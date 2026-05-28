Halo: Campaign Evolved: Leak nennt umfangreiche Gameplay-Änderungen

Ein neuer Bericht zu Halo: Campaign Evolved spricht von umfangreichen Änderungen am Gameplay und mehreren überarbeiteten Missionen des angeblichen Remakes.
Die Informationen stammen vom bekannten Halo-Insider Rebs Gaming, der sich dabei auf mehrere Quellen beruft. Demnach soll das externe Studio Abstraction einen großen Teil der technischen Entwicklung sowie des Leveldesigns übernommen haben. Einige Quellen beschrieben das Projekt angeblich sogar als „nicht wirklich internes Projekt“ von Halo Studios.
Zu den größten Änderungen zählt laut Bericht eine umfassende Überarbeitung der Mission „The Library“. Ziel sei es, die oft kritisierte repetitive Struktur des Originals deutlich zu reduzieren. Auch andere Missionen sollen angepasst werden, um monotone Abschnitte zu modernisieren.
Darüber hinaus ist von neuen Gameplay-Mechaniken die Rede. Dazu gehören Sprinten, erweiterte Bewegungsmöglichkeiten sowie zusätzliche Traversal-Optionen. Ebenfalls erwähnt wird ein sogenanntes „Campaign Remix“-System mit alternativen Spielregeln und Schädel-Modifikatoren.
Zusätzlich soll ein Third-Person-Modifier geplant sein, der bestimmte Spielabschnitte aus der Third-Person-Perspektive spielbar macht.
Auch das Waffenarsenal werde offenbar deutlich erweitert. Laut Leak sollen neun zusätzliche Waffen integriert werden, darunter das Energy Sword, Battle Rifle, SMG, Spiker und Sentinel Beam. Außerdem könnten Brutes erstmals in Missionen auftauchen, in denen sie im ursprünglichen Halo: Combat Evolved nicht vorhanden waren.
Offizielle Vorschauen hatten zuletzt betont, dass Halo: Campaign Evolved den Ton und die Struktur des Originals bewahren wolle, während Gameplay und Technik mit Unreal Engine 5 modernisiert werden.
Eine offizielle Bestätigung der genannten Details steht bislang weiterhin aus.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sprinten und Third Person klingt super.
Ich finde es einfach super, dass es nicht nur eine 1:1 Kopie mit besserer Grafik ist. Ein modernisiertes Gameplay ist mMn absolute Pflicht gewesen. Die Kampagne würde ich sicher auch mal in 3rd Person durchspielen.
Geht mir auch so. Halo CE in allen Ehren, hat auch einfach seine Längen nach dem ersten Drittel und kann gerne angepasst werden.
Auch das Gameplay von damals brauche ich heute wirklich nicht mehr.😄
Vor allem weil es schon eine 1:1 Kopie mit besser Grafik gibt. Ich finde es gut, wenn jetzt mal ein paar frische neue Ideen mit in den Topf geworfen werden
Fand es immer nervig, dass es gewisse Waffen wie das Energieschwert nicht in CE gab, die Brutes werden sicher nur außerhalb des Rings anzutreffen sein, ich glaube die durften den aus gewissen Gründen nicht betreten 🤔.
In der Allianz gab es eine strikte Hierarchie und tiefes Misstrauen zwischen den Eliten (Sangheili) und den Brutes (Jiralhanae):
Die falsche Flotte: Die Raumflotte, die dem Master Chief zum ersten Halo-Ring folgte, stand unter dem Kommando der Eliten (angeführt vom späteren Gebieter).
Religiöse Arroganz: Für die Allianz war der Halo-Ring das heiligste Relikt überhaupt. Die Eliten hielten die Brutes für primitive, ungewaschene Wilde. Sie fanden, die Brutes seien es schlicht nicht würdig, diesen heiligen Boden zu betreten. Deshalb nahmen sie für diese Mission keine Brutes mit.
Der reale Grund ist technischer und kreativer Natur:
Sie existierten noch nicht. Als das erste Halo im Jahr 2001 erschien, hatte das Entwicklerstudio Bungie die Brutes als Spezies noch gar nicht erfunden.
Finde die Idee, dass die Brutes nicht würdig wären besser, gerade wegen dem kommenden Konflikt in den folgenden Teilen, denke aber, dass Bungie die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht inhaltlich berücksichtigt hat.
Wie im letzten Absatz geschrieben es gab sie einfach noch gar nicht und die haben es dann so mit der Lore hingebogen.
Klingt vielversprechend, bin gespannt auf das Ergebnis
Wäre es nicht besser, man hätte HALO so belassen, wie es ist und würde sich auf ein echtes HALO 6 konzentrieren?
Es gibt ja Gerüchte, dass da man vieles im Remake von Support-Studios machen lässt, weil Halo Studios am nächsten Hauptableger arbeitet.
Also jeder Halo Spieler, der was auf sich hält, muss einmal The Library in seiner vollen Pracht erlebt haben. *Spratz* *Surr* *Stöhn*
Freue mich, aber gehypte bin ich eigentlich nicht.
Hype ist eigentlich nicht vorhanden. Spaß am Spiel werde ich aber wahrscheinlich trotzdem finden
Dann bin ich mal auf das Gesamtpaket gespannt. Das originale Halo wird immer tief in meinem Herzen verankert bleiben
Solange kein Enterhaken dabei ist, bin ich zufrieden.