Halo: Campaign Evolved: Legt starken PS5-Start im Vorverkauf hin

Der kommende Shooter Halo: Campaign Evolved verzeichnet bereits vor dem Release starke Vorbestellungszahlen im PlayStation Store. Besonders die Premium- und Standard-Editionen platzieren sich in mehreren Regionen weit oben in den Verkaufscharts.

In Großbritannien führt die Standard Edition sogar die Vorbesteller-Rankings an, während die Premium Edition ebenfalls in den Top 5 vertreten ist. In den USA zeigt sich ein gemischteres Bild: Dort rangiert die Premium Edition auf Platz sieben, während die Standard Edition bislang nicht in den Top 10 auftaucht.

Auch in anderen Märkten wie Frankreich und Deutschland zeigt sich ein ähnlicher Trend mit regional unterschiedlichen Schwerpunkten zwischen den Editionen.

Ein möglicher Faktor für die Unterschiede könnte der frühere Kampagnenzugang der Premium Edition sein, der bereits ab dem 23. Juli startet.

Der starke Vorverkauf deutet darauf hin, dass die Marke auch auf PlayStation großes Interesse erzeugt. Ob sich dieser Trend bis zum Launch am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC fortsetzt, bleibt abzuwarten.