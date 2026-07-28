Halo: Campaign Evolved: Master Chief bekommt seinen eigenen Lamborghini

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Image: Xbox Game Studios

Halo und Lamborghini feiern den Launch von Halo: Campaign Evolved mit einem exklusiven Urus SE im Master Chief-Design und einer besonderen Aktion für Fans.

Zum weltweiten Launch von Halo: Campaign Evolved am 28. Juli haben sich Halo und Automobili Lamborghini für eine außergewöhnliche Zusammenarbeit zusammengeschlossen. Das Ergebnis ist der Lamborghini Urus SE Master Chief 117 Edition, ein echter Urus SE mit einer eigens für diesen Anlass entworfenen Master Chief-Lackierung.

Das Design orientiert sich unverkennbar an der legendären Mjolnir-Rüstung des Spartans. Der Lamborghini präsentiert sich mit panzergrüner Außenfarbe, goldgetönten Scheiben und an das Visier des Master Chief angelehnten Scheinwerfern. Auf beiden Seiten des Super-SUV prangt zudem die legendäre Nummer 117.

Master Chief-Lamborghini kommt nach Forza Horizon 6

Auch virtuell können Fans mit der besonderen Lackierung durchstarten. Ab dem 30. Juli 2026 steht die Master Chief 117 Edition-Lackierung für einen Lamborghini Urus in Forza Horizon 6 zur Verfügung.

Die Lackierung kann über das Message Center im Spiel eingelöst werden und wird anschließend automatisch der eigenen Garage hinzugefügt.

Darüber hinaus werden in begrenzter Stückzahl 1:18-Repliken des Master Chief-Lamborghinis produziert. Fans können bei einem internationalen Gewinnspiel die Chance erhalten, eines dieser Sammlerstücke zu gewinnen. Die Aktion läuft bis zum 13. September 2026 um 17:00 Uhr PT.

Halo: Campaign Evolved erscheint weltweit am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Cloud, Steam und PlayStation 5. Besitzer der Premium Edition erhalten bereits seit dem 23. Juli Early Access. Das Spiel unterstützt zudem Cross-Play und Cross-Progression zwischen Xbox Series X|S, Windows PC, Steam und PlayStation 5.

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16 Kommentare Added

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  1. Ranzeweih 159995 XP God-at-Arms Onyx | 28.07.2026 - 16:42 Uhr

    Es ist umsonst und trotzdem wird sich hier beschwert. Ich nehme es gerne mit.

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  2. nexus258 68530 XP Romper Domper Stomper | 28.07.2026 - 17:24 Uhr

    Richtig coole Sache, freu mich schon auf das Auto bei Forza, da Lamborghini mit zu meinen Lieblings Autos dort gehören.

    Hatte kurz gedacht wo ich den Beitrag hier aufgemacht hatte man könnte das ECHTE Auto gewinnen ^^

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  4. Robilein 1308380 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 28.07.2026 - 19:44 Uhr

    Ist doch eine coole Aktion. Das kostenlose Design nehme ich natürlich gerne mit🙂

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