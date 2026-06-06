Halo: Campaign Evolved: Leak enthüllt Pre-Order-Boni und Premium-Inhalte

Neue Leaks zu Halo: Campaign Evolved geben erste Details zu den geplanten Vorbesteller-Boni und der Premium Edition des Spiels preis.

Laut den aktuell aufgetauchten Informationen sollen Vorbesteller das sogenannte „Foundry Armor Pack“ erhalten. Dieses enthält mehrere kosmetische Inhalte, darunter klassische Mark-V-Designs aus dem Jahr 2001 sowie weitere Varianten für Rüstung und Waffen. Die passenden Bilder wurden mittlerweile wieder entfernt.

Auch die Premium Edition soll deutlich umfangreicher ausfallen und eine Reihe zusätzlicher Skins für Waffen und Rüstungen bieten, darunter verschiedene Varianten für ikonische Halo-Ausrüstung und bekannte Waffen wie das Battle Rifle oder den Energy Sword.

Halo: Campaign Evolved wird zudem voraussichtlich beim kommenden Xbox Showcase am Sonntag offiziell gezeigt. Die jetzt geleakten Inhalte liefern damit einen ersten konkreten Blick auf mögliche Editionen und Bonusinhalte vor der offiziellen Präsentation.