauf
Da sind wir sehr gespannt was die am 28ten abliefern werden
Werde ich mir mal anschauen
Wird sowas von gespielt. Das heimliche Highlight für mich dieses Jahr (da Fable ja verschoben wurde) ^^