Halo: Campaign Evolved: Läuft jetzt überall – als Entschädigung gibt es eine kostenlose Rüstung

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Image: Xbox Game Studios

Der Early Access von Halo: Campaign Evolved ist jetzt auf allen Plattformen verfügbar und als Entschädigung gibt es eine neue Rüstung.

Nach den anfänglichen Zugriffsproblemen ist der Early Access von Halo: Campaign Evolved jetzt auf allen Plattformen verfügbar. Gleichzeitig gibt es als Dankeschön für die Geduld der Spieler einen kostenlosen kosmetischen Gegenstand.

Zuvor hatten einige Käufer der Premium Edition beziehungsweise des Premium Edition Upgrades auf Xbox-Konsolen und über die Xbox App für PC keinen Zugriff auf den versprochenen Early Access.

Nachdem der Zugriff zunächst auf Xbox wiederhergestellt wurde, bestätigt das Team jetzt die Verfügbarkeit auf allen unterstützten Plattformen.

Als Entschädigung können sich alle Spieler den brandneuen Sandstone Ancient Armor Style kostenlos sichern. Die Rüstung präsentiert sich mit einer orange-grauen Farbgebung, detaillierten Verzierungen und einem gelb leuchtenden Visier.

Der Sandstone Ancient Armor Style kann über die von Halo bereitgestellte Aktionsseite beansprucht werden.

Halo: Campaign Evolved erscheint regulär am 28. Juli 2026. Besitzer der entsprechenden Premium-Versionen können bereits jetzt spielen.

Quelle
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5 Kommentare Added

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  2. Economic 112690 XP Scorpio King Rang 2 | 24.07.2026 - 16:30 Uhr

    Da müsste mein eher ein Teil vom Premium Aufpreis zurückerstatten, darum kauf ich sie ja bei Gears um früher zocken zu können.

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  3. Robilein 1306660 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 24.07.2026 - 16:34 Uhr

    Natürlich ärgerlich für die betroffenen, aber wenigstens wurde das Problem schnell gelöst und es gibt noch was kostenlos.

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  4. GERxJOHNNY 108590 XP Master User | 24.07.2026 - 16:48 Uhr

    Eine Frechheit das Spiel im Store schlecht zu bewerten, nur weil Xbox Live rumspinnt

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