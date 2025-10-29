Halo: Campaign Evolved: Master Chief und Sergeant Johnson im Fokus neuer Missionen

Neue Einsätze rücken die Zusammenarbeit von Master Chief und Sergeant Johnson in den Mittelpunkt und zeigen, wie sich ihre Beziehung im Laufe der Zeit entwickelt.

Zur Ankündigung des Remakes des ersten Teils der Halo-Reihe zählen auch drei zusätzliche Missionen, die es im Original nicht gab.

In den Missionen begleitet ihr Sergeant Avery Johnson, einen langjährigen und verlässlichen Verbündeten des Master Chiefs. Die Missionen spielen zeitlich vor Halo: Combat Evolved und werden das Halo-Universum durch neue Charaktere, Gegner, Umgebungen und Bedrohungen erweitern.

Halo Studios verriet darüber hinaus, dass diese Missionen nicht nur vor dem ersten Teil, sondern auch vor Halo: Reach stattfinden.

Laut Game Director Greg Hermann steht die Geschichte in diesen Missionen vor allem im Zeichen von Master Chief und Sergeant Johnson. Im Mittelpunkt stehen die Einsätze, die die beiden gemeinsam absolvieren – Missionen, die nicht nur ihre Fähigkeiten zeigen, sondern auch die Entwicklung ihrer Beziehung im Laufe der Zeit widerspiegeln.