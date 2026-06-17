Halo: Campaign Evolved: Legt starken PS5-Start im Vorverkauf hin

Der kommende Shooter Halo: Campaign Evolved verzeichnet bereits vor dem Release starke Vorbestellungszahlen im PlayStation Store. Besonders die Premium- und Standard-Editionen platzieren sich in mehreren Regionen weit oben in den Verkaufscharts.
In Großbritannien führt die Standard Edition sogar die Vorbesteller-Rankings an, während die Premium Edition ebenfalls in den Top 5 vertreten ist. In den USA zeigt sich ein gemischteres Bild: Dort rangiert die Premium Edition auf Platz sieben, während die Standard Edition bislang nicht in den Top 10 auftaucht.
Auch in anderen Märkten wie Frankreich und Deutschland zeigt sich ein ähnlicher Trend mit regional unterschiedlichen Schwerpunkten zwischen den Editionen.
Ein möglicher Faktor für die Unterschiede könnte der frühere Kampagnenzugang der Premium Edition sein, der bereits ab dem 23. Juli startet.
Der starke Vorverkauf deutet darauf hin, dass die Marke auch auf PlayStation großes Interesse erzeugt. Ob sich dieser Trend bis zum Launch am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC fortsetzt, bleibt abzuwarten.
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Eigentlich müsste ich auch, sowas muss unterstützt werden, aber ohne Multiplayer und vor dem Hintergrund, schon so viele Spiele vorbestellt zu haben, passe ich erstmal, wird aber definitiv nachgeholt.
Verständlich. Ein Shooter in dieser Qualität, ist auf der PS absolutes Novum.
Früher hatte man da zumindest mal Killzone (RIP). War nicht schlecht, aber Halo ist doch eine ganz andere Liga.
Allen auf der PS viel Spaß damit. Es sei ihnen gegönnt.
Halo 7 wird dann trotzdem wieder exklusiv 🙂
Ich hoffe, dass das das letzte Halo wird, welches sie jemals sehen werden. Vielelicht kaufen sie sich dann eine Xbox. 😉
Wenn Software Hardware verkauft, ja.
Halo ist einfach zu gut um es ignorieren zu können.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Die Realität kickt um so härter. 🙂
Wenn sich die bisher für PS angekündigten Spiele weiter so gut dort verlaufen, bin ich mir leider nicht sicher ob MS wirklich an ihrem exclusiv versprechen festhält.
Microsoft muss an ihrem Versprechen festhalten. Nach der Klarstellung von gestern haben die keine andere Möglichkeit.
Ich weiß nicht, da wurde schon oft was gesagt und dann kam es doch anders. Befürworte exclusiv games für Xbox definitiv, nur so wirklich glauben kann ich es nicht. Am Anfang sollten es auch nur vier Spiele sein.
Welches Versprechen?
Dies gilt ja bisher her nur für das neue GEARs und halt Clockworks.
alles andere schauen wir mal.
Und das sind eh 2 Fälle.
Gears wird finanziell eh ein Minus Geschäft und Clkockwork ist nicht etwas was die breite MAsse ansprechen wird.
Welches Versprechen?
Es heißt weiterhin „Von Fall zu Fall“ und dass es pro Jahr „Major exclusives“ geben wird.
Ein Halo 2 und 3 Remake könnte natürlich für die PS5 erscheinen, während ein Halo 7 auf der Xbox bleibt.
Jab, wenn es sich kristallisiert, das es am ende sogar so ausschaut das die X Box Konsolen bei den Verkäufen sogar ganz hinten sein werden, wird man da nicht lange fackeln.
FH6 hat sich am PC ja auch besser verkauft.
Doch ich schon. Dazu gabs gestern erste eine ganz klare Ansage von MS. Xbox bleibt exklusiv.
Ich vermute eher umgekehrt, dass Sony bald wieder auf dem PC veröffentlichen wird, gerade weil man sich zu keiner Aussage hinreißen lässt.
Wo stand das XBOX Exxklusiv bleibt?!
Das ist schlichtweg falsch.
Es könnte in Zukunft weitere „ausgewählte“ Titel geben die Exklusiv bei XBOX bleiben, nirgends stand das es das auf jeden Fall geben wird.
man kann auch gar nix auswählen …
Bisher Trift das nur auf GEARS und Clockwork zu.
Wenn sich jetzt Halo auf PlayStation und PC besser verkauft als auf der Konsole… Ja was wird dann wohl passieren.
Oder Fable…
Die Spiele, die als Xbox-Exklusiv angekündigt wurden BLEIBEN exklusiv.
Das ist keineswegs falsch, sondern wurde gestern nochmals bestätigt.
Money Money Money
Wann Gears auf PS gekommen wäre würden wir sicher von den doppelten Verkaufszahlen reden.
Bin auch gespannt drauf, spiele es aber im Gamepass.
Hab bereits all meinen Freunden, die eine PlayStation besitzen, Bescheid gegeben, dass das Halo Remake für die PS5 erscheint 😁
Vor Allem meinem besten Freund!
Ja das stimmt aber es wurde doch auch kommuniziert, dass es weitere Core-IPs als Exklusiv-Titel geben wird. Das ist in meinen Augen ein Versprechen.
Mal abwarten wie es sich entwickelt, einen Shooter wie Halo hat Playstation anscheinend bitter nötig.
Und mit dem Wissen das kein weiterer Halo Teil auf der Playsi erscheinen wird, kann man sich dann selbst die Frage stellen.
Ist es schmerzhafter etwas nie erfahren zu haben oder tut es mehr weh, etwas zu bekommen nur um es anschließend wieder zu verlieren.
Ich denke letzteres 😅.