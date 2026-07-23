Halo: Campaign Evolved: Master Chief feiert 25 Jahre Xbox – und diese Rüstung bekommen alle kostenlos

Eine besondere Jubiläumsrüstung für Master Chief erwartet Spieler von Halo: Campaign Evolved: Halo Studios hat eine neue Rüstungsanpassung vorgestellt, die anlässlich des 25-jährigen Xbox-Jubiläums veröffentlicht wird.

Das auffällige Design verleiht der legendären Mark-V-Rüstung von Master Chief einen speziellen Anniversary-Look. Die Anpassung soll für alle Spieler kostenlos erhältlich sein. Details dazu, wie die Rüstung konkret freigeschaltet werden kann, sollen nach der Veröffentlichung des Spiels folgen.

Damit wird die Jubiläumsrüstung Teil der erweiterten Anpassungsmöglichkeiten von Halo: Campaign Evolved. Erstmals können Spieler unterschiedliche Rüstungsdesigns auch innerhalb der Koop-Kampagne verwenden und ihre Spartans dadurch voneinander unterscheiden.

Halo: Campaign Evolved steht kurz vor dem Start

Lange müssen Fans nicht mehr warten. Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Besitzer der Premium- und Collector’s Edition können bereits ab dem 23. Juli um 17:00 Uhr deutscher Zeit im Early Access loslegen.

Neben der neuen Jubiläumsrüstung gibt es weitere kosmetische Inhalte. Halo Studios hat beispielsweise einen exklusiven „Stream of the Crop“-Mark-V-Rüstungsstil angekündigt, der über Twitch Drops erhältlich sein wird.

Halo: Campaign Evolved ist eine vollständig modernisierte Neuauflage der ursprünglichen Kampagne von Halo: Combat Evolved und erscheint passend zum 25-jährigen Jubiläum der Reihe. Neben der überarbeiteten Kampagne enthält das Spiel drei neue Vorgeschichte-Missionen rund um Master Chief und Sergeant Johnson sowie Koop-Unterstützung und zusätzliche Gameplay-Inhalte.