Halo: Campaign Evolved: Leak nennt umfangreiche Gameplay-Änderungen

Neue Gerüchte deuten auf umfangreiche Gameplay-Anpassungen in Halo: Campaign Evolved hin.

Ein neuer Bericht zu Halo: Campaign Evolved spricht von umfangreichen Änderungen am Gameplay und mehreren überarbeiteten Missionen des angeblichen Remakes.

Die Informationen stammen vom bekannten Halo-Insider Rebs Gaming, der sich dabei auf mehrere Quellen beruft. Demnach soll das externe Studio Abstraction einen großen Teil der technischen Entwicklung sowie des Leveldesigns übernommen haben. Einige Quellen beschrieben das Projekt angeblich sogar als „nicht wirklich internes Projekt“ von Halo Studios.

Zu den größten Änderungen zählt laut Bericht eine umfassende Überarbeitung der Mission „The Library“. Ziel sei es, die oft kritisierte repetitive Struktur des Originals deutlich zu reduzieren. Auch andere Missionen sollen angepasst werden, um monotone Abschnitte zu modernisieren.

Darüber hinaus ist von neuen Gameplay-Mechaniken die Rede. Dazu gehören Sprinten, erweiterte Bewegungsmöglichkeiten sowie zusätzliche Traversal-Optionen. Ebenfalls erwähnt wird ein sogenanntes „Campaign Remix“-System mit alternativen Spielregeln und Schädel-Modifikatoren.

Zusätzlich soll ein Third-Person-Modifier geplant sein, der bestimmte Spielabschnitte aus der Third-Person-Perspektive spielbar macht.

Auch das Waffenarsenal werde offenbar deutlich erweitert. Laut Leak sollen neun zusätzliche Waffen integriert werden, darunter das Energy Sword, Battle Rifle, SMG, Spiker und Sentinel Beam. Außerdem könnten Brutes erstmals in Missionen auftauchen, in denen sie im ursprünglichen Halo: Combat Evolved nicht vorhanden waren.

Offizielle Vorschauen hatten zuletzt betont, dass Halo: Campaign Evolved den Ton und die Struktur des Originals bewahren wolle, während Gameplay und Technik mit Unreal Engine 5 modernisiert werden.

Eine offizielle Bestätigung der genannten Details steht bislang weiterhin aus.