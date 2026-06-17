Halo: Campaign Evolved: Legt starken PS5-Start im Vorverkauf hin

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Image: Xbox Game Studio

Halo: Campaign Evolved klettert in den PlayStation-Store-Charts und sorgt für starke Vorbestellungen.

Der kommende Shooter Halo: Campaign Evolved verzeichnet bereits vor dem Release starke Vorbestellungszahlen im PlayStation Store. Besonders die Premium- und Standard-Editionen platzieren sich in mehreren Regionen weit oben in den Verkaufscharts.

In Großbritannien führt die Standard Edition sogar die Vorbesteller-Rankings an, während die Premium Edition ebenfalls in den Top 5 vertreten ist. In den USA zeigt sich ein gemischteres Bild: Dort rangiert die Premium Edition auf Platz sieben, während die Standard Edition bislang nicht in den Top 10 auftaucht.

Auch in anderen Märkten wie Frankreich und Deutschland zeigt sich ein ähnlicher Trend mit regional unterschiedlichen Schwerpunkten zwischen den Editionen.

Ein möglicher Faktor für die Unterschiede könnte der frühere Kampagnenzugang der Premium Edition sein, der bereits ab dem 23. Juli startet.

Der starke Vorverkauf deutet darauf hin, dass die Marke auch auf PlayStation großes Interesse erzeugt. Ob sich dieser Trend bis zum Launch am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC fortsetzt, bleibt abzuwarten.

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22 Kommentare Added

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  1. Teddofryo 130105 XP Elite-at-Arms Bronze | 17.06.2026 - 09:38 Uhr

    Eigentlich müsste ich auch, sowas muss unterstützt werden, aber ohne Multiplayer und vor dem Hintergrund, schon so viele Spiele vorbestellt zu haben, passe ich erstmal, wird aber definitiv nachgeholt.

    0
  2. The Hills have Shice 251175 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.06.2026 - 09:39 Uhr

    Verständlich. Ein Shooter in dieser Qualität, ist auf der PS absolutes Novum.
    Früher hatte man da zumindest mal Killzone (RIP). War nicht schlecht, aber Halo ist doch eine ganz andere Liga.
    Allen auf der PS viel Spaß damit. Es sei ihnen gegönnt.

    Halo 7 wird dann trotzdem wieder exklusiv 🙂

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    • XXPS 10100 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 17.06.2026 - 09:50 Uhr
      Antwort auf The Hills have Shice

      Wenn sich die bisher für PS angekündigten Spiele weiter so gut dort verlaufen, bin ich mir leider nicht sicher ob MS wirklich an ihrem exclusiv versprechen festhält.

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      • faktencheck 208760 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.06.2026 - 09:53 Uhr
        Antwort auf XXPS

        Microsoft muss an ihrem Versprechen festhalten. Nach der Klarstellung von gestern haben die keine andere Möglichkeit.

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        • XXPS 10100 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 17.06.2026 - 09:58 Uhr
          Antwort auf faktencheck

          Ich weiß nicht, da wurde schon oft was gesagt und dann kam es doch anders. Befürworte exclusiv games für Xbox definitiv, nur so wirklich glauben kann ich es nicht. Am Anfang sollten es auch nur vier Spiele sein.

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        • Kitomy 90825 XP Posting Machine Level 1 | 17.06.2026 - 09:58 Uhr
          Antwort auf faktencheck

          Welches Versprechen?
          Dies gilt ja bisher her nur für das neue GEARs und halt Clockworks.
          alles andere schauen wir mal.

          Und das sind eh 2 Fälle.
          Gears wird finanziell eh ein Minus Geschäft und Clkockwork ist nicht etwas was die breite MAsse ansprechen wird.

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      • AnCaptain4u 276125 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.06.2026 - 09:54 Uhr
        Antwort auf XXPS

        Welches Versprechen?
        Es heißt weiterhin „Von Fall zu Fall“ und dass es pro Jahr „Major exclusives“ geben wird.
        Ein Halo 2 und 3 Remake könnte natürlich für die PS5 erscheinen, während ein Halo 7 auf der Xbox bleibt.

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      • Kitomy 90825 XP Posting Machine Level 1 | 17.06.2026 - 09:58 Uhr
        Antwort auf XXPS

        Jab, wenn es sich kristallisiert, das es am ende sogar so ausschaut das die X Box Konsolen bei den Verkäufen sogar ganz hinten sein werden, wird man da nicht lange fackeln.

        FH6 hat sich am PC ja auch besser verkauft.

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      • The Hills have Shice 251175 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.06.2026 - 10:00 Uhr
        Antwort auf XXPS

        Doch ich schon. Dazu gabs gestern erste eine ganz klare Ansage von MS. Xbox bleibt exklusiv.

        Ich vermute eher umgekehrt, dass Sony bald wieder auf dem PC veröffentlichen wird, gerade weil man sich zu keiner Aussage hinreißen lässt.

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        • Kitomy 90825 XP Posting Machine Level 1 | 17.06.2026 - 10:03 Uhr
          Antwort auf The Hills have Shice

          Wo stand das XBOX Exxklusiv bleibt?!
          Das ist schlichtweg falsch.

          Es könnte in Zukunft weitere „ausgewählte“ Titel geben die Exklusiv bei XBOX bleiben, nirgends stand das es das auf jeden Fall geben wird.
          man kann auch gar nix auswählen …

          Bisher Trift das nur auf GEARS und Clockwork zu.

          Wenn sich jetzt Halo auf PlayStation und PC besser verkauft als auf der Konsole… Ja was wird dann wohl passieren.
          Oder Fable…

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          • The Hills have Shice 251175 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.06.2026 - 10:04 Uhr
            Antwort auf Kitomy

            Die Spiele, die als Xbox-Exklusiv angekündigt wurden BLEIBEN exklusiv.
            Das ist keineswegs falsch, sondern wurde gestern nochmals bestätigt.

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  4. Economic 109370 XP Master User | 17.06.2026 - 09:51 Uhr

    Wann Gears auf PS gekommen wäre würden wir sicher von den doppelten Verkaufszahlen reden.

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  6. AnCaptain4u 276125 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.06.2026 - 09:57 Uhr

    Hab bereits all meinen Freunden, die eine PlayStation besitzen, Bescheid gegeben, dass das Halo Remake für die PS5 erscheint 😁
    Vor Allem meinem besten Freund!

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  7. faktencheck 208760 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.06.2026 - 10:01 Uhr

    Ja das stimmt aber es wurde doch auch kommuniziert, dass es weitere Core-IPs als Exklusiv-Titel geben wird. Das ist in meinen Augen ein Versprechen.

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  8. Katanameister 469550 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 17.06.2026 - 10:02 Uhr

    Mal abwarten wie es sich entwickelt, einen Shooter wie Halo hat Playstation anscheinend bitter nötig.

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  9. RumRoGERs 165355 XP First Star Gold | 17.06.2026 - 10:04 Uhr

    Und mit dem Wissen das kein weiterer Halo Teil auf der Playsi erscheinen wird, kann man sich dann selbst die Frage stellen.

    Ist es schmerzhafter etwas nie erfahren zu haben oder tut es mehr weh, etwas zu bekommen nur um es anschließend wieder zu verlieren.

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