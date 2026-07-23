Halo: Campaign Evolved: Master Chief feiert 25 Jahre Xbox – und diese Rüstung bekommen alle kostenlos

Eine besondere Jubiläumsrüstung für Master Chief erwartet Spieler von Halo: Campaign Evolved: Halo Studios hat eine neue Rüstungsanpassung vorgestellt, die anlässlich des 25-jährigen Xbox-Jubiläums veröffentlicht wird.
Das auffällige Design verleiht der legendären Mark-V-Rüstung von Master Chief einen speziellen Anniversary-Look. Die Anpassung soll für alle Spieler kostenlos erhältlich sein. Details dazu, wie die Rüstung konkret freigeschaltet werden kann, sollen nach der Veröffentlichung des Spiels folgen.
Damit wird die Jubiläumsrüstung Teil der erweiterten Anpassungsmöglichkeiten von Halo: Campaign Evolved. Erstmals können Spieler unterschiedliche Rüstungsdesigns auch innerhalb der Koop-Kampagne verwenden und ihre Spartans dadurch voneinander unterscheiden.
Halo: Campaign Evolved steht kurz vor dem Start
Lange müssen Fans nicht mehr warten. Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Besitzer der Premium- und Collector’s Edition können bereits ab dem 23. Juli um 17:00 Uhr deutscher Zeit im Early Access loslegen.
Neben der neuen Jubiläumsrüstung gibt es weitere kosmetische Inhalte. Halo Studios hat beispielsweise einen exklusiven „Stream of the Crop“-Mark-V-Rüstungsstil angekündigt, der über Twitch Drops erhältlich sein wird.
Halo: Campaign Evolved ist eine vollständig modernisierte Neuauflage der ursprünglichen Kampagne von Halo: Combat Evolved und erscheint passend zum 25-jährigen Jubiläum der Reihe. Neben der überarbeiteten Kampagne enthält das Spiel drei neue Vorgeschichte-Missionen rund um Master Chief und Sergeant Johnson sowie Koop-Unterstützung und zusätzliche Gameplay-Inhalte.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn die Technik nachher in Tests überzeugt, dann bin ich auch dabei.
DF hat beim Preview gesagt, dass es flüssig lief. Genau wissen wir es aber erst, wenn das Spiel analysiert wurde
Da hab ich anderes gehört Frame Einbrüche etc. und Grafisch hats den Tester alles andere als umgehauen.
Warten wir ab, es ist 343i und The Coalition hat diesmal nicht geholfen, das müsste schon reichen ohne es überhaupt anzuspielen zu müssen.
Im DF-Video vom 11.06.2026 sagt John: „It´s very stable“ und er zeigt da auch Graphen mit einer absolut stabilen Frametime.
Wenn ich es bald spiele werde ich mir selbst ein Urteil bilden ob es stimmt 😜
Kann ich absolut nicht bestätigen, hab null Probleme mit denn Frames. Und die Grafik ist auch top was nur bisschen schlampig ist das an manchen Stellen Büsche oder Steine in der Luft schweben
Habe gesucht im Netz deine gesagte Probleme sind nicht vorhanden aber einer Playstation Seite gibt es wo sagen FPS schwankt auf der Playstation 5 .
In einer Stunde wissen wir es genau.
Mich interessiert vor allem die PS5 Pro Version und PSSR Enhanced.
Habe zwar die pro werde es auf der serries x spielen
Das steigert bestimmt den Nostalgie Effekt. Am besten noch mit dem Duke😅
Sieht wie die grüne Series X. Sehr cool gemacht. Klasse!
Freue mich wie ein kleines Kind drauf. 🙂
Danke 😁
Netter Skin, bevorzuge aber das standard Aussehen.
Ich zähle schon die Minuten…
Da bin ich ja Mal gespannt am 28.07 wird bestimmt geil
T – 30 Minuten 😇🙌🏻