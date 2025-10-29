Halo: Campaign Evolved: Master Chief und Sergeant Johnson im Fokus neuer Missionen

Zur Ankündigung des Remakes des ersten Teils der Halo-Reihe zählen auch drei zusätzliche Missionen, die es im Original nicht gab.
In den Missionen begleitet ihr Sergeant Avery Johnson, einen langjährigen und verlässlichen Verbündeten des Master Chiefs. Die Missionen spielen zeitlich vor Halo: Combat Evolved und werden das Halo-Universum durch neue Charaktere, Gegner, Umgebungen und Bedrohungen erweitern.
Halo Studios verriet darüber hinaus, dass diese Missionen nicht nur vor dem ersten Teil, sondern auch vor Halo: Reach stattfinden.
Laut Game Director Greg Hermann steht die Geschichte in diesen Missionen vor allem im Zeichen von Master Chief und Sergeant Johnson. Im Mittelpunkt stehen die Einsätze, die die beiden gemeinsam absolvieren – Missionen, die nicht nur ihre Fähigkeiten zeigen, sondern auch die Entwicklung ihrer Beziehung im Laufe der Zeit widerspiegeln.
Ist auf jeden Fall eine gute Idee, Johnson war doch recht blass in Combat Evolved, gut dass mehr von ihm zu sehen sein wird.
Daher die Story bis Teil 4 ziemlich blass war haben sie für kommende Remakes auf jeden Fall genug Luft 😄
Fand die Story bis Teil 4 genial, ab Teil 5 gabs einfach keine fortlaufende Handlung und man hat sich nicht getraut seine Ideen weiter zu verfolgen
Halo 1-3 haben zugesehen möglichst wenig zu erzählen.
Du wurdest mit ein paar Sätzen reingeworfen – fertig.
Reach fühlte sich an als hätte man eine Random-Seite aus einem Buch genommen.
Gutes Storytelling ist anders.
Teil 1 bis 4 hatte für mich auch die wesentlich bessere Story.
Wobei es ab Teil 4 schon zuuu viel zu erzählen gab und es viel zu komplex wurde.
Naja. Jeder hat so seine Meinung ne 😄
Solange es vor dem normalen Spiel stattfindet und nicht währenddessen finde ich das ok.
Halo 1 ist grandios, ich hoffe sie nehmen auserhalb der Grafik, Ton und Kamerabewegung keine allzu großen Änderungen vor.
Nicht, dass es so endet wie die letzten Halo Titel.
Gibt Johnson doch einfach sein Spiel und macht aus Contact Harvest n Spiel. Genügend Storyline gäbe es dann und man würde mal n Grunt und Brute spielen. ^^
Gut das du keine Spiele entwickelst… 😉
😂
Sehr geil. Freue mich zu sehen wie sich die Beziehung der beiden entwickelt. Seargant Johnson ist aber auch ne coole Socke. Finde ich mega dass das nicht nur ein simples Remake ist sondern man auch mehr aus dem Halo Universum erfährt🙂
„Halo Studios verriet darüber hinaus, dass diese Missionen nicht nur vor dem ersten Teil, sondern auch vor Halo: Reach stattfinden.“
Man das klingt sehr interessant. Ich freue mich drauf. 🙂
Bin gespannt wie die Missionen am Ende werden.
Hoffentlich sind das keine 0815 Missionen.
Johnsen habe ich leider in den anderen Teilen schmerzlich vermisst.
Das finde ich wirklich sehr cool. Neue Missionen, die man noch nie gesehen hat, sind immer sehr willkommen 👌.
Noch vor Reach? Okay?
Man muss sich wohl soweit strecken, damit man sich lösen kann, um freier in der Erzählung zu sein.
Denn, die Lore ist im Grunde bereits detailliert verfasst worden.
Was vor dem ersten Halo-Spiel passiert, kann man wunderbar im Buch „Der Kampf um Reach“ nachlesen und steht daher seit über 20 Jahren fest.
Den Storywritern mache ich im Grunde nicht mal einen Vorwurf. Teil 1-3 mit samt der Lore war so gut wie auserzählt. Alles andere was man dazudichten musste, konnte also ab Teil 4 nur in die Hose gehen.