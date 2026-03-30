Halo: Campaign Evolved: Leak enthüllt Halo Infinite Assets, neue Missionen und Details

Ein aktueller Leak rund um Halo: Campaign Evolved liefert neue Einblicke in die mögliche Struktur und Inhalte des Spiels. Die Informationen stammen aus Berichten von Rebs Gaming und betreffen sowohl die technische Umsetzung als auch geplante Kampagnenelemente.

Demnach soll Halo: Campaign Evolved in erheblichem Umfang auf die verbesserten Assets und Modelle aus Halo Infinite zurückgreifen. Diese Wiederverwendung könnte Teil der Entwicklungsstrategie sein und betrifft laut Leak insbesondere Modelle und Ressourcen, die bereits im vorherigen Titel genutzt wurden.

Neben der technischen Grundlage werden auch neue Inhalte für die Kampagne beschrieben. Das Projekt soll mehrere zusätzliche Missionen enthalten, die über die bekannten Inhalte hinausgehen.

Eine dieser Missionen soll sich mit der wieder auflebenden Rivalität zwischen ODST-Einheiten und Spartanern beschäftigen und damit narrative Konflikte innerhalb des Halo-Universums aufgreifen.

Darüber hinaus wird berichtet, dass innerhalb der neuen Kampagnenabschnitte eine besonders religiös geprägte Fraktion des Covenant eingeführt werden könnte. Diese Ergänzung würde laut Leak zusätzliche Ressourcen im Entwicklungsprozess erfordern und könnte ein Faktor dafür sein, dass weniger Aufwand in die vollständige Neuerstellung aller klassischen Modelle aus Halo: Combat Evolved geflossen ist.

Ebenfalls Teil der Informationen ist die Rückkehr der Brutes, die in den neuen Missionen vorkommen sollen. Damit erweitert sich das bekannte Gegnerportfolio um zusätzliche Elemente, die bereits aus früheren Teilen der Reihe bekannt sind.

Offizielle Bestätigungen zu den geleakten Inhalten liegen bislang nicht vor. Die genannten Details geben jedoch einen ersten Eindruck davon, in welche Richtung sich Halo Studios mit dem Projekt bewegen könnte und welche Schwerpunkte bei der Entwicklung gesetzt werden.