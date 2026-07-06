Halo: Campaign Evolved: Kurz und knapp – 10 Fakten zum Remake

Kurz und knapp: Halo: Campaign Evolved – 10 Dinge, die ihr über das Remake wissen solltet.

Halo: Campaign Evolved ist ein vollständiges Remake des Klassikers von 2001 und bringt die Kampagne in eine moderne Unreal-Engine-Umsetzung mit zahlreichen neuen Inhalten und Gameplay-Erweiterungen.

Kurz und knapp – 10 Fakten zu Halo: Campaign Evolved

Das Spiel ist ein Remake der Halo-Kampagne aus dem Jahr 2001 und wurde in der Unreal Engine neu entwickelt. Es enthält drei komplett neue Prequel-Missionen, die die Story erweitern. Das Spiel bietet 42 sogenannte Skull-Modifikatoren für zusätzliche Gameplay-Variationen. Gameplay-Features wie Sprint und ADS (Aim Down Sights) wurden ergänzt. Neben First-Person kann die Kampagne auch in der Third-Person gespielt werden. Fahrzeuge spielen eine größere Rolle, darunter ein fahrbarer Wraith und die Möglichkeit, Fahrzeuge zu entern (Hijack-System). Der Warthog unterstützt nun vier Sitzplätze. Insgesamt wurden neun neue Waffen ins Spiel integriert. Neue Voice-Work-Aufnahmen wurden für die Neuauflage produziert. Das Spiel erscheint für Xbox, PlayStation 5 und PC mit einem Standardpreis von 50 US-Dollar; eine Premium-Version mit früherem Zugang kostet 70 US-Dollar und startet am 23. Juli, während die Standardversion am 28. Juli erscheint. Dazu Day1 im Xbox Game Pass.

Ansonsten erscheint das Spiel auch als Disc-Version. Die Vorbestellung für Xbox und PlayStation ist bereits möglich.

Disc-Vorbestellung via Amazon