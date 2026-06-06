Halo: Campaign Evolved: Leak enthüllt Pre-Order-Boni und Premium-Inhalte

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Image: Xbox Game Studio

Halo Campaign Evolved Leak enthüllt neue Pre-Order-Inhalte vor Xbox Showcase.

Neue Leaks zu Halo: Campaign Evolved geben erste Details zu den geplanten Vorbesteller-Boni und der Premium Edition des Spiels preis.

Laut den aktuell aufgetauchten Informationen sollen Vorbesteller das sogenannte „Foundry Armor Pack“ erhalten. Dieses enthält mehrere kosmetische Inhalte, darunter klassische Mark-V-Designs aus dem Jahr 2001 sowie weitere Varianten für Rüstung und Waffen. Die passenden Bilder wurden mittlerweile wieder entfernt.

Auch die Premium Edition soll deutlich umfangreicher ausfallen und eine Reihe zusätzlicher Skins für Waffen und Rüstungen bieten, darunter verschiedene Varianten für ikonische Halo-Ausrüstung und bekannte Waffen wie das Battle Rifle oder den Energy Sword.

Halo: Campaign Evolved wird zudem voraussichtlich beim kommenden Xbox Showcase am Sonntag offiziell gezeigt. Die jetzt geleakten Inhalte liefern damit einen ersten konkreten Blick auf mögliche Editionen und Bonusinhalte vor der offiziellen Präsentation.

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20 Kommentare Added

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  1. CodeX 60400 XP Stomper | 06.06.2026 - 14:04 Uhr

    Ich habe auch Bock auf Halo aber hoffentlich verdirbt die UE5 nicht den Spielspaß.
    Ein naher Release wäre schön.

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    • Kitomy 79835 XP Tastenakrobat Level 4 | 06.06.2026 - 14:43 Uhr
      Antwort auf CodeX

      UE5 ist in den richtigen Händen richtig Stark.
      Das problem ist da einfach das die aller meisten Entwickler damit nicht umgehen können.
      Da wäre es so oft besser auf eine eigne Engine zurück zu greifen.

      Gibt ja mittlerweile genügend Beispiele.

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  2. Katanameister 452390 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 06.06.2026 - 14:04 Uhr

    Die Standard Edition wird mir hier wieder ausreichen, die Skins sind sicher eher unnötig.

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